Kožul in Jorgić po zgodovinskem uspehu kmalu v boj za četrtfinale

Slovenska namiznoteniška igralca Darko Jorgić in Deni Kožul sta že včeraj poskrbela za zgodovinski dogodek, prvič sta se oba skupaj uvrstila v osmino finala turnirja najvišje ravni. To jima je uspelo pred domačimi gledalci, na turnirju WTT Star Contender v Tivoliju, kjer bosta danes dosežek poskušala še izboljšati.

Tekmec Jorgića, desetega igralca sveta, ki je sicer takih uspehov že vajen, bo ob 12.45 uri Danec Anders Lind. Tekmec Kožula, ta je z uvrstitvijo v osmino finala dosegel svoj največji uspeh na mednarodnih turnirjih, pa uro in deset minut prej Alexis Lebrun, 12. igralec sveta, letos tudi zmagovalec turnirja Top12 najboljših evropskih igralcev.

Slovenca ostajata optimistična

Oba Slovenca se zavedata, da ne bosta imela lahkega dela, a sta optimistična, menita, da sta se sposobna uvrstiti v četrtfinale.

"Z Lindom igrava skupaj že od osmega leta starosti. Je zahteven tekmec, enkrat zmaga on, drugič jaz. Nazadnje me je v nemškem prvenstvu on premagal, upam, da je zdaj vrsta na meni," se zahtevne naloge zaveda Jorgić.

"V takem stanju, kot sem zdaj, se nikogar ne bojim. Z vsakim lahko igram enakovredno, tudi z Lebrunom, s katerim imava 1:1 v medsebojnih tekmah. Pred domačimi gledalci sem ga že premagal v Laškem, on je mene s 3:1 na olimpijskih igrah, ko je bil res navdahnjen. Mislim, da imam igro za njega, bomo pa videli, kako bo šlo," pa se ne predaja Kožul.

Če zmagata dvoboj osmine finala bosta popoldne oziroma zvečer igrala še četrtfinale, tekmec Kožula bo zagotovo Kitajec, ali četrti nosilec Xiang Peng ali Zhou Qihao, tekmec Jorgića pa zagotovo Japonec, drugi nosilec Tomakazu Harimoto ali Shunsuke Togami.