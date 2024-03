Koper pobegnil Muri, Žlogarju ni uspelo niti v šesto

Med reprezentančnim premorom sta se na Bonifiki za prvenstvene točke merila Koper in Mura. Obračun ekip s sredine razpredelnice, ki se bosta kmalu pomerila še v četrtfinalu pokalnega tekmovanja, je pripadel gostiteljem. Kanarčki so zmagali z 2:1 in se na lestvici oddaljili črno-belim na šest točk razlike. Trener Mure Anton Žlogar tako ostaja brez prvega zmage v 1. SNL tudi po šesti tekmi.

Nogometaši Kopra so se z zmago nad Muro utrdili na petem mestu. Povedli so v 31. minuti, ko je bil z bele točke uspešen Enej Jelenič je bil uspešen z bele točke. Dosegel je četrti zadetek v tej sezoni. Sodnik Denis Šabanagić je pred tem pokazal na belo točko po prekršku vratarja Mure Florijana Raduho, ki je želel izbiti žogo, a jo zgrešil in v skoku nehote boksnil v obraz Andraža Ruedla. Sodnik je tako po asistenci VAR dosodil najstrožjo kazen.

Muro je v dodatne težave pahnila še poškodba kapetana Žige Kousa, ki ni mogel nadaljevati srečanja. Namesto njega je v igro vstopil Hrvat Ivan Šarić. Čeprav je Mura v prvem polčasu večkrat streljala proti vratom (4:1), je prednost ostala v rokah Kopra.

Sredi drugega polčasa je Bede Osuji, ki je v igro vstopil le sedem minut poprej, podvojil prednost Kopra. Mrežo Mure je zatresel po strelu z glave z neposredne bližine, asistenco je prispeval Timothe Nkada. Primorci so dolgo vodili z 2:0, v sodnikovem podaljšku pa je rezervist Mure Amadej Maroša znižal na končnih 1:2. To je bil njegov peti zadetek v tej sezoni.

Obeta se "finale pred finalom" pokala

Ples kroglic v pokalnem tekmovanju je poskrbel, da se bosta Koper in Mura kaj kmalu še enkrat pomerila na Bonifiki. To se bo zgodilo 3. aprila 2024, takrat pa bo vložek tekme še neprimerno večji od sobotne v prvenstvu, saj se bo igrala četrtfinalna tekma pokala. Sodeč po tem, kdo se je uvrstil med najboljših osem (kar štirje drugoligaši), sta Koper in Mura na papirju tudi največja favorita za končno lovoriko, ta pa prinaša nastop v Evropi.

Sta Aleksander Radosavljević in Anton Žlogar, še nedolgo nazaj stanovska kolega na NZS kot selektorja mlajših državnih selekcij, zaradi bližajoče se tekme v pokalu ponudila igro skrivalnic in nista razkrila vseh orožij? To bo znano 4. marca. Oba kluba imata opravka s skromno formo v 1. SNL. Koper je malce popravil učinek, a je spomladi v prvi ligi na sedmih tekmah osvojil le sedem točk. Navijače je najbolj osrečil z odmevno pokalno zmago nad Olimpijo v Šiški (4:2).

Mura spomladi pogreša zmage v 1. SNL. Pod vodstvom novega trenerja Žlogarja je sploh še ni dočakala. Na šestih tekmah je trikrat remizirala, trikrat pa ostala praznih rok.

