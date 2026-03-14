Zdelo se je nemogoče, a je kriza Celja prinesla najbolj vroč krog sezone

Pred začetkom spomladanskega dela prvenstva se je zdelo zelo malo verjetno, da bi se lahko že v naslednjih dneh boj za državni naslov začel znova. V sobotnem popoldnevu bosta skušala zaostanek za vrhom lestvice zmanjšati Olimpija in Maribor, nedelja pa bo v znamenju derbija na koprski Bonifiki, kjer bo slovenska nogometna javnost z velikim zanimanjem spremljala, kakšen bo odziv grofov pod taktirko novega portugalskega trenerja. Debi na klopi Primorja čaka tudi Tončija Žlogarja.

Seveda se prav lahko zgodi, da 26. krog PLT situacije v boju za naslov ne bo postavil na glavo. Povsem mogoč je scenarij, v katerem bi Maribor v poznem sobotnem popoldnevu pod Kalvarijo ostal brez polnega točkovnega izkupička proti sicer skromni, a dodatno motivirani Muri, nato pa bi dan kasneje Celjani v Kopru odločno pokazali, da četrtkov evropski mrk na samozavesti vodilne ekipe prvenstva ni pustil posledic.

Povsem mogoč je tudi scenarij, v katerem bi prednost Celja pred najbližjimi zasledovalci znova zrasla na osem točk, pri čemer bi imeli grofi v primerjavi s Koprom še eno tekmo v dobrem. Toda hkrati je naenkrat povsem mogoč tudi scenarij, v katerem bi se prednost Celjanov pred Koprčani stopila na vsega dve točki. Maribor bi se lahko približal na štiri. Ta scenarij se je pred začetkom spomladanskega dela prvenstva, ko je četa Alberta Riere na vrhu lestvice kraljevala z 12 točkami naskoka, zdel primeren le za kategorijo znanstvene fantastike.

Olimpija bo v preostanku sezone potrebovala več konkretnosti v napadu. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Tekma za Laro in njeno rehabilitacijo

Če bi se stvari v naslednjih dneh oziroma tednih odvijale povsem po ljubljanskih željah, bi se lahko v zaključku prvenstva na vrhu lestvice razplamtel tudi četveroboj za naslov. Za kaj takšnega bo Federico Bessone sicer potreboval več konkretnosti in učinkovitosti predvsem v napadu, kjer je na večnem derbiju uspelo proti mariborski obrambi na trenutke višek ustvarjati le Dimitarju Mitrovskemu.

Boj za naslov je v zmajevem gnezdu sicer za zdaj precej oddaljena misel; po izpadu iz pokala je realnost Ljubljančanov takšna, da so pod vprašajem tudi evropske kvalifikacije v prihajajoči sezoni. Najprej se bo zato treba prebiti na prva tri mesta prvoligaške konkurence.

Današnja tekma ob Kamniški Bistrici bo imela tudi dobrodelno noto. To bo tekma za Laro, deklico, ki okreva po boju z levkemijo.

Mariborčani v vlogi glavnega izzivalca

Sobotni spored se bo sklenil v Ljudskem vrtu. Feđa Dudić – ki ima na voljo praktično vse nogometaše, zaradi poškodbe bo dlje časa odsoten le Lan Vidmar – vseeno poziva k previdnosti.

"Mura si zasluži spoštovanje. Primorju so ušli na tri točke prednosti, z vsako takšno zmago pa se dviguje samozavest. V slovenski ligi je marsikaj odvisno od dnevne forme, to nam je zdaj že vsem zelo jasno. Če nisi 100-odstoten na vsaki tekmi, imaš lahko velike težave. To je drugi dvoboj proti Muri, odkar sem tukaj, in opazil sem rivalstvo. Prejšnjič sem bil zadovoljen, pripravili smo se po predvidenem načrtu. Vmes smo opravili analizo derbija in se usmerili k preizkušnji z Muro. Ne bežimo od vloge favorita, želimo zmagati in nadaljevati oziroma še bolj zaostriti boj za naslov," pravi strateg Maribora.

Bodo vijoličasti pred nedeljskim derbijem spet prevzeli vlogo glavnega izzivalca vodilnega Celja ali jo bodo prepustili Koprčanom?

Dobra novica v katastrofalnem večeru

Vrhunec kroga prinaša nedelja, na zelenici koprske Bonifike se bosta pomerili vodilni ekipi prvenstva. Koper je pod taktirko Zorana Zeljkovića z dvigom forme v spomladanskem delu prvenstva naenkrat zelo blizu tega, da povsem odpre boj za naslov. Josip Iličić in druščina imajo stvari v svojih rokah, čeprav je za celjskim kadrom zelo turbulentno obdobje, pa bo to za Primorce velik preizkus zrelosti.

Josip Iličić je postal ključni mož v ekipi Kopra. Foto: Aleš Fevžer Ta za Koprčane prihaja v idealnem trenutku; v prejšnjem krogu so na krilih razigranega Iličića nadigrali Aluminij, na drugi strani pa v vrstah grofov poleg težkih nog po evropski tekmi zagotovo ne bo manjkalo niti težkih glav.

Na klopi vodilne ekipe bo debitiral portugalski strokovnjak Vitor Campelos. "To bo najpomembnejša tekma sezone," je ob prihodu v knežje mesto priznal Portugalec in tej oceni je v dani situaciji resnično težko oporekati.

Nadvse pomembna bo za konec kroga tudi tekma v Ajdovščini, kjer Primorje čaka prva tekma po odhodu Milana Anđelkovića. Za Tončija Žlogarja in njegovo ekipo se začenja zbiranje dragocenih točk v boju za obstanek.

