Nepotreben preplah v slovenskih gorah: planinca iskali v napačni planinski koči

V soboto so policisti zaman poizvedovali za tujim pohodnikom, ki je domačim povedal, da odhaja na Kredarico, znašel pa se je v Domu Valentina Staniča pod Triglavom in ni opazil razlike. Foto: Ana Kovač

Iz Policijske uprave Kranj so sporočili, da so v slovenskih gorah včeraj opravili tri reševanja s helikopterjem Slovenske vojske in ekipo za helikoptersko reševanje z zdravnikom, reševalcem letalcem in policistom gorske enote, po nepotrebnem pa so policisti preverjali prijavo suma pogrešitve tujega planinca, ki se ni oglašal na telefon.