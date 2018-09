Nesreča na Triglavu. Planinka padla med fotografiranjem.

Planinka je včeraj osvojila vrh Triglava in želela dosežek ovekovečiti s fotografijo.

Pri fotografiranju blizu miniaturne replike Aljaževega stolpa se je spotaknila in padla. Z vojaškim helikopterjem je bila prepeljana v bolnišnico.

"Dejstvo je, da je fotografiranje in objavljanje fotografij pri podvigih zelo priljubljeno, vendar opozarjamo, da ima lahko na zahtevnih in nevarnih terenih hude posledice. Na terenu, kot je Triglav, in še kje, so lahko na primer nevarna skupinska fotografiranja na razmeroma majhnem prostoru. Pride lahko do nenamernega spotikanja ali prerivanja, premikanja posameznikov ali skupine, zato da bi bil nekdo v kadru. Nevarno je tudi buljenje v telefon in brezglavo premikanje, selfiji in podobno," opozarja policija.