Planinci oteževali reševanje helikopterja v gorah

Helikopter slovenske vojske je s policistom gorske enote danes opravil dve reševanji v gorah. Reševalcem pa so delo oteževali mimoidoči planinci, ki so se gibali nad mestom reševanja.

Na območju Male Mojstrovke je vojaški helikopter danes rešil planinca, temu je pri sestopu na suhi kamniti podlagi zdrsnilo in si je poškodoval ramo. Na še enem dvatisočaku, Velikem vrhu, pa je pomagal planincu, ki si je pri padcu na poti poškodoval glavo. Oba sta bila ustrezno opremljena. Nesreči sta se zgodili pri sestopu.

Planinci so proti kraju nesreče prožili kamenje

Reševalcem pa so delo oteževali mimoidoči planinci, ki so se gibali nad mestom reševanja in so proti kraju nesreče prožili kamenje, so opozorili na Policijski upravi Kranj. Zapisali so še, da verjamejo, da planinci dela niso oteževali namerno, reševanji pa sta bili opravljeni brez dodatnih poškodb.

Foto: PU Kranj

Helikopter v gorah potrebuje prostor in čas

Helikopter in ekipa v gorah med reševanjem potrebuje določen "varen" prostor in čas za delo, ki ga je v gorah tudi v idealnih razmerah sicer težko zagotoviti. Zato vsakršna dodatna nevarnost ni sprejemljiva. Ko pride helikopter, naj se planinci na območju intervencije zato za tistih nekaj trenutkov ustavijo in počakajo, da se helikopter umakne oziroma, da se intervencija, ki običajno traja kratek čas, opravi. Potem gredo lahko naprej, sporočajo policisti.

Foto: PU Kranj

"Kadar je kraj nesreče pod potjo, pa naj zelo pazijo, da ne bi na reševalno ekipo prožili kamenja. Razumeti morajo, da so reševalci "tam spodaj" na goro prišli zato, da bi pomagali ponesrečenim ali obolelim, ne pa zato, da bi še sami staknili poškodbe. Planince opozarjamo še, naj bodo ustrezno opremljeni ter previdni pri vračanju z vrhov, ko so običajno že utrujeni. Takrat se pokažejo temelji dobre priprave, tako fizične kot psihične," dodajajo na policiji.