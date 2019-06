Gorski reševalci imeli polne roke dela, posredovati je moral tudi helikopter

Helikopter Slovenske vojske je v zadnjih dveh dneh večkrat posredoval pri reševanju v gorah. V ponedeljek so reševalci s policistom iz gorske policijske enote opravili reševanji na Mali Mojstrovki in Velikem vrhu. Obakrat je bil razlog za reševanje padec oziroma zdrs planincev.

V torek dopoldne je planinka zdrsnila na območju Vrtače, v drugi nesreči pa si je planinka na poti proti Kališču poškodovala nogo. Na Staničevi koči so obravnavali poškodbo osebe pri padcu v koči, zvečer pa na območju Tolmina padec gorskega kolesarja. Vsi omenjeni so bili telesno poškodovani, so sporočili s kranjske policijske uprave.

Na Policijski upravi Kranj vsem obiskovalcem gora svetujejo, naj se pred odhodom v gore fizično in psihično pripravijo. "Izbirajte sebi, opremi in vremenu primerne ture ter upoštevajte, da je osvojitev vrha običajno lažji del poti. Težje zna biti vračanje v dolino, ker ste takrat že utrujeni, pri čemer se noge in telo nasploh odzivajo drugače, kot če ste spočiti. Bodi razumni in previdni," pohodnikom in planincem svetujejo kranjski policisti.