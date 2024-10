Maribor se je rešil po mojstrovini debitanta

Derbi 13. kroga 1. SNL, v Murski Soboti sta se prvič po "aferi topovski udar" pomerila Mura in Maribor, se je končal brez zmagovalca (1:1). Vijolice so se spogledovale s porazom, a ga je z mojstrskim golom v sodnikovem podaljšku preprečil debitant Benjamin Tetteh. Maribor je tako pod vodstvom Boštjana Cesarja vsaj do nedelje prevzel vodstvo na lestvici. Remizirala sta tudi Primorje in Nafta (1:1). Celje in Olimpija, ki sta v četrtek navdušila v Evropi, bosta na delu v nedeljo. Prvaki bodo gostovali v Domžalah pri Radomljah, zmaji pa bodo v Stožicah pričakali zadnjeuvrščene Domžale. Pred tem se bosta za četrto mesto spopadla Koper in Bravo.

1. SNL, 13. krog:

Sobota, 26. oktober:

V Fazaneriji sta se Mura in Maribor v vrhuncu 13. kroga 1. SNL razšla brez zmagovalca (1:1). Ko so se črno-beli in vijolice nazadnje srečali na tem stadionu, bilo je pred dobrimi osmimi meseci, je dvoboj zaznamoval incident z odvrženim pirotehničnim sredstvom, ki je poškodoval več članov domačega kluba, Maribor pa je tekmo, na kateri je po dobri uri vodil z 2:0, izgubil za zeleno mizo (0:3).

Prekmursko-štajerski derbi je na tribune v Murski Soboti privabil okrog 2.500 ljubiteljev nogometa. Foto: Jure Banfi

Tokrat je srečanje potekalo v bolj vedrem športnem duhu, na dvoboju ni bilo incidentov, dolgo časa pa je kazalo, da se bo sladke zmage razveselila Mura. Čeprav je Maribor večji del prvega polčasa nadzoroval potek dogajanja na zelenici, si ni ustvaril večje priložnosti, Mura pa je v 35. minuti izkoristila enega izmed redkih trenutkov nezbranosti mariborske obrambe. Dario Vizinger je lepo našel Amadeja Marošo, ljubljenec domačega občinstva pa je premagal Ažbeta Juga in popeljal Muro v vodstvo.

Trener Mure Oskar Drobne pred sobotnim derbijem ni skrival optimizma. Čeprav je računal na zdesetkano zasedbo, se je dobro upiral Mariboru. V prejšnjem krogu ni veliko manjkalo, pa bi presenetili Celjane. V knežjem mestu so vodili z 2:0, a nato izgubili s 3:4. Proti Mariboru so vodili z 1:0 vse do sodnikovega podaljška. Foto: Jure Banfi To je bil sploh prvi strel v okvir vrat na srečanju. Mura je dobila prvi polčas z 1:0, vijolice pa v uvodnih 45 minutah, čeprav je bila žoga kar 68 odstotkov srečanja v njeni posesti, niso sprožili niti enega strela v okvir vrat.

V drugem polčasu so Mariborčani resneje zapretili, petkrat merili v okvir vrat črno-belih, prek Josipa Iličića tudi zatresli prečko, nato pa so številne menjave, ki si jih lahko privošči nov trener vijolic Boštjan Cesar, le popeljale goste do točke.

V sodnikovem podaljšku se je izkazal Benjamin Tetteh. Barve vijolic brani kot posojen napadalec Metza, v pestri karieri je zaigral tudi za gansko reprezentanco, v Murski Soboti pa v dresu Maribora debitiral s prekrasnim zadetkom.

Mariborčani so izenačili v sodnikovem podaljšku. Foto: Jure Banfi

Z roba kazenskega prostora je z neubranljivim strelom izenačil na 1:1, Maribor pa se je tako točkovno izenačil z Olimpijo in se zaradi boljše razlike v zadetkih vsaj do nedelje povzpel na prvo mesto. Končno razmerje strelov na gol je znašalo 13:2 v korist Cesarjevih izbrancev.

Prvi remi Primorja, prva točka v gosteh Nafte

Nogometaši Nafte so se v soboto podali na 310 kilometrov dolgo pot v Novo Gorico s skromnim izhodiščem, saj v tej sezoni v gosteh niso osvojili še niti ene točke. V mestu vrtnic pa so proti Primorju prekinili negativni niz in osvojili pomembno točko v boju za obstanek (1:1). Tekma se je začela z minuto molka v spomin na preminulega nekdanjega nogometaša Primorja Andreja Želka, v prvem polčasu pa sta mreži ostali nedotaknjeni.

Primorje in Nafta, ki sta še v prejšnji sezoni nastopala v drugi ligi, sta se tokrat v 1. SNL razšla brez zmagovalca. Foto: Aleš Fevžer Primorje in Nafta, ki sta še v prejšnji sezoni nastopala v drugi ligi, sta se tokrat v 1. SNL razšla brez zmagovalca. Foto: Aleš Fevžer

Strelsko uspavanko pa je nato kmalu po začetku drugega dela prekinil Luka Dumančić. Nafta je v dolgem napadu, mladi Madžar Milan Klausz bi lahko že prej zadel iz bližine, povedla z 1:0. Hrvat Dumančić je tako prekinil več kot 400 minut dolg strelski post Nafte. Veselje Prekmurcev pa ni trajalo dolgo. Gostitelji so deset minut pozneje prek Žana Beširja izenačili na 1:1. Postavil je končni rezultat. Lendavčani so se resda v sodnikovem podaljšku že veselili drugega zadetka, a je bil ta razveljavljen, saj se je Tom Kljun nahajal v prepovedanem položaju. Primorje je tako v 13. krogu prvič v tej sezoni remiziralo, Nafta pa je osvojila prvo točko v gosteh.

Na Bonifiki spopad za četrto mesto

Nedeljski prvoligaški spored se bo začel na Bonifiki. V obračunu za četrto mesto se bosta spopadla Koper in Bravo. Zanimivo je, da sta se omenjena tekmeca za četrto mesto, ta je prinašalo zadnjo evropsko vozovnico, spopadala že v prejšnji sezoni. Takrat so bili za las uspešnejši Šiškarji in si prvič v klubski zgodovini priborili nastop v Evropi. Koprčani, ki so v zadnjem obdobju na Bonifiko pripeljali nekaj zelo odmevnih okrepitev (Denis Popović in Damjan Bohar), želijo popraviti vtis po zadnji ponesrečeni tekmi, ko so doma proti Primorju izgubili s 3:4. Na tekmi so prejeli toliko zadetkov, kot pred tem v uvodnih 11 krogih skupaj.

Dvoboj v Kopru bo sodil najboljši slovenski sodnik Slavko Vinčić, ki je med tednom delil pravico na poslastici 3. kroga ligaškega dela lige prvakov med Barcelono in Bayernom (4:1). Foto: Guliverimage

Bravo, ki je navduševal večino sezone, je oktobra nekoliko pokvaril vtis. Tako proti Primorju kot tudi Mariboru je izgubil z 0:1 ter na lestvici zdrsnil na peto mesto. Trener Aleš Arnol pogreša zadetke. Statistika sporoča, kako jih Bravo proti Kopru ne dosega veliko. S kanarčki se je v 1. SNL pomeril na 17 tekmah, na katerih pa je dosegel le devet zadetkov. Le ščepec bolj so učinkovitejši Koprčani, ki so se veselili 12 zadetkov. Tako v nedeljo ne velja pričakovati dvoboja, na katerem bi se mreže tresel kot po tekočem traku.

Radomlje lovijo rekord proti prvakom

Dvoboj med Radomljami in Celjem prinaša obračun vročih in razigranih ekip, ki sta ujeli želeno formo. Mlinarji so s tremi zaporednimi prvoligaškimi zmagami ušli Nafti in Domžalam ter se učvrstili na varnem osmem mestu. Radomlje napadajo klubski rekord, saj niso še nikoli zmagale štirikrat zapored v 1. SNL. V prihodnjih tednih jih čakajo zelo zahtevni tekmi, varovanci Darjana Slavica bodo konec meseca na svojem stadionu v Radomljah v pokalu gostili Olimpijo, nato pa se bodo za prvoligaške točke udarili z Mariborom, Muro, Bravom in Olimpijo. To bo velik izpit zrelosti kluba, ki ne skriva osnovnega cilja, obstanka med elitno druščino.

Obračun v Domžalah se bo v nedeljo začel ob 17.30, Celjani pa lahko še izboljšalo statistiko, saj so na 21 medsebojnih srečanjih v 1. SNL premagali Radomljane kar 14-krat, doživeli pa le dva poraza. Foto: Jure Banfi

Cilj Celja je bistveno večji. Grofje želijo ubraniti državni naslov, sodeč po tem, kako so pod vodstvom Alberta Riere povzdignili ritem in kakovost izvedb, vse skupaj pa v četrtek začinili z zgodovinsko zmago v Evropi nad Istanbulom BB (5:1), pa so na dobri poti, da bi kandidirali za prvo mesto vse do konca. Celjani proti Radomljanom ne bodo mogli računati na pomoč kaznovanega branilca Davida Zeca.

Obračun med najboljšim in najslabšim v ligi

Vodilna Olimpija je v četrtek uprizorila eno najboljših predstav v Evropi. V konferenčni ligi je pod vodstvom Victorja Sancheza prišla do prvih točk proti Lasku (2:0), zdaj pa želi s pomočjo dolge klopi ohraniti zmagoviti ritem še v domačem prvenstvu ter zadržati vodilni položaj. Le tri dni po sladki zmagi nad avstrijskim klubom bodo v Stožicah gostovale Domžale, največje razočaranje 1. SNL. Dvakratni slovenski prvaki so v uvodnih 12 krogih osvojili zgolj pet točk, kar 20 manj od zmajev.

Olimpija v tej sezoni v 1. SNL pod vodstvom Victorja Sancheza ni dosegla zadetka le na dveh tekmah. Pred tremi tedni doma proti Kopru (0:1), pred tem pa le še 11. avgusta na gostovanju v Domžalah. Foto: www.alesfevzer.com

V Ljubljani se bosta tako pomerila najboljši in najslabši prvoligaški klub, strateg gostov Dejan Dončić pa se bo spopadel z zahtevnim izzivom. Njegovi varovanci že tako ne dosegajo veliko zadetkov, imajo najslabši napad v ligi, saj so le sedemkrat zadeli v polno, zdaj pa jih čaka obračun z ekipo z najboljšo obrambo v ligi. Mreža Matevža Vidovška, ki je proti Lasku navdušil z atraktivno obrambo v slogu škorpijona, se je zatresla v 1. SNL le petkrat. Domžalska se je na drugi strani kar 27-krat, a je treba dodati, da je na prvi tekmi z Olimpijo v tej sezoni ostala nedotaknjena! Dvoboj na stadionu ob Kamniški Bistrici se je namreč končal brez zadetkov. V nedeljo bi bilo ogromno presenečenje, če bi se vse skupaj ponovilo še v Stožicah.

1. SNL, 13. krog:

Sobota, 26. oktober:

Nedelja, 27. oktober:

Lestvica: