Planinska zveza Slovenije že dobra štiri desetletja praznuje dan slovenskih planincev. Letos bo ta v soboto, 14. junija, pri Planinskem domu na Jančah, ki ga PZS pripravlja skupaj s Planinskim društvom Litija, ki letos obeležuje 120 let. Obljubljajo doživetja za mlade planince, družine in odrasle, vodene planinske in turnokolesarske izlete, športno plezanje ter predstavitev dela markacistov in gorskih reševalcev.

Foto: Matej Podgoršek Dan slovenskih planincev 2025 bo pri Planinskem domu na Jančah (792 metrov), na razglednem kopastem Janškem hribu nad Litijo in ljubljanskim Sostrim. Mladi in odrasli planinci se bodo lahko podali na Janče z različnih izhodišč, ki so vsa dosegljiva z vlakom, in sicer ob osmi uri iz Litije, Jevnice in Laz, turni kolesarji pa bodo proti prizorišču dogajanja zavrteli pedale ob deveti uri iz Šmartnega pri Litiji. Udeležba na vodenih izletih in delavnicah je brezplačna, poti so nezahtevne in označene. Osrednja prireditev s slovesnim sprevodom praporščakov planinskih društev bo ob 12.30, sledila bo planinska zabava ob glasbi in druženju planincev iz vse Slovenije in še onkraj njenih meja. Podrobnejši urnik dogajanja z odhodom na Janče najdete tukaj.

Pri planinskem domu bodo ves dan tudi raznovrstna doživetja za planince vseh generacij – planinski sprehod Spoznajmo Janče, vselej atraktivno plezanje na plezalnem stolpu, različne delavnice, prikaz dela markacistov in gorskih reševalcev ter predstavitve 120 let PD Litija, 50 let Evropske pešpoti E6 in ponudnikov Sadna cesta. Na prireditvi bo tudi zaključek natečaja Zasavska planinska pot ima tri obraze in razglasitev zmagovalke izbora Naj planinska pot 2025.

Foto: Matej Podgoršek "Letošnji dan planincev smo zastavili bolj trajnostno, zato za prihod do izhodišč priporočamo prevoz z vlakom, saj bodo izhodišča vodenih pohodov železniške postaje Laze, Jevnica in Litija. Tako bomo razpršili izhodišča, hkrati pa si lahko vsak izbere svojim sposobnostim in željam primerno pot," je v duhu dolgoročne usmeritve Planinske zveze Slovenije Peš iz dolin do višin, ki spodbuja obisk gora z javnim prevozom, na dogodek povabil podpredsednik Planinske zveze Slovenije Roman Ponebšek.

Prav tako podpredsednik PD Litija tudi osvetli, zakaj bo letošnji osrednji planinski dogodek na Jančah: "Ponosni smo, da Planinsko društvo Litija letos praznuje 120 let, saj je bila litijska podružnica Slovenskega planinskega društva ustanovljena že leta 1905. Prav ta jubilej je bil povod, da soorganiziramo osrednje srečanje vseh slovenskih planincev in jih povabimo na Janče, kjer domuje priljubljena planinska koča našega planinskega društva."