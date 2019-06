V bližini Kriške gore se je smrtno ponesrečil padalec

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tržaški policisti in gorski reševalci so danes obravnavali nesrečo padalca, ta se je popoldne smrtno ponesrečil v hribih pod Malo Poljano proti Domu pod Storžičem, so sporočili iz policijske uprave Kranj.