Slovenec, ki je košček gorskega raja ustvaril kar pred domačo hišo #video

Cena Razingar, rezbar in slikar iz vasi Planina pod Golico, je pred skoraj 40 leti pred domačo hišo začel snovati pravo malo gorsko kraljevstvo. Mojstrovino, ki je resnično paša za oči in se razprostira na 40 kvadratnih metrih ter vsebuje okrog 80 planinskih koč in cerkva, je poimenoval Alpe v malem. Čeprav se zbirka že zdaj zdi popolna, pa njen avtor zagotavlja, da še ni končana. Idej in zagona mu namreč še ni zmanjkalo.

Cena Razingar pred domačo hišo v vasi Planina pod Golico že skoraj 40 let gradi Alpe v malem. Vsi vrhovi in planinski objekti so njegovo delo. Foto: Siol.net

Oblikovanje miniaturne različice Alp se je začelo kmalu zatem, ko se je Cena Razingar vselil v hišo, pred katero danes poglede priteguje impresiven skalnjak z gorskim cvetjem, prepričljivimi silhuetami prepoznavnih alpskih vršacev, posejan s planinskimi kočami in prepreden z gorskimi cestami.

"Že od malega sem se rad igral z materiali, kar naprej sem nosil skale in jih oblikoval. Tudi pred našo hišo je bila skala in porodila se mi je ideja, da bi jo oblikoval v Triglav. Nekaj let je Triglav sameval, nato pa sem začel dodajati gore in hiške. Danes se razprostirajo na približno 40 kvadratnih metrih površine," nam je pripovedoval Razingar, ki smo ga obiskali povsem po naključju – na poti z Golice, kjer smo snemali prispevek o Katarini Zrnič, oskrbnici Koče na Golici.

Osnova alpskega raja je naravna skala, vse ostalo pa je Cena izoblikoval iz betona in kamna.

Na skalnjaku so postavljene makete približno 80 planinskih koč, vključno z Aljaževim stolpom na vrhu Triglava, Pogačnikovim domom na Kriških podih in Aljaževim domom v Vratih, cerkvami in drugimi objekti (tudi predor Mont Blanc in sloviti klin v dolini Vrat, posvečen padlim gornikom).

Foto: zajem zaslona

Foto: zajem zaslona

Foto: zajem zaslona

Alpe v malem si lahko ogledate vsak dan med 1. majem in 1. novembrom, decembra pa vas Razingar vabi na ogled velikih božičnih jaslic z lesenimi kipi v velikosti 150 centimetrov, ki jih postavi v skalnjak. Jaslice obsegajo 13 kipov in 23 živali, vse pa je Razingar izdelal ročno.

Ogled Alp v malem je brezplačen, lahko pa prispevate simbolični znesek, ki bo ustvarjalcu mini alpskega kraljestva pomagal pri nakupu materialov.

Nikakor ne smete spregledati niti maket štirih smučarskih skakalnic, ki stojijo za hišo. Na njih Razingar zgodaj spomladi organizira pravo pravcato smučarsko skakalno tekmo, na kateri se merijo znani smučarski skakalci oz. njihove figurice.

