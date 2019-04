Poleg motoristov se na ceste vračajo tudi reševalci na motorjih #video

Letošnja motoristična sezona se je po kratki in mili zimi začela že pred časom, a bo tudi velikonočni vikend kot nalašč za odprtje sezone. Toliko nesreč kot letos pri nas sicer nismo zabeležili že dolgo. Do zdaj se je pri nas ponesrečilo že 83 motoristov, pravijo na ljubljanski urgenci. Poleg motoristov se s prvim majem na ceste vračajo tudi reševalci na motorjih, ki lahko ponudijo najhitrejšo zdravstveno oskrbo.

Motorist je na cesti bolj izpostavljen kot voznik v avtomobilu. Previdnost včasih ni dovolj, posledice pa so lahko zelo hude, so poročali v oddaji Danes na Planetu. To je na lastni koži izkusil tudi Matej Lednik iz Zavod Vozim, ki je na vozičku. "Občutek svobode na motorju razumemo samo motoristi," pojasnjuje 34-letnik, ki opozarja, da moramo biti med vožnjo previdni zato, da nas ne doleti enaka usoda.

Pred 12 leti preživel hudo nesrečo

V Preboldu je pred dvanajstimi leti v ovinku pri hitrosti zgolj 60 kilometrov na uro zletel s ceste pod ograjo. Motor je odneslo 300 metrov stran. "Vsaka minuta pri takšni nesreči, tudi pri drugih poškodbah, na primer zastoju srca, šteje veliko. Ponesrečil sem se na odročni cesti, zato so me težko našli," pojasnjuje Lednik in dodaja, da so imeli reševalci težave pri vožnji v bolnišnico.

Na ceste se vračajo reševalci na motorjih

Reševalec motorist je navadno prvi na kraju nesreče. Stresen, a hkrati poklic, ki ga ne bi zamenjal za nič drugega, pravi motorist reševalec iz Reševalne postaje Kliničnega centra Ljubljana Danijel Andoljšek. Ta svetuje, da pri ponesrečencu izvajamo preproste manevre, kot so sproščanje dihalnih poti, zaustavljanje hudih krvavitev in po potrebi tudi oživljanje ponesrečenca. "S tovrstnimi postopki lahko pridobijo nekaj dragocenega časa," razlaga Andoljšek.

Reševalci bodo dobili nove motorje

Vendar ljudje pogosto otrpnejo, ko vidijo ponesrečenca, saj se bojijo, da ne bi naredili še več škode. Andoljšek pojasnjuje, da v takšnih situacijah škode ne moremo narediti: "V takih situacijah lahko pomagajo, škode ne morejo narediti. Največ škode je, če se ne pomaga." Ekipa šestih ljubljanskih reševalcev motoristov se od starih motorjev poslavlja. Septembra bodo namreč dobili nove, skupaj jih bodo imeli tri, so še poročali na Planetu.