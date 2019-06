V središču Ljubljane huje poškodovan reševalec, na štajerki umrl en človek #foto #video

Okoli 8.30 se je na štajerski avtocesti pred izvozom za Domžale v smeri Ljubljane zgodila huda prometna nesreča, v kateri so bila udeležena tri vozila. Pet ljudi je bilo huje poškodovanih, en človek je umrl. Nesreča se je zgodaj dopoldne zgodila tudi v središču prestolnice v križišču Slovenske in Dunajske ceste, v njej pa sta bila udeležena motorist reševalec iz UKC Ljubljana in voznik osebnega vozila. Reševalec je v nesreči utrpel hude poškodbe, njegovo življenje ni ogroženo.

V nesreči v središču prestolnice huje poškodovan reševalec na motorju

Ljubljanske policiste so okoli 8.30 obvestili tudi o nesreči na križišču Slovenske in Dunajske ceste v Ljubljani, v kateri sta bila udeležena voznik reševalnega motornega kolesa in voznik osebnega vozila. Iz UKC Ljubljana so sporočili, da je bil v omenjeni nesreči udeležen njihov motorist reševalec.

V nesreči v središču prestolnice huje poškodovan reševalec na motorju.

Ta je po navedbah predstavnikov ljubljanskega kliničnega centra hitel na pomoč motoristu, ki se je poškodoval v nesreči. "Po trenutnih podatkih je težje poškodovan, vendar stabilen in ostaja na zdravljenju v UKC Ljubljana," so sporočili iz ljubljanskega kliničnega centra.

Vodja reševalne postaje UKC Ljubljana Janez Kramar je pojasnil, da so reševalca na kraju nesreče oskrbeli njegovi kolegi in ga nato prepeljali v bolnišnico: "Računamo na vse najboljše, bi pa opozoril vse udeležence v prometu, da so reševalci na motorjih med najbolj ogroženimi v prometu. Prosil bi, da so vsi udeleženci v prometu zelo pozorni, ko reševalci uporabljamo modre luči."

Motorist reševalec prevozil rdečo luč

Okrevanje poškodovanega reševalca bo dolgotrajno, po navedbah Kramarja naj bi trajalo predvidoma eno leto. Tovrstni dogodki so po njegovih besedah za reševalce travmatični, ekipi, ki je na kraju dogodka oskrbela ponesrečenega sodelavca, so pomagali z zaupniki.

"Kolega je bil na nujni vožnji. Voznik osebnega avtomobila ga je verjetno spregledal, je pa reševalec prevozil rdečo luč. O krivdi danes ne bi govoril, vendar pa že nekaj časa opozarjamo, da je potrebno predpise na tem področju spremeniti, reševalcev na nujnih vožnjah pa za tak prekršek ne bi smeli kaznovati," je poudaril Kramar.

Reševalci reševalne postaje UKC Ljubljana do danes po njegovih navedbah niso bili udeleženi v tovrstnih prometnih nesrečah. Kaj točno je povzročilo prometno nesrečo, na ljubljanski policijski upravi za zdaj še niso pojasnili.

V nesreči na štajerski avtocesti umrl en človek

Na štajerski avtocesti so medtem odstranili posledice prometne nesreče med Krtino in Domžalami proti Ljubljani. Po zadnjih podatkih gre za hudo prometno nesrečo, v kateri so bila udeležena tri vozila. Po informacijah Centra za zaščito in reševanje (CZR) Domžale je en človek umrl, več ljudi je huje poškodovanih.

Na ljubljanski policijski upravi so smrt ene osebe potrdili in dodali, da so reševalci pet udeležencev odpeljali v ljubljanski klinični center. Kakšne poškodbe so utrpeli, ta trenutek še ni znano. Ogleda kraja nesreče, ki še vedno poteka, sta se udeležila preiskovalna sodnica in državni tožilec.