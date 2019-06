Slovenci so izbrali: to je naj planinska pot v slovenskih gorah #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski ljubitelji gora so za naj planinsko pot leta 2019 izbrali Rečiško planinsko krožno pot, ki obhodi deset vrhov vzhodnega dela Posavskega hribovja. Foto: arhiv PD Laško

Slovenski ljubitelji gora so letos drugo leto zapored izbirali in izbrali naj planinsko pot. Laskavi naziv si je z veliko prednostjo pred zasledovalkami prislužila Rečiška planinska krožna pot, ki vodi po vrhovih vzhodnega dela Posavskega hribovja. Kaj naziv prinaša vsem, ki so vpleteni v vzdrževanje zmagovalne poti?

Zmagovalna Rečiška planinska krožna pot pohodnika pelje po vrhovih vzhodnega dela Posavskega hribovja in obkroži Rečiško dolino, poimenovano po potoku Rečica, ki je bila vse od 19. stoletja znana po rudarstvu. Pot obhodi deset vrhov, in sicer Govško brdo, Zavrate, Babo, Ostri vrh, Kal, Mrzlico, Gozdnik, Šmohor, Tolsto in Malič.

Krožna pot je dolga 35 kilometrov, zato je morda bolj praktično, da si jo razdelite na več etap. Če jo želite prehoditi v enem dnevu, si rezervirajte od devet do 12 ur časa.

Pot je označena kot lahka, ima pa tudi nekaj zahtevnejših odsekov, so zapisali organizatorji akcije Zavarovalnica Triglav, ki v sodelovanju s Planinsko zvezo Slovenije že deseto leto zapored izvaja akcijo Očistimo naše gore.

PD Laško želi privabiti več obiskovalcev in pridobiti finančna sredstva za obnovo poti

Za naj planinsko pot leta 2019 skrbi Planinsko društvo Laško, ki je Rečiško planinsko krožno pot na natečaj prijavilo zato, ker so prek akcije lepote njihove obhodnice želeli predstavili širšemu krogu ljudi in jih privabili v svoje kraje, ki so, kot menijo v društvu, zaradi nižje lege včasih po krivem zapostavljeni.

Foto: arhiv PD Laško V društvu so hkrati tudi opozorili, da se spoprijemajo s finančnimi izzivi, saj so nekateri odseki poti kritični in nujno potrebni obnove, a jim s trenutnimi finančnimi zmožnostmi v društvu preprosto niso kos, zato se jim je zdel natečaj več kot naročen.

Pot bo s pomočjo akcije Očistimo naše gore do jeseni dobila še lepšo, predvsem pa varnejšo podobo.

Z erozijskimi zaščitami bodo obnovili in dodatno nadelali več odsekov v skupni dolžini nekaj več kot 600 metrov. Na dveh odsekih bodo obnovili dotrajane jeklenice, pot pa na novo označili s Knafelčevimi markacijami in zamenjali dotrajane smerne table.

Akcija osvetljuje pomen prostovoljnega dela markacistov

Po besedah Ane Cergolj Kebler, vodje akcije Očistimo naše gore v Zavarovalnici Triglav, želijo z izborom Naj planinska pot osvetliti pomen zahtevnega prostovoljnega dela markacistov in jim konkretno pomagati pri njihovem delu.

Izbirali ste lahko med 11 planinskimi potmi

V izboru za naj planinsko pot leta 2019 so planinci in planinke lahko glasovali za eno od 11 planinskih poti oziroma obhodnic, potrebnih vzdrževanja, ki jih je Planinska zveza Slovenije izbrala po posvetu z oskrbniki planinskih poti.

Na drugo mesto izbora so glasovalci postavili Slovensko pot na Mangart, tretje mesto pa je zasedla Koroška planinska pot.

