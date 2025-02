Začenja se! Štajerska velikana lovita Olimpijo.

Konec je zimskega premora, na slovenske zelenice se vrača prvoligaški nogomet! Spomladanski del 1. SNL se začenja na Štajerskem. Branilec naslova Celje bo gostil Bravo, ob 17.30 pa se bo začel dvoboj med Mariborom in Domžalami. Jesenski prvak Olimpija bo v nedeljski matineji pričakal Primorje, nato sledi prekmurski spopad med Muro in Nafto, v zadnji tekmi 19. kroga pa se bosta spopadla Radomlje in Koper.

1. SNL, 19. krog:

Sobota, 1. februar:

Edini spopad klubov z zgornje polovice tabele

Prvoligaška karavana se bo najprej ustavila v knežjem mestu, kjer so Celjani lani proslavljali osvojitev naslova. "Kanto" želijo v svojih rokah občudovati tudi letos. Čeprav za Olimpijo zaostajajo osem točk, se grofje ne predajajo, trener Albert Riera pa v svojem slogu sporoča, kako bi se lahko Celju posrečil podvig in bi prvoligaški maraton 24. maja končali kot najboljši.

Celjani so v zimskem prestopnem roku izgubili obrambnega stebra Davida Zeca, a pripeljali nemalo tujcev, s katerimi želijo še dvigniti kakovost ekipe, katero že čez dva tedna čaka zgodovinska evropska tekma z Apoelom. Riera zaradi kazni ne bo mogel voditi celjske ekipe. Ta se ne bo predstavila v najmočnejši podobi, saj bo zaradi kartonov manjkal eden najbolj vročih slovenskih nogometašev v 1. SNL, mladi očka Svit Sešlar. Najverjetneje bo med vratnicama Celja debitiral Portugalec Ricardo Silva.

Bravo je v 1. SNL gostoval v Celju 11-krat. Zmage se je razveselil le enkrat, osemkrat pa ostal povsem praznih rok. Foto: Nik Moder/Sportida

Pri Šiškarjih ne bo prvega golgeterja Milana Tučića, ki si deli prvo mesto tudi na lestvici najboljših strelcev tekmovanja, saj se je pozimi preselil na Madžarsko. Bravo v tej sezoni redko izgublja. Jeseni je izkusil grenkobo poraza le štirikrat, Celjane pa pod vodstvom Aleša Arnola na stadionu Z'dežele dobro namučil v uvodnem krogu (1:2). Takrat je Celje prišlo do zmage v predzadnji minuti.

Ko sta se kluba jeseni udarila še v Ljubljani, je v Stožicah v dramatični tekmi zmagal Bravo (3:2). Na tisti tekmi je dvakrat v polno zadel Tučić, ki pa ga ni več v ljubljanskem klubu. Takrat pa sta za Celjane denimo zadela branilca Zec in Slavko Bralić, ki ju tudi ni več med varovanci Riere. Danes se torej v Celju obeta edini dvoboj 19. kroga Prve lige Telemach, v katerem se bosta pomerili ekipi z zgornje polovici razpredelnice.

Maribor lahko prepolovi zaostanek za Olimpijo

Pogled na lestvico priča o tem, kako velik favorit je Maribor. Vijolice bodo v leto 2025, od katerega pričakujejo bistveno več kot jim je uspelo v prejšnji sezoni, ko so ostale brez lovorike, vstopile z domačo tekmo proti Domžalami. Boštjan Cesar, ki po novem v Ljudskem vrtu sodeluje z nekdanjim soigralcem pri Dinamu Mihaelom Mikićem, temu je turško vodstvo kluba zaupalo vlogo športnega direktorja, se bo spopadel z velikanskim izzivom.

Maribor priznava le (naj)višja mesta, zato si na tekmah s takšnimi tekmeci, kot je denimo v tej sezoni Domžale, ta je po hudi krizi v jesenskem delu zasedel šele predzadnje mesto, ne sme privoščiti spodrsljaja. Maribor pozimi ni veliko spreminjal zasedbe, sta pa prihoda Omarja Rekika in Bartuga Elmaza, kapetan mlade turške reprezentance se je pridružil kot zadnji, dvignila kakovostno raven, še vedno pa zadnje nista rekla "veterana" Josip Iličić in Hilal Soudani.

Danes se obeta jubilejna 50. tekma med Mariborom in Domžalami v Ljudskem vrtu. Vijolice so zmagale 25-krat, rumena družina pa devetkrat, nazadnje 22. oktobra 2022, ko je v mestu ob Dravi zmagala kar s 3:0. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Domžalčani so v zimskem prestopnem roku nekoliko spremenili zasedbo, več je bilo odhodov kot prihodov, povratnik med vratnici Lovro Štubljar pa upa, da bo spomladi bolj prepričljiv kot je bil na vratih Celjanov. Trener Dejan Dončić, ki odlično pozna Mariborčane, saj je v preteklosti v Ljudskem vrtu vodil mladinsko zasedbo, se je v spomladanski del podal s ciljem, da varovance dvigne vsaj do osmega mesta.

Maribor v tej sezoni povzroča Domžalam velike težave. Obe tekmi je dobil z visoko razliko (4:1, 3:0), niz pa želi nadaljevati s pomočjo zvestih navijačev, ki bi lahko ob spomladanski uverturi v mestu ob Dravi postregli z lepim obiskom.

Olimpija in Primorje v času nedeljskega kosila

V Stožicah se obeta nedeljska matineja. Jesenski prvak Olimpija bo Primorje, najbolj pozitivno presenečenje prvega dela sezone, gostil že ob 13. uri. Ljubitelji nogometa v Ljubljani se bodo tako namesto na nedeljsko kosilo najprej odpravili na največji stadion v Sloveniji, kjer jih bo pričakala izboljšana travnata površina. To je zelo dobrodošla informacija zlasti za domačega stratega Victorja Sancheza, ki se je med zimskimi pripravami v Španiji navadil na dobre igralne pogoje. Olimpija bi lahko iskala pot do zmage tudi v bolj kombinatorni igri kot sicer, navijači pa bi lahko pozdravili na delu dva zimska novinca. Estonca Alexa Tamma, ki bo skušal v napadu zapolnili vrzel, nastalo ob odsotnosti poškodovanega Pedra Lucasa, in Albanca Jurgena Celhako, ki je okrepil zvezno vrsto zmajev.

Zeleno-beli želijo nadaljevati zmagoviti niz in si še napolniti samozavest pred evropskim gostovanjem v Banjaluki. Cilj Olimpije je jasen. Želijo ponoviti uspeh iz sezone 2022/23, ko so osvojili dvojno krono. Takrat pod vodstvom Alberta Riere, zdaj pa gre odlično njegovemu rojaku Sanchezu. Za še boljšo voljo je poskrbelo podaljšanje pogodbe z najboljšim igralcem Raulom Floruczom, ki bi lahko z novim zadetkom na lestvici najboljših strelcev 1. SNL poskočil na samostojno prvo mesto.

Odkar se je Primorje po dobrem desetletju vrnilo v prvo ligo, še ni doseglo zadetka proti Olimpiji. Mreža Matevža Vidovška je ostala jeseni nedotaknjena tako v Ljubljani (2:0) kot tudi v Ajdovščini (2:0). Foto: Aleš Fevžer

Na tej lestvici si trenutno deli prvo mesto tudi z napadalcem iz BiH Semirjem Smajlagićem, ki pa je zapustil Slovenijo in se preselil v Južno Korejo. Primorje pa nima v svojih vrstah le najboljšega (nekdanjega) strelca, ampak tudi prvega asistenta lige. To je Matic Zavnik, ki je zbral šest uspešnih podaj za zadetek.

Ajdovci, ki bodo lahko uvodne domače tekme v spomladanskem delu igrali na svojem stadionu, so zamenjali tudi prvega vratarja. Gašper Tratnik je odšel na Poljsko, prišel pa Hrvat Josip Posavec. V Stožicah bo trener Milan Anđelković, ki uigrava kar nekaj zimskih novincev iz tujine, pogrešal kaznovanega kapetana Harisa Dedića.

Prekmurska poslastica v Fazaneriji

V nedeljo bo ob 15. uri pestro v Murski Soboti. Tribune bodo napolnili navijači Mure in Nafte, potekal bo prekmurski prvoligaški spektakel med kluboma, ki ne moreta biti zadovoljna z izkupičkom v jesenskem delu. Črno-beli so daleč od želenega preboja v Evropo, zasedajo komaj sedmo mesto in veliko zaostajajo za klubi, ki so trenutno tik pod vrhom. V Fazaneriji se v zadnjih mesecih nista cedila med in mleko, navijači niso sprejeli ameriškega investitorja Georga Junčaja.

Po številnih nezadovoljstvih je pred začetkom spomladanskega dela zapustil Slovenijo, malce za njim je odšel še direktor Agron Šalja, klub pa je zapustilo ogromno igralcev, vključno s številčno kolonijo Američanov. Trener Oskar Drobne želi na temeljih večjega števila domačih igralcev zgraditi agresivno in hitro Muro, ki bi navijače spomnila za zlate čase, ko so se v Fazaneriji proslavljale lovorike.

Jesenska prekmurska spopada v 1. SNL nista bila paša za oči za ljubitelje zadetkov. Mura je domačo tekmo v uvodnem krogu dobila z 1:0, zmago je zagotovil takratni kapetan Matic Maruško, ki je pozneje padel na stranski tir v klubu in se pozimi preselil k avstrijskemu nižjeligašu Pinkafeld. Dvoboj v Lendavi se je končal bre zadetkov. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Del odgovora bo podal že nedeljski spektakel, na katerem bo zadnjeuvrščena Nafta pogrešala prvega vratarja Žana Mauricia. Trener Jozsef Bozsik še verjame, da bi si lahko Lendavčani izborili prvoligaški obstanek. Do tega cilja jima bosta skušala pomagati tudi izkušena novinca Josip Špoljarić in Aleks Pihler, ki bosta v veliko pomoč mlajšim soigralcem.

Če bo hotela Nafta igrati v prvi ligi tudi prihodnje leto, bo morala začeti zmagovati tudi v gosteh. Jeseni ji ni uspelo niti enkrat, v tej statistični prvini je bila edina v Sloveniji.

Koper obožuje gostovanja pri Radomljah

V nedeljo ob 17.30 se bo v Domžalah končal uvodni spomladanski krog. Mlinarji bodo gostili kanarčke, ki so v jesenskem delu zbrali 14 točk več in v srečanje vstopajo kot favoriti. Trener Kopra Oliver Bogatinov odlično pozna Radomljane, saj jih je v zadnjih sezonah vodil na prvoligaških točkah in z njimi vselej osvojil osnovni cilj, obstanek med elito. Darjan Slavic, ki trenutno vodi mlinarje, je na dobri poti, da ohrani Radomljane v prvoligaškem tekmovanju.

Mlinarji so v zimskem pripravljalnem obdobju navdušili na nekaterih tekmah. Premagali so tudi hrvaško Rijeko, zmagoviti zadetek je dosegel "povratnik" Dejan Vokić. Takrat je za Radomlje branil še Emil Velić, ki pa se je nato preselil v Moldavijo k Šerifu. Tako bi lahko proti Kopru med vratnicama stal donedavni up Maribora Samo Pridgar, v napadu pa bo skušal imenitno strelsko formo iz druge lige v prvo prenesti Jaša Martinčič. Za Bistrico je dosegel 11 zadetkov in bil strelski kralj drugoligaškega tekmovanja.

Radomljani na domačih tekmah s Koprom v Domžalah nimajo veliko uspeha. Na 11 tekmah so zmagali le enkrat, Koprčani pa so bili uspešni že šestkrat. Foto: Jure Banfi

Strelskega kralja pa imajo tudi Koprčani. V napadu bo veliko odvisno od najboljšega strelca Denija Jurića, ki je jeseni zadel v polno sedemkrat. Primorci so pozimi okrepili zasedbo, tako da bi bilo vse drugo kot preboj v Evropo neuspeh za rumeno-modre.

Kanarčki bodo v Domžalah, kjer igrajo domače tekme mlinarji, pogrešali kaznovanega Sandra Jovanovića, v 1. SNL pa bi lahko v dresu Kopra debitiralo kar nekaj novincev, med katerimi po bogatem nogometnem življenjepisu izstopa zlasti kosovski reprezentant Toni Domgjoni, ki ima veliko izkušnje iz švicarskega in nizozemskega prvenstva.

Nedelja, 2. februar:

