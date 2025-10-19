V živo: Maribor nevarnejši, a povedli so domači

Na derbiju 12. kroga prve slovenske nogometne lige sta vodilno Celje in aktualni prvak Olimpija igrala neodločeno 0:0. Razlika med ekipama na lestvici tako ostaja 14 točk. Celjani prvič po drugem marcu niso dosegli gola, takrat jih je premagala Olimpija. Ivan Durdov je zadel iz prepovedanega položaja, Danijel Šturm pa zapravil najlepšo priložnost Celja. Že v petek sta za točke igrala Aluminij in Mura. Po dveh zadetkih Emirja Saitoskega v drugem polčasu se je dvoboj končal z izidom 2:2. V soboto Domžale še na osmi zaporedni tekmi niso premagale Radomelj (1:1). V nedeljo je najprej Bravo s 3:0 ugnal Primorje. Koper pravkar proti Mariboru vodi povratnik Zoran Zeljković.

1. SNL, 12. krog:

Nedelja, 19. oktober:

Popoldanski nedeljski dvoboj v Stožicah se je začel po notah domačega Brava. Obramba Primorja je pred svojim kazenskim prostorom zapravila žogo, ki ji jo je vanj nato popeljal Martin Pečar in lepo zaposlil Jakoslava Stankoviča, ta pa je nato zanesljivo zabil v nebranjeni del mreže vrat gostov in Bravo je v tretji minuti povedel. Tako eni kot drugi so si nato do polčasa pripravili nekaj lepih priložnosti, izkazala pa sta se tudi vratarja Denis Pintol pri gostih in Uroš Likar pri domačih, a izid se ni menjal.

Martin Pečar je zabil v 70. minuti, nato zapustil igrišče, njegova zamenjava Aldin Jakupović pa je bil natančen le štiri minute kasneje. Foto: Aleš Fevžer

V drugem polčasu so imeli prvo resno priložnost gostje, a dvoboj z Majem Fogcem je pripadel Likarju. V 70. minuti pa je po kotu Primorja Bravo izvedel ekspresen protinapad prek Pečarja, ki je nato rutinirano zabil za še lepšo prednost domačih. Po golu ga je zamenjal Aldin Jakupović in nato v 74. minuti po lepem prodoru po desni in podaji Venusteja Baboulaja zabil za 3:0. Domači so si pripravili še nekaj priložnosti, a ostalo je pri plus tri.

Bravo v sredo proti slovitemu Portu Pri Bravu v teh dneh narašča tudi evropska evforija, saj bo mladinska zasedba zaigrala v mladinski ligi prvakov. Mladi Šiškarji so v prejšnji sezoni pod taktirko Tomaža Petroviča postali mladinski državni prvaki, ples kroglic pa je Bravu v drugem krogu uglednega tekmovanja namenil zelo zahtevnega tekmeca, portugalskega velikana Porto. Prva tekma, ki se bo zapisala v zgodovino mladega ljubljanskega kluba, bo v sredo, 22. oktobra, v Kranju. Ogled srečanja bo brezplačen.

Brez zadetkov na derbiju v Celju

Federico Bessone in Albert Riera Foto: Jure Banfi Vrhunec 12. kroga 1. SNL je sobotni večerni derbi med vodilnim Celjem in branilko naslova Olimpijo. Celjani so na tekmo prišli neporaženi, od 33 mogočih točk so jih osvojili kar 31. Če bi dobili tekmo na stadionu Z'dežele, bi imeli kar dvakrat več točk (34 proti 17). Španec Albert Riera je v tej sezoni že nadigral Olimpijo. V Stožicah je poleti zmagal s 5:0, po dvoboju pa je brez službe ostal Jorge Simao. Začelo se je obdobje pogostih trenerskih menjav v Ljubljani. Nazadnje je vodstvo zmajev pripeljalo Federica Bessoneja.

Danijel Šturm Foto: Jure Banfi Prva polovica prvega polčasa za ljubitelje napadalnega nogometa ni ponudila veliko zanimivega. Obe ekipi sta na zelenici stali zelo dobro. Slaba novica za goste je bila poškodba Dina Kojića, ki je v 22. minuti v bolečinah odšepal v slačilnico. Zgodilo se je, ko je izbijal žogo Žanu Karničniku, ta pa ga je nesrečno zadel v gleženj. Mladega slovenskega napadalca je zamenjal Ivan Durdov. V drugem delu prvega polčasa so se Celjani razigrali, Danijel Šturm in Franko Kovačević sta poskusila s streli od daleč. Olimpija je bila najbolj nevarna v 40. in 41. minuti, najprej iz prostega strela, nato po podaji iz kota Durdov. Obakrat se je izkazal vratar Žan-Luk Leban. V zaključku polčasa so domači oblegali vrata Olimpije, gostje so se le branili. Posest žoge veliko pove: 68-odstotkov igralnega časa za Celje. A je bilo na semaforju vseeno 0:0.

Darko Hrka Foto: Jure Banfi V 56. minuti se je slovenski reprezentant Šturm lahko samo prijel za glavo. Po odbitku je žogo dobil povsem odkrit v kazenskem prostoru, a jo je tako slabo zadel, da je zletela visoko prek vrat. Štiri minute pozneje so se veselili Ljubljančani, a prehitro. Po odbitku je neubranljivo streljal in zadel Durdov. A se je izkazalo, da je bil pred tem v prepovedanem položaju (ko je streljal Diga). Durdov je bil še nekajkrat nevaren, tudi v sodnikovem dodatku, ko je njegov strel zaustavil Leban. Derbi se je tako končal z najbolj nepriljubljenim izidom 0:0. Celjani so imeli na koncu žogo 63-odstotkov igralnega časa, v strelih znotraj okvira gola pa so bili boljši s 3:2.

Saitoski z dvema goloma Aluminiju priboril preobrat

Emir Saitoski je zabil dva gola za Aluminij. Foto: Jure Banfi Za uvodno dejanje 12. kroga prve slovenske nogometne lige sta poskrbela Aluminij in Mura. V sodnikovem dodatku prvega polčasa je črnobele v vodstvo popeljal Luka Bobičanec. Zadel je neposredno po strelu iz kota! Emir Saitoski je za izenačenje poskrbel z bele točke v 57. minuti. Ni minilo deset minut in Mura je znova vodila, zadel je mladi Niko Kasalo. Po podaji Nala Lana Korena pa je v 77. minuti izid tekme 2:2 s strelom s 14 metrih postavil Saitoski, ki je dosegel že sedmi zadetek sezone. Gre za nekdanjega člana Mure, ki tako ostaja pri eni sami zmagi in z osmimi točkami na predzadnjem mestu, Aluminij je medtem že pri 18 točkah in trenutno celo v igri za Evropo.

Domžale že osem tekem niso premagale sosedov

Domžale že osem tekem niso premagale Radomelj. Foto: Aleš Fevžer Sobota se je začela z lokalnim obračunom na stadionu ob Kamniški Bistrici. Domžale že tako ne osvajajo veliko točk in trenutno zasedajo zadnje mesto, za nameček pa so na srečanjih proti Radomljam očitno obsojeni na neuspeh. Izgubili so zadnjih pet medsebojnih tekem (sedem zaporednih brez zmage). Neugodno tradicijo skuša z mlado zasedbo, Domžale imajo po analizi nogometnega observatorija CIES peto najmlajšo ekipo na svetu (povprečna starost je 22,57 leta), prekiniti trener Anton Žlogar.

Prvi polčas ni bil dober obet. Radomlje so bile boljši tekmec, tudi več pri žogi, z golom Nina Kukovca pa so povedle že v 17. minuti. V drugem polčasu so Domžalčani precej bolj agresivno krenili proti nasprotnikovem golu. V 60. minuti je z odrivanjem v kazenskem prostoru 11-metrovko zakrivil Dejan Vokić, izkušeni Haris Vučkić pa je poskrbel za izenačenje (1:1). Do konca se izid ni spremenil, tako Domžale ostajajo zadnje. Radomelj torej niso premagale že osem tekem (od decembra 2023).

Čustvena tekma za Zeljkovića in Iličića

V nedeljo zvečer bo na Bonifiki čustveno. Po odhodu Slaviše Stojanovića je krmilo vodenja članske ekipe prevzel Zoran Zeljković. Ljubljančan je stari znanec Kopra, kjer je pred leti že dosegal uspehe in se tudi podpisal pod pokalno lovoriko, zdaj pa bo skušal skupaj s sodelavci, njegov pomočnik bo tudi tokrat Džengis Čavušević, Koper ohraniti v igri za visoka mesta v 1. SNL.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Zeljković prvič v karieri kot trener vodi Josipa Iličića, s katerim sta bila pred poldrugim desetletjem soigralca pri Interblocku. Jojo, ki je pred dnevi opravil intervju z italijanskim športnim dnevnikom La Gazzetta dello Sport, se bo prvič kot nogometaš Kopra na Bonifiki pomeril z nekdanjimi soigralci iz Maribora. Kanarčki so med reprezentančnim premorom odigrali prijateljsko tekmo s Padovo (0:2).

Josip Iličić se je prvič v 1. SNL kot član Kopra pomeril proti Mariboru v začetku avgusta, ko se je dvoboj v Ljudskem vrtu končal z 2:2. Foto: Jure Banfi

Novopečeni trener Maribora Feđa Dudić je v zadnjih tednih pospešeno spoznaval varovance, s katerimi želi nadaljevati zmagoviti niz in na Bonifiki osvojiti tri točke, s tem pa se tudi učvrstiti na drugem mestu. "Pri Kopru je ofenzivni del ekipe boljši od obrambe, kjer so imeli v zadnjem obdobju nekaj težav. Ob tem so zaradi določenih odsotnosti razredčeni. Če bi iskali naše prednosti, jih gre morda iskati tukaj," je pred prvim gostovanjem, odkar deluje v 1. SNL, povedal mladi strateg iz Bosne in Hercegovine.

Feđa Dudić je v krstnem nastopu v 1. SNL Maribor popeljal do zmage nad Domžalami. Foto: Jure Banfi

Zaradi kazni kartonov bo pogrešal Orpheja Mbino, bi bil pa lahko velike minutaže deležen reprezentant do 19 let David Pejičić, ki je navdušil na zadnji tekmi v državnem dresu z izjemnim zadetkom iz prostega strela. Proti Luksemburgu (4:1) je dosegel kar dva gola.

1. SNL, 12. krog:

Petek, 17. oktober:

Sobota, 18. oktober:

Nedelja, 19. oktober:

Lestvica: