Nesreče v gorah: Nad dva tisoč metrov ne gre brez zimske opreme #video

Slovenski gorski reševalci so imeli minuli konec tedna spet veliko dela. Naše gore so terjale tudi smrtni davek, saj se je v soboto pod Malim Triglavom smrtno ponesrečil planinec, ki je po zdrsu na snegu z gore padel v Snežno konto. Ekipa za helikoptersko reševanje je samo v nedeljo v gorah posredovala trikrat. V dveh primerih so se zapleti pojavili zaradi neustrezne in pomanjkljive opreme.

Neprimerna oprema je bila tudi vzrok petkove reševalne akcije štirih tujih planincev na Mali Mojstrovki. Eden od njih se je na goro odpravil kar v športnih copatih. Kljub številnim opozorilom se turisti in pohodniki v gore, kjer še vedno vladajo zimske razmere, odpravijo brez ustreznega znanja in opreme, s tem pa tvegajo najhujši mogoči scenarij, so poročali v oddaji Danes na Planetu.

Tujci v gore prišli v navadnih in strganih teniskah

"Če greste nad dva tisoč metrov, je tako kot pozimi tudi v tem času treba imeti pri sebi dereze in cepin. Pas in čelada sta seveda prav tako obvezna," je poudaril načelnik Gorske reševalne postaje v Mojstrani Jože Martinjak in dodal, da je zimska oprema nujna na poti od Kredarice proti vrhu Triglava pa tudi na Jalovcu, Mojstrovki in Škrlatici.

Načelnik Gorske reševalne postaje v Mojstrani Jože Martinjak poudarja, naj se planinci nad dva tisoč metrov ne odpravljajo brez zimske opreme. Foto: Planet TV

Planinka Špela Dolinar, ki se je skozi Turski žleb na Skuto odpravila ta konec tedna, pa je zgleden primer, kako se v teh dneh odpraviti v gore: "Plazovi niso več težava, temveč padajoče skale zaradi velike količine snega in taljenja snežne odeje. Ob prihodu na bivak pod Skuto sem bila ogorčena nad skupino osmih potnikov iz tujine, ki so sicer po kopni poti prišli v navadnih in strganih teniskah."

"Če ne gre, je bolje, da se obrneš"

Gorski reševalci so s helikopterjem posredovali tudi pri sestopu z Golice, kjer je zdrsnila planinka in si poškodovala gleženj. Obute je imela le nizke športne čevlje. Ta konec tedna se je na Češko kočo na Jezerskem odpravil tudi gorski tekač Luka Kovačič: "Ta konec tedna so bile tam snežne zaplate, ki bi bile lahko nevarne. Če ne gre, je bolje, da se obrneš in greš v hribe naslednji dan. Če boš stopil na sneg in naredil še nekaj korakov, se lahko zgodi, da v hribe ne boš šel nikoli več."

Jože Martinjak je ta konec tedna posredoval tudi pri nesreči s smrtnim izidom na Malem Triglavu: "Prenesti smo ga morali vsaj 500 metrov, ker helikopter zaradi močnih sunkov vetra ni mogel do ponesrečenca. To je bila kar pestra akcija, dela je bilo dovolj." Brez zimske opreme se torej nad dva tisoč metrov nikakor ne odpravljajte še vsaj kakšen mesec. Na tej višini je namreč še vsaj dobra dva metra snega, so še poročali na Planetu.