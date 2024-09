V živo: Celjani z nekdanjim zmajem prerojeni, že vodijo proti Mariboru

To sredo se v prestavljeni tekmi drugega kroga prve lige merita Celje in Maribor. Štajerski derbi se je na stadionu Z'dežele začel ob 17. uri, v igri pa je velik vložek. Aktualni prvaki bi se z zmago približali vodilni Olimpiji na štiri točke zaostanka, vijolice, ki se lahko pohvalijo z izjemnim nizom neporaženosti v 1. SNL, pa bi z novimi tremi točkami ujele zmaje, v primeru prepričljive zmage pa celo prevzele vodstvo!

1. SNL, 2. krog (prestavljena tekma):

Sreda, 18. september:

V zaostali julijski tekmi 1. SNL že 116. štajerski derbi igrata Celje in Maribor, aktualni prvak in najtrofejnejši slovenski klub. Začetek tekme pred kar lepo napolnjenimi tribunami ni razočaral. Prvo veliko priložnost so imeli v 10. minuti Mariborčani, ko je po podaji iz kota izvrstno streljal Jan Repas, a mu je vratar Matjaž Rozman branil s pravo parado. Zatem sta si priložnosti priigrala najboljši strelec prejšnje sezone Aljoša Matko in novinec v celjskem dresu Svit Sešlar. V 22. minuti je z nekaj večje oddaljenosti za las prek gola Ažbeta Juga streljal David Zec.

Sešlar, nekdanji zvezdnik Olimpije, je v 27. minuti z izjemno podajo iz prve v globino poskrbel za prvi zadetek na tekmi. Armandas Kučys se je znašel sam iz oči v oči z Jugom in ga je zanesljivo tudi premagal. Tretji gol Litovca v prvi ligi za vodstvo Celja z 1:0. Mladi slovenski reprezentant, ki je zadel že na svoji prvi članski tekmi za Celje, je zdaj na drugo tako v svojo statistiko vpisal še asistenco. Pred koncem polčasa bi se prednost domačih lahko še povišala, ko sta imela v kazenskem prostoru novi priložnosti Sešlar in še en nekdanji član Olimpije Mario Kvesić.

Je bila pa igra v prvem polčasu zelo groba, sodnik Matej Jug je v prvih 45 minutah pokazal kar osem rumenih kartonov (pet Mariborčanom). Nato pa še dva v dodatku polčasa, oba Mariboru, enega klopi. Sledil je prosti strel Celjanov z roba kazenskega prostora. Kvesić je streljl vrhunsko, Jug pa še lepše branil in ekipi sta vendarle na glavni odmor odšli z izidom 1:0.

Ante Šimundža je moral reagirati in je takoj z začetkom drugega polčasa na klop potegnil Grego Sikoška in 18-letnega Nika Grlića, vstopila pa sta Gyorgy Komaromi in Andre Martins de Sousa. A je Kvesić že v prvi akciji polčasa novo priložnost pripravil Zecu, ki pa je ni izkoristil. V peti minuti nadaljevanja tekme je z 20 metrov nevarno sprožil Žiga Repas, a je žoga zletela prek celjskega gola.

Svit Sešlar prvič v karieri proti Mariboru igra v dresu Celja. Foto: www.alesfevzer.com Izbranci Alberta Riere so po preboju v konferenčno ligo na igrišču videti vedno bolje. Na prejšnji tekmi so premagali Nafto s 3:1, navdušil je Nino Kouter, ki se je pod vodstvom Španca preporodil v celjskem dresu in nosi tudi kapetanski trak, izjemno dodano vrednost pa predstavljal Svit Sešlar. Mladi reprezentant, sicer otrok celjskega kluba, je z Riero odlično sodeloval že pri Olimpiji.

Poleg vodilne Olimpije je bil pred to tekmo brez poraza v tej sezoni le še Maribor, ki pod taktirko Šimundže ni v 1. SNL izgubil že 22 tekem. Če pa upoštevamo dejstvo, da je spomladi izgubil na Fazaneriji zaradi incidenta s petardo za zeleno mizo (0:3), pred tem pa po dobri uri srečanja vodil proti Muri z 2:0, je niz neporaženosti vijolic že daljši. Traja kar 28 tekem! Absolutni rekord zaporednih tekem brez poraza v zgodovini prve lige pripada Domžalam, ki na poti do naslova prvaka pred skoraj dvema desetletjema pod vodstvom Slaviše Stojanovića niso izgubili v domačem prvenstvu kar 32 tekem zapored.

Šimundža je z Mariborom zadnjič izgubil v 1. SNL prav proti Celju. Bilo je 12. novembra 2023 v Ljudskem vrtu, ko je ostal praznih rok proti Damirju Krznarju (0:1), hrvaškemu strategu, ki ga je nasledil na vročem stolčku Maribora. Takrat je zmagovalca odločil Mark Zabukovnik, ki pa zaradi poškodbe že nekaj časa ne more pomagati Celjanom.

Lestvica: