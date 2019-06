Na poti na Triglav se je smrtno ponesrečil planinec

Pod Malim Triglavom se je dopoldne med vzponom smrtno ponesrečil planinec. Zdrsnil je na snegu in z gore padel v Snežno konto. Hodil je s še dvema planincema. Posredovala je ekipa za helikoptersko reševanje z Brnika, ki je vse tri prepeljala v dolino. Okoliščine kažejo na nesrečo, so sporočili s Policijske uprave Kranj.

Identiteto ponesrečenca še ugotavljajo. Za zdaj je znano le, da je ponesrečenec hodil s še dvema planincema, ki sta bila nepoškodovana in neopremljena - brez derez in cepinov, pojasnjujejo na policiji.

Policisti so ob ogledu kraja nesreče ugotovili, da so razmere nevarne. Sneg pod Kredarico se udira prek kolen, vrh je leden in zelo nevaren tudi za izkušene planince, pihal pa je še veter, ki je močno oteževal reševanje. To je realna situacija na gori, so opozorili.

Vzpon na Triglav tako odsvetujejo in hkrati poudarjajo, da so razmere (lahko) nevarne povsod, kjer je še sneg. Ne izpostavljajte se tveganjem in s svoji izletniškimi ambicijami ne kličite nesreče. Sezona je še dolga, še bo čas za visokogorje. Take razmere so zelo nevarne tudi za reševalce, so še opozorili v sporočilu.

