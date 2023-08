Letošnji obisk Triglavskega narodnega parka je bil do konca prvega avgustovskega tedna "nekako povprečen in ni pretirano velik za ta letni čas".

Triglavski narodni park (TNP) spada med najstarejše evropske parke, razprostira se na 840 kvadratnih kilometrih, v njem veljajo posebna pravila. Pri Javnem zavodu TNP pravijo, da ljudje dobro poznajo pravila, a da se še vedno najdejo takšni, ki jih ne upoštevajo. Kdo opozarja kršitelje, katere so najpogostejše in katere najhujše kršitve, kakšna kazen vas lahko doleti?

Sezona poletnih dopustov se počasi preveša h koncu. Številne je pot namesto na morje odpeljala v višje predele, tudi na območje Julijskih Alp, kjer velja posebni naravovarstveni režim. Pri Javnem zavodu Triglavski narodni park (TNP) smo se pozanimali o kulturi pohodnikov in delu naravovarstvene nadzorne službe v tej sezoni

Foto: Ana Kovač Ta je terensko organizirana in opravlja varstvo in nadzor v prostoru na območju celotnega parka. Delo naravovarstvenih nadzornikov, v Javnem zavodu TNP je trenutno 20 naravovarstvenih nadzornikov, temelji predvsem na nadzoru nad spoštovanjem Zakona o Triglavskem narodnem parku ter drugih predpisov, ki veljajo za narodni park.

Naravovarstveni nadzorniki sodelujejo tudi s strokovnimi službami, pri zbiranju raznovrstnih analitičnih podatkov, pri preventivnem, vzgojnem delu, vodenju in ozaveščanju obiskovalcev ter pri vzpostavitvi in vzdrževanju parkovne informacijske infrastrukture.

Zaradi hudourniških voda so določene parkovne poti poškodovane in neprehodne/zaprte. Obvezno je predhodno informiranje o stanju na poteh v narodnem parku, opozarjajo na uradni spletni strani TNP.

Triglavski narodni park se razprostira na severozahodu Slovenije ob meji z Italijo in blizu meje z Avstrijo in obsega 840 kvadratnih kilometrov. Foto: Ana Kovač

TNP Najvišja točka TNP je Triglav. Spodnji video prikazuje snežno odejo v zadnji sezoni (od 1. avgusta 2022) na Kredarici, kjer so zabeležili 253 dni s snežno odejo. Triglavski narodni park se razprostira na severozahodu Slovenije ob meji z Italijo in blizu meje z Avstrijo, na jugovzhodnem delu alpskega masiva. Skoraj popolnoma se prekriva z Vzhodnimi Julijskimi Alpami. Obsega 840 kvadratnih kilometrov, kar je štiri odstotke površine Slovenije. Spada med najstarejše evropske parke; prvo varovanje sega v leto 1924, ko je bil ustanovljen Alpski varstveni park. Najnižja točka TNP so Tolminska korita (180 metrov), najvišja pa Triglav (2.864). Podatki iz januarja 2018 pravijo, da je na območju TNP takrat živelo 2.337 prebivalcev. Območje Triglavskega narodnega parka je skoraj v celoti posebno območje varstva in posebno ohranitveno območje evropskega ekološkega omrežja Natura 2000.

Najpogostejša sta napačno parkiranje, vožnja v naravnem okolju

Kot so nam pojasnili v TNP, med najpogostejše kršitve spadajo parkiranje zunaj za to določenih mest, vožnja v naravnem okolju, šotorjenje.

Če naravovarstveni nadzorniki kot uradne osebe zaznajo kršitve zakonodaje (ZTNP-1, ZON in drugi podzakonski akti), sprožijo vodenje prekrškovnega postopka.

"Kazni so zelo različne glede na vsebino prekrška, ali gre za fizično ali pravno osebo. Kazni se gibljejo od sto do tisoč evrov za fizične osebe, za pravne pa tudi več tisoč evrov. Odvisno od vsebine prekrška," pravijo pri TNP.

Če je bila leta 2020 najhujša zaznana kršite vožnja z vodnim skuterjem po Bohinjskem jezeru, letos tako hude kršitve do vključno prvega tedna avgusta niso zaznali. Največji prekršek letos je bilo parkiranje zunaj za to določenih mest, "za katerega je v zakonu določena kazen v razponu od sto do 500 evrov za fizično osebo. Izrečena je bila najvišja kazen."

Nekaj pravil, ki veljajo v Triglavskem narodnem parku Spoštujte življenjski prostor rastlin in živali. Foto: Ana Kovač

Svoje vozilo pustite na označenih parkiriščih. Na območju parka jih je dovolj.

Priporočamo, da hodite po označenih poteh. Ne povzročajte hrupa. Živali vam bodo hvaležne.

Spoštujte življenjski prostor rastlin in živali. Občudujte jih tako, da s svojo prisotnostjo ne boste motili njihovih zgodb, ki so prav tako edinstvene kot vaša.

Visokogorska jezera in potoki so občutljiv in ranljiv življenjski prostor, kjer kopanje ni dovoljeno. Kopanje je prepovedano tudi za pse.

Na območju parka, v naravnem okolju, se je prepovedano voziti, ustavljati in parkirati z motornimi vozili. Prepovedana je vožnja s kolesi v naravnem okolju. Poti, kjer je vožnja sprejemljiva, najdete tukaj.

Pse vodimo na vrvici.

Jasne noči, posute z zvezdami, doživljajte na klopeh planinskih koč, zavetišč in bivakov. Kampiranje in bivakiranje zunaj za to določenih mest ni dovoljeno.

Bodimo nemoteči obiskovalci, ki v prostor ničesar ne prinašamo in iz njega ničesar ne odnašamo. Ničesar, kar ni shranjeno v nas samih ali na spominski kartici. Vir: https://www.tnp.si/

Letošnji obisk TNP je bil do konca prvega avgustovskega tedna "nekako povprečen in ni pretirano velik za ta letni čas". "Večina pohodnikov se predhodno informira o vremenu, še vedno pa se srečujejo z obiskovalci, predvsem sredogorja, ki niso ustrezno opremljeni in se ne informirajo, kam nameravajo iti in kako zahtevna je pot. Naravovarstveniki take obiskovalce ustrezno informirajo in jih usmerijo na poti, za katere menijo, da jih lahko uspešno zaključijo."

Kako dobro pa so s pravili TNP seznanjeni tujci? "Mislimo, da kar dobro poznajo pravila in obnašanje v parku (režime), saj se tudi informirajo, preden gredo na planinsko turo in tudi pred prihodom v park. Vse te vsebine so vsem dostopne v elektronski medijih."

Odnos pohodnikov do narave se v zadnjih letih vse bolj spreminja v pozitivno smer. Foto: Ana Kovač Pri TNP ocenjujejo, da se je odnos pohodnikov do narave v zadnjih letih vse bolj spremenil v pozitivno smer. "To se odraža tudi v neki samokontroli med pohodniki in opozarjanju med seboj predvsem o primernosti opreme, obutve in psihofizični pripravljenosti za doseganje načrtovane ture."

Tudi odnos do nadzornikov je večinoma spoštljiv, pravijo. "Odnos je spoštljiv in korekten, velikokrat želijo pohodniki kakršnokoli informacijo, na primer, kje lahko parkirajo, o raznih zaporah na makadamskih cestah, glede zahtevnosti in dolžine planinske poti, kako daleč so planinske postojanke ... Lahko rečemo, da je odnos obiskovalcev po večini spoštljiv."

