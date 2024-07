Pot na Okrešelj že odprta, tri po plazovih ostajajo zaprte

Prejšnji teden smo vas v rubriki Nasvet za izlet v hribe povabili v Logarsko dolino in na Okrešelj, a je neurje v petek zvečer poškodovalo pot mimo Rinke in s kamenjem zasulo parkirišče na izhodišču. Samo štiri dni pozneje je pot znova odprta.

Člani planinskega društva Celje Matica so se ob pomoči GRS Celje in Šaleškega alpinističnega odseka v nedeljo že lotili obnove v petkovem neurju poškodovane poti iz Logarske doline na Okrešelj. Pot je ponovno prehodna, vsekakor pa vseeno velja dodatna previdnost, so v torek sporočili s Planinske zveze Slovenije. Plaz je poleg te priljubljene poti poškodoval tudi pastirsko pot na Okrešelj, ki ostaja zaprta, prav tako je zaprta planinska pot, ki vodi od Okrešlja na Kamniško sedlo, saj jo je na enem odseku uničil oziroma odnesel hudournik.

V Logarski dolini je zaradi lanskih posledic poplav še vedno zaprta tudi planinska pot od penziona Na razpotju do koče na Klemenči jami.

Planinsko društvo Preddvor je obvestilo o zapori poti od kmetije Suhadolnik v dolini Kokre do Cojzove koče na Kokrskem sedlu. Pot je do nadaljnjega zaprta zaradi kamnitega plazu. Podor je še vedno aktiven in nevaren. Tudi cesta do izhodišča pri Suhadolniku je neprevozna. Za vzpon do Cojzove koče lahko izberite pot iz Kamniške Bistrice.

Od prvega avgusta Krma znova odprta

Po letu dni, po lanskem julijskem vetrolomu, bo od prvega avgusta znova oprta občinska makadamska cesta v dolino Krme, ki je priljubljeno izhodišče za vzpon do Kredarice, Planike in na Triglav. Odprli bodo tudi ceste v Zgornji Radovni. "Preostala sanacijska dela bodo potekala ob odprti cesti, zato obiskovalce prosimo za strpnost. Opozarjamo vas, da avtomobilov ne puščate na mestih, kjer parkiranje ni dovoljeno. Prav tako prosimo, da upoštevate morebitna obvestila na terenu. Cesta v dolino Krme je lahko na nekaterih odsekih še vedno poškodovana, zato je potrebna dodatna previdnost," so še sporočili z občine Kranjska Gora.