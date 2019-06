Sredina tragedija: umrla Britanka je bila priznana profesorica v Glasgowu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

52-letna državljanka Velike Britanije, ki je v sredo umrla v prometni nesreči na štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami proti Ljubljani, je bila profesorica na Univerzi v Glasgowu. Kolegi so ob izgubi profesorice že izrazili sožalje njeni družini in prijateljem.

Profesorica Anne Porter je bila predstavnica Oddelka za strojništvo, gradbeništvo in znanost na Fakulteti Kelvin v škotskem Glasgowu. Predstavniki fakultete so v izjavi za javnost dejali, da se je profesorica v času nesreče v Ljubljani mudila na študijskem obisku.

"Šola lahko potrdi, da je članica našega osebja tragično umrla v prometni nesreči na študijskem obisku v Sloveniji. Vsi smo zelo osupli in žalostni zaradi tragičnega dogodka. Najgloblje sožalje izrekamo Annini družini in prijateljem," so zapisali v objavi na spletni strani univerze.

Šola je žalostno novico potrdila na svoji spletni strani. Foto: Glasglow Kelvin Collage

V nesreči tudi dva uslužbenca druge univerze

Poleg Porterjeve sta bila v nesreči poškodovana tudi dva uslužbenca Univerze Lanarkshire, kar je potrdila tudi sama ustanova. "Dva naša uslužbenca, ki sta v Slovenijo odpotovala na študijski obisk, sta bila udeležena v prometni nesreči," navaja britanski BBC.

Spomnimo, nesreča, v kateri so bila udeležena tri vozila na štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami proti Ljubljani, se je zgodila v sredo dopoldne. Policisti so ugotovili, da je 54-letni slovenski voznik tovornega vozila renault master vozil po prehitevalnem pasu iz smeri Maribora proti Ljubljani.

Foto: CZR Domžale

Neposredno pred izvozom za Domžale je dohitel stoječo kolono vozil in zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo trčil v zadnji del kombiniranega vozila opel vivaro, ki je kot zadnje stalo v koloni. Trčenje je bilo tako silovito, da je kombi odbilo v odbojno ograjo in v avtomobil citroen berlingo, ki je stal pred njim, pri tem pa se je kombi prevrnil.

V kombiju znamke opel je bilo šest ljudi, od tega dve državljanki Slovenije in štirje državljani Velike Britanije. 52-letna profesorica Anne Porter je v trčenju utrpela tako hude poškodbe, da je na kraju nesreče umrla. Štirje potniki so utrpeli lahke telesne poškodbe, eden pa je bil huje telesno poškodovan. Vsi poškodovani so bili odpeljani v ljubljansko bolnišnico.

Foto: CZR Domžale

Voznika renault masterja in citroena berlingo nista bila poškodovana. Vsi trije vozniki so bili preizkušeni z alkotestom, rezultati pa so bili negativni. Policisti glede okoliščin nesreče še zbirajo obvestila, o vseh ugotovitvah pa bodo obvestili pristojno državno tožilstvo, so še sporočili z ljubljanske policijske uprave.