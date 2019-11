V slovenskih gorah so padali rekordi

"Poletna sezona v planinskih kočah je bila ena boljših v zadnjih desetih letih, čemur sta botrovala tako obisku gora naklonjeno vreme kot porast števila tujih obiskovalcev v Sloveniji. Vreme je bilo sicer julija in septembra nekoliko spremenljivo, večinoma pa stabilno in primerno za obisk visokogorja in sredogorja," je letošnjo sezono v sporočilu za javnost ocenil strokovni sodelavec Planinske zveze Slovenije Dušan Prašnikar.

"Najbolj se to kaže v obdobjih slabšega vremena, ko tujci vseeno pridejo do planinskih koč, njihov delež je izjemno visok tudi na začetku poletne sezone, ko so Slovenci praviloma na morju. Nekatere koče v visokogorju beležijo tudi več kot 70 odstotkov tujih gostov, v povprečju pa tujci dosegajo že polovico vseh prenočitev v planinskih kočah v Sloveniji," je dodal.

Porast tujih gostov je opazen tudi v sredogorskih kočah, povečuje pa se tudi število tujih gostov, ki hodijo po Slovenski planinski poti. Prav zato je vodnik Slovenska planinska pot poleti izšel tudi v angleščini.

Foto: Marko Šinkovec (www.slovenia.info)

Rekordi tudi v osrednjem delu Julijskih Alp

Letošnja sezona je bila zelo dobra v visokogorju, v osrednjem delu Julijskih Alp so imele nekatere koče rekorden obisk. V sredogorju in nižje ležečih planinskih kočah je obisk na splošno dober, ponekod nadpovprečen, so na spletni strani ocenili na planinski zvezi. Slovenijo prepreda mreža več kot deset tisoč kilometrov planinskih poti, ki pripeljejo do 178 planinskih koč, zavetišč in bivakov s 7.400 ležišči in več kot deset tisoč sedišči. Po podatkih planinske zveze jih je letos obiskalo več kot 1,7 milijona obiskovalcev.

Porast intervencij, letos že več kot 560

Povečan obisk se je odražal tudi v večjem številu intervencij gorskih reševalcev. "Lansko leto smo prvič presegli številko 500, zdaj imamo že več kot 560 intervencij, pa sta do konca leta še dva meseca," je za STA poudaril Jani Bele iz Gorske reševalne zveze Slovenije.

Gorski reševalci so letos do 29. oktobra opravili 561 intervencij, v katerih so pomagali 604 ljudem. 226 obravnavanih gornikov je bilo nepoškodovanih, 79 gornikov je bilo lažje, 78 pa težje poškodovanih. Gorski reševalci so pomagali 20 lažje in 15 huje obolelim gornikom, intervenirali pa so tudi v primeru 20 mrtvih in treh pogrešanih gornikov. Po številu intervencij prednjači reševalna postaja v Bohinju.

"Lansko leto smo prvič presegli številko 500, zdaj imamo že več kot 560 intervencij, pa sta do konca leta še dva meseca," poudarja Jani Bele iz Gorske reševalne zveze Slovenije. Foto: Ana Kovač

Izmed 546 obravnavanih nesreč se je 261 nesreč zgodilo ob hoji po poti, 55 ob hoji po brezpotju. 25 ljudi je pomoč potrebovalo pri plezanju, 19 pri smučanju, 16 pa pri kolesarjenju.

Vzrok za večje število nesreč Bele vidi v tem, da je bila planinska sezona včasih osredotočena na poletne mesece, zdaj pa traja vse leto. Ko zapade sneg, namreč planince zamenjajo turni smučarji.

Kriva slaba pripravljenost in mobi akcije

"Opažamo porast akcij zaradi fizične nepripravljenosti, se pravi, da ljudje omagajo. Kar nekaj akcij pa je bilo tudi takih, ki jih imenujemo mobi akcije," je dejal Bele in pojasnil, da jih vse več nepoškodovanih ljudi pokliče, ko se bliža noč in ne vedo, kam naprej. "Včasih si se zavlekel pod kakšno grušje in predrgetal noč. Danes so pa reševalci tisti, ki morajo priti sredi noči," je dejal. Po vsej Sloveniji sicer trenutno z gorsko reševalno zvezo sodeluje okrog 400 reševalcev.

Pot na Komarčo spet prehodna

Za varno pot v gore je poleg ustrezne pripravljenosti in opremljenosti pomembno tudi vzdrževanje planinskih poti. Po smrtni nesreči so tako letos poleti in jeseni obnovili pot čez Komarčo. Izkazalo se je namreč, da je bila pot tudi za ustrezno opremljene planince nevarna. Kot so za STA pojasnili na Planinskem društvu Ljubljana-Matica, so julija in oktobra za krajši čas zaprli pot in poskrbeli za vzdrževalna dela. Pot je zdaj spet prehodna.

Večina koč v visokogorju že zaprla svoja vrata, kaj pa preostale?

Čeprav je bila gorniška sezona zaradi lepega vremena podaljšana do konca oktobra, je večina visokogorskih planinskih koč v začetku oktobra zaprla svoja vrata, nižje ležeče pa so prešle na jesensko-zimski delovni čas. Na planinski zvezi opozarjajo, naj planinci temu prilagodijo svoje ture.