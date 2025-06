Kožul in Jorgić sta poskrbela za zgodovinski dosežek

Deni Kožul in Darko Jorgić sta danes poskrbela za zgodovinski dogodek slovenskega namiznega tenisa. Nikoli doslej se namreč še ni zgodilo, da sta dva Slovenca igrala v osmini finala turnirja najvišje ravni. Smetana na torti pa je, da se bo to v soboto zgodilo na domačem turnirju WTT Star Contender v ljubljanskem Tivoliju.

Oba sta za uvrstitev med 16 najboljših v drugem krogu iz dvorane odpihnila Južnokorejca, ki nista osvojila niti niza. Jorgić, peti nosilec, je s 3:0 (7, 6, 8) ugnal Park Ganghyeona, Kožul pa s 3:0 (9, 3,9) Oh Junsunga, devetega nosilca in 19. igralca sveta.

Če je Jorgićev vstop v osmino finala največjih turnirjev že neka stalnica, pa je za Kožula to največji uspeh na mednarodnih turnirjih. Prav tako pa je Jungsungov eden največjih največjih skalpov v karieri, poleg Jorgićevega ima že tudi skalp Alexisa Lebruna in prav Francoz bo v soboto njegov naslednji tekmec.

Jorgić se bo v osmini finala pomeril z Dancem Andersom Lindom.

Prvi navdušil Kožul

Prvi je tribune ljubljanskega Tivolija, ki je bil zgrajen prav za namiznoteniško svetovno prvenstvo, navdušil Kožul. Poznalo se mu je, da je v zadnjem času spremenil nekaj reči, povečal je število treningov, začel sodelovati s psihologom in uvedel novosti tudi v prehrani. Proti izrazitemu favoritu je imel ves čas nadzor nad rezultatom, Oh je prvič povedel šele na začetku tretjega niza, v katerem je vodil tudi 5:3, toda Logatčana to ni zmedlo, zbrano je odigral tudi končnico.

"Ne vem, če igram v življenjski formi, dejstvo pa je, da še nikoli nisem imel takšnih rezultatov. Tekmeca sem dobro naštudiral. Ima mehke udarce, da veliko žogic na mizo, a je imel probleme z mojim spinom. To sem videl že v prvih treh točkah, dalo mi je dodatno vzpodbudo. Odigral sem zbrano, taktično pravilno, težave sem mu povzročal s servisom, kar je bilo ključno. Najbolj sem vesel, da sem zdržal do konca, da je bilo 3:0, saj sem dostikrat v tretjem nizu izgubil odločilno točko, potem pa je prišlo do preobrata," je bil vesel zmage Kožul, ki je zatrdil, da se v trenutnem stanju ne boji nikogar.

"Bil sem samozavesten, vedel sem, da ga lahko premagam, čeprav doslej še nisva igrala. Nisem pa si mislil, da bo šlo tako gladko. To je še en dokaz samemu sebi, da zmorem izpolniti svoje cilje, ki so zdaj visoki. Lahko premagam tudi Lebruna, enkrat sem ga že," je Kožul z mislimi pri naslednjemu tekmecu, članu evropskega in svetovnega vrha.

"Upam, da bo vsaj eden stopil še stopnico višje"

Na njem je že nekaj časa Jorgić, ki je to tudi dokazal z ekspresno zmago proti Parku.

"Enkrat sem z njim že izgubil, vedel sem, kaj moram storiti, da bo tokrat drugače. Taktično sem bil zelo dobro pripravljen in vesel sem, da sem taktične zamisli tudi izpolnjeval. Imel je ogromno težav z mojimi servisi, tudi jaz z njegovimi, prav tako z rotacijskimi spini na beckhand, kar je bila tudi moja taktika. Moj backend je dobro funkcioniral, upam pa, da bo jutri še boljše. Res pa je super, da bova v osmini dva Slovenca. Upam, da bo vsaj eden stopil še stopnico višje," je po zmagi dejal Jorgić.

