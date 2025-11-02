Zeljković proti nekdanjemu klubu: bo Koper poglobil krizo Olimpije?

Po pestrem pokalnem dogajanju med tednom, v katerem je najbolj odmeval izpad Maribora proti drugoligašu Brinje, so vijolice v derbiju 14. kroga v Stožicah s 3:2 ugnale Bravo in se zavihtele tik pod vrh. Vodilno Celje se je v generalki za evropski obračun z varšavsko Legio pomerilo z Aluminijem in slavilo z 2:1. Ob 15. uri sledi poslastica med Koprom in Olimpijo, ki bo zelo čustvena za Zorana Zeljkovića, ter spopad Primorja in Radomelj. Zadnjeuvrščene Domžale bodo v ponedeljek gostile Muro.

1. SNL, 14. krog:

Nedelja, 2. november:

Koper gosti Olimpijo

Nedeljski prvoligaški spored se bo začel ob 15. uri na Bonifiki. Koper bo v drugem derbiju 14. kroga gostil Olimpijo. Kanarčki lahko poglobijo krizo zmajev, ki niso v prvi ligi zmagali že tri tekme zapored. Če bi ostali brez točk tudi v Kopru, bi jim Primorci na lestvici pobegnili že na šest točk razlike.

To bo čustvena tekma za trenerja Kopra Zorana Zeljkovića, ki mu ne manjka motivacije, da bi se dokazal proti Ljubljančanom, katere je vodil med sezono 2023/24, a se takrat ni vse izšlo po njegovih željah. Po nedavni vrnitvi v Slovenijo je v Kopru nasledil Slavišo Stojanovića in vodil kanarčke na dveh tekmah. Tako proti Mariboru kot tudi Radomljam je, čeprav Koprčani z igro niso navdušili, ostal neporažen. Osvojil je štiri točke, na vratih Kopra pa je blestel vratar Metod Jurhar.

Statistika je zaveznica Olimpije. Zmaji so namreč na zadnjih treh gostovanjih v Kopru vselej zmagali. Zanimivo je, da so kanarčki na drugi strani podobno neusmiljeni v Ljubljani, kjer so na zadnjih treh gostovanjih osvojili kar sedem točk. Foto: Aleš Fevžer Olimpija je na drugi strani pod taktirko Fedeja Bessoneja padla v rezultatsko krizo, a nogometaši v zeleno-belem ostajajo prepričani, da bi jih lahko Argentinec popeljal v svetlo prihodnost. "Federico Bessone je po prihodu dvignil vzdušje v slačilnici. Tudi igralci, ki morda niso v prvem planu, imajo občutek, da so pomemben del ekipe. Skupaj moramo garati naprej in verjamem, da bomo lahko dvignili rezultatsko krivuljo," pred gostovanjem na Primorskem poudarja kapetan Agustin Doffo.

Olimpija je med tednom v pokalu v Šenčurju, kjer je končno prekinil strelski post Estonec Alex Tamm, težje od načrtovanega izločila gorenjskega nižjeligaša (2:1). V osmini finala jih čaka zelo neugoden tekmec, to so Celjani, za katerimi zaostajajo Ljubljančani v prvenstvu kar 17 točk. Trenutno zasedajo šele peto mesto, ki ob koncu sezone sploh ne bi zadoščalo za nastop v Evropi, zato bodo morali točke kmalu začeti osvajati pogosteje.

Mlinarji v Ajdovščini

V prestolnici burje se bosta ob 17.30 pomerila Primorje in Radomlje. Med tednom sta upravičila vlogo favorita v pokalnem tekmovanju, kjer sta izločila drugoligaška tekmeca. Rdeče-črni so v primorskem spopadu nadigrali Tabor iz Sežane, katerega vodi Darijan Matić (4:1), mlinarji pa so bili boljši od Beltincev (3:1).

Primorje bo skušalo v nedeljo prvič premagati doma Radomlje v 1. SNL. Foto: Aleš Fevžer

Ajdovci v 1. SNL še niso doma premagali mlinarjev. Ker sta se Mura in Domžale z zadnjimi uspehi nevarno približala omenjenemu dvojcu, bo dvoboj v prestolnici burje še kako pomemben za obe ekipi. Varovanci Milana Anđelkovića so na zadnjih petih prvoligaških srečanjih osvojili le tri točke, zato želijo izkoristiti prednost domačega igrišča in spraviti navijače v boljšo voljo. Gostje bodo zaradi kazni pogrešali Eneja Klampferja.

Derbi začelja v Domžalah

Sklepno dejanje 14. kroga bo potekalo v ponedeljek na stadionu ob Kamniški Bistrici. V derbiju začelja se bosta pomerila Domžale in Mura, ki sta v prejšnjem krogu poskrbela za odmevni presenečenji. Nogometaši v rumenem so v Stožicah spravili v slabo voljo Olimpijo, čarno-bejli pa so na Fazaneriji kot prvi v tej sezoni ugnali vodilne Celjane in Rierovi četi preprečili, da bi uresničila drzen načrt in kot prva v obdobju državne samostojnosti sklenila sezono brez poraza. Za zmago nad Celjem sta bila najbolj zaslužna nekdanja nogometaša kluba iz knežjega mesta. Nekdanjega delodajalca sta potopila dvakratni asistent Luka Bobičanec in dvakratni strelec Dario Vizinger.

Domžale so v zadnjem krogu presenetile Olimpijo v Stožicah, Mura pa je kot prva v tej sezoni premagala Celjane. Ponedeljek torej obeta spopad klubov s spodnjega dela lestvice, ki sta v 13. kroga poskrbela za odmevni presenečenji. Foto: Filip Barbalić

Muro odlično pozna Anton Žlogar, ki je še v prejšnji sezoni deloval v Prekmurju, zdaj pa skuša preprečiti izpad Domžalčanov v drugo ligo. Z domačo zmago bi po točkah ujeli Muro, s tem pa bi gneča v spodnjem delu razpredelnice postala še večja in napovedala še bolj krčevit boj za obstanek. Mura je pod vodstvom Darjana Slavica prepričana, da si zasluži na lestvici višje mesto, zato se želi v nadaljevanju sezone čimprej dvigniti proti varnejši sredini lestvice.

Benjamin Tetteh je zabil dva gola ob zmagi Maribora. Foto: Aleš Fevžer

Bitka za drugo mesto vijoličastim

V Stožicah so Mariborčani v soboto že takoj, v peti minuti, doživeli hladno prho. Jakoslav Stanković je sprožil z roba kazenskega prostora, zadela Omarja Rekika, in prevarala Ažbeta Juga ter končala v mreži. Avtogol je bil kasneje pripisan mariborskemu branilcu. V 18. minuti pa podobna situacija na drugi strani. Pijus Širvys je podal v kazenski prostor, žoga pa je prišla do Benjamina Tetteha, ki se s kakih petih metrov silovito udaril proti vratom, nato pa zadela Marwanna Nzuzija in v loku preletela Uroša Likarja ter končala v mreži. Le tri minute kasneje pa je Tetteh po izjemnem solo prodoru povedel goste v vodstvo. Izkoristil je napako Bena Selana, nato pa stekel proti vratom, zdržal nalet Cristalina Atemone in nato rutinirano žogo poslal mimo Likarja. Jakoslav Stanković je povedel Bravo v vodstvo. Foto: Aleš Fevžer

V 24. minuti bi lahko Tetteh dosegel hat-trick, nato pa je kljub temu, da je bil že blizu vrat, iskal Hilala Soudanija, a gostje so se zapletli in povišanje prednosti je splavalo po vodi. V 33. minuti so prek Atemone zapretili domači, a Jug je bil na mestu. Minuto kasneje je po napaki Širvysa lepo prodrl še Venouste Baboula, nevarno sprožil, večjo nevarnost pa je z blokom preprečil Rekik. V 40. minuti pa je Tetteh zabil še tretjič. Napako je storil Gašper Jovan, a sodniki so ocenili, da je ob odvzemanju žoge prekršek storil Soudani in gol ni obveljal. Mariborčani so sicer protestirali, a ostalo je pri 1:2. Sledile pa so nevarne minute domačih. Najprej je Aldin Jakupović preizkusil Jugovo zbranost, v 43. minuti pa je isti igralec po protinapadu in lepi podaji Martina Pečarja stresel okvir vrat. Maribor je tako na odmor odšel s prednostjo.

David Pejičić je dočakal prvenec v 1. SNL. Foto: Aleš Fevžer Kot prvi je v drugem polčasu zapretil Bravo. Po desni je prodrl Baboula, podal v osrčje kazenskega prostora, na koncu pa je v gneči žogo proti vratom preusmeril Pečar, a Jug je bil preblizu in strel odbil. V 53. minuti pa je prvoligaški prvenec dočakal David Pejičić. Po podaji Isaaca Tshipambe je prvi strel usmeril v Likarja, a prišel do druge žoge in jo nato poslal v mrežo. V 57. minuti pa je rezervist Sandi Nuhanović takoj po vstopu v igro nevarno sprožil z razdalje, Jug pa je žogo odbil v kot. V 66. minuti je lepo v prazen prostor vtekel Ali Reghba in se znašel sam pred Likarjem, a domači čuvaj mreže je strel odbil v vratnico.

V 77. minuti pa so domači znižali. Po podaji Selana je do žoge v kazenskem prostoru prišel Admir Bristrić in stresel vratnico, odbitek pa je Matic Ivanšek pospravil v mrežo. Po kotu v 83. minuti je Atemona z akrobatskim strelom skorajda zabil, a z izjemno obrambo se je izkazal Jug in goste obdržal v minimalni prednosti. Že globoko v sodnikovem dodatku je zapretil najprej Baboula, nato pa še Bristrić, a tokrat izjemni Jug je poskrbel, da so tri točke odšle v Maribor.

Generalka Celja za evropski spektakel z Legio uspela, Aluminij pretil vse do konca

Celjani so prejšnji teden dočakali tudi to. Prvič so izgubili v državnem prvenstvu. Praznih rok so ostali v Murski Soboti (1:2), tako da ne bo nič od drznega cilja Alberta Riere, ki je skušal osvojiti naslov v 1. SNL brez poraza. Imajo pa Celjani še vedno varno prednost, odlično pa jim gre tudi v Evropi, kjer raste vročica pred četrtkovim spektaklom.

Prihaja varšavska Legia s Petrom Stojanovićem in veliko navijači, Celjani pa so pozitivno opravili test pred spopadom s poljskim velikanom. Aluminij, s katerim je vratar Matjaž Rozman prvič kot član gostujoče ekipe po nepozabnih letih, v katerih je s Celjani osvojil tri lovorike in se vpisal med klubske ikone, branil na stadionu Z'dežele, so ugnali z 2:1.

Franko Kovačević je zabil še enajstič v sezoni 1. SNL. Foto: Jure Banfi

Celjani so po tem, ko uvod v tekmo ni prinesel večjih priložnosti, povedli v 22. minuti. Žan Karničnik je lepo zaposlil Danijela Šturma, ta pa je z leve strani žogo poslal v osrčje kazenskega prostora, kjer se je najbolje znašel kdo drug kot Franko Kovačević. Tako eni kot drugi so si nato pripravili nekaj priložnosti, a domači so na odmor odšli z minimalno prednostjo.

V drugem polčasu je Rozman nekdanjim soigralcem nekajkrat lepo preprečil povišanje vodstva, nemočen pa je bil v 79. minuti. Mario Kvesić je podal do Šturma, ta se je otresel Gašperja Pečnika in s strelom pod prečko s kakih sedmih metrov zabil. Celjani so nato stopili na žogo, v 92. minuti pa je Barnabas Tanyi po lepem protinapadu, ko se je otresel Juanja Nieta, znižal. A zadnji napadi gostov niso obrodili sadov in Celjani so se veselili novih treh točk.

Sobota, 1. november:

Ponedeljek, 3. november:

