Kam v hribe: Jeterbenk ali Jalovec? #nagradni kviz

Slovenci od nekdaj čutimo posebno povezanost s hribi in gorami. Privlači nas pohodništvo, ki je s svojo dostopnostjo in povezanostjo z naravo postalo izjemno priljubljeno. Vedno več nas išče sprostitev daleč od vsakodnevnih obveznosti, ki nam hkrati ponuja tudi prijetno telesno aktivnost. V zadnjih letih je prav pohodništvo navdušilo tudi tiste, ki so prej morda prisegali na povsem druge aktivnosti. Zato ni presenetljivo, da se število pohodnikov iz leta v leto povečuje, kar je opazno tako na priljubljenih turističnih destinacijah kot na manj obiskanih, a prav tako čudovitih poteh.

Kateri hribi vas najbolj privlačijo?

Če se tudi sami navdušujete nad hribjimi izleti in lepimi razgledi, rešite osebnostni test in ugotovite, kakšen tip pohodnika ste. Vas privlačijo zmerni vzponi ali zahtevne poti v visokogorju?

Kam na naslednji izlet?

Ne glede na to, kateri tip pohodnika ste, vam Slovenija ponuja nešteto možnosti za raziskovanje. Spodaj poiščite idejo za vaš naslednjih hribji izlet.

Tokrat predlagamo poti, kjer ni gneče, kjer narava diha z vsemi svojimi pljuči, zato da boste v popolnosti lahko uživali v naravnih lepotah in čudovitih razgledih. Ker na vrhu spodaj predlaganih hribov ni koč, ne pozabite na polnovredno malico, ki vam bo dala moči za sestop v dolino.

Predlog za hribji izlet za družinske oz. priložnostne pohodnike

Jeterbenk Foto: Katarina Kotnik

Jeterbenk je slikovit hribček v Polhograjskem hribovju, ki se vzpenja do nadmorske višine 774 metrov in ponuja čudovite razglede na Kamniške Alpe, Karavanke in Ljubljansko kotlino. Pot do vrha je prijetna, z le nekaj bolj strmimi deli, zato je primerna tudi za manj izkušene pohodnike. Na vrhu vas pričakajo velik križ z vpisno skrinjico in žigom ter klop, kjer lahko v miru uživate v lepotah narave.

Sestopite lahko po isti poti ali pa se odločite za krožno pot, ki vas vodi mimo cerkvice sv. Jakoba, in tako podaljšate svoj hribji izlet.

Veliko Gradišče Foto: Gorazd Gorišek

Veliko Gradišče je dragulj Tržaško-Komenskega Krasa, ki se dviga nad Lokavskim poljem in ponuja osupljive razglede na Tržaški zaliv, Kras, pa vse do Alp in Dolomitov. Vzpon se začne v mirni vasi Prelože, kjer markirana pot vodi skozi gozd in mimo izvira Vroček, idealnega mesta za krajši počitek.

Pot poteka v prijetni senci dreves in se zaključi na travnatem vrhu, kjer vas pričaka skromno kamnito znamenje in panoramski razgled, ki vas bo navdušil.

Predlog za hribji izlet za pustolovskega raziskovalca

Razgled z vrha Debele peči. Foto: Shutterstock

Debela peč, najvzhodnejši dvatisočak Julijskih Alp, je zaradi več izhodišč primeren za različne tipe pohodnikov. Če so z vami na izletu otroci, predlagamo, da si za izhodišče izberete Blejsko kočo na Lipanci, od koder boste do vrha potrebovali le uro in pol. Od tu je vrh enostavno dostopen in tako idealen tudi za družinske izlete.

Pot se začne pri koči na planini, nato pa vodi skozi čudovit macesnov gozd. Sledi vzpon do sedla, kjer se že odpirajo prvi pogledi na mogočne Julijce. Zadnji del poti poteka po travnatem grebenu, ki se zaključi na vrhu Debele peči. Tam vas pričaka osupljiv razgled na gorske velikane.

Foto: Matej Podgoršek

Goli vrh je popoln cilj za tiste, ki iščejo kratko, a nagrajujočo planinsko izkušnjo, kjer narava in lepota gora prevzameta vso pozornost. Goli vrh, eden izmed drznih vrhov Kamniško-Savinjskih Alp, morda ne izstopa po svoji višini, a ponuja enega najlepših razgledov na severna ostenja tega gorstva.

Vzpon lahko začnete v dolini Ravenske Kočne, kjer markirana pot vodi skozi gozd in po pobočju nad globoko grapo. Prva postaja je čudovita Jenkova planina, kjer se vam odpre pogled na okoliške vrhove in travnike. Pot se nato vzpenja po strmih jugovzhodnih pobočjih vse do vrha. Vrh je poseben zaradi svoje oblike, trikrake zvezde, kar omogoča izbiro različnih razgledišč, od koder se razprostira čudovit pogled na Kamniško-Savinjske Alpe in vse do Triglava.

Predlog za hribji izlet za izkušenega alpinista

Jalovec

Jalovec. Foto: Shutterstock

Jalovec z višino 2645 metrov je markantna gora v Julijskih Alpah, ki privablja planince s svojimi oblikami in izzivom, ki ga predstavlja vzpon nanj. Dostop do vrha je zahteven in terja dobro kondicijo, na vrhu pa ste nagrajeni z osupljivimi razgledi na najvišje vrhove Julijskih Alp.

Pohod traja od pet do osem ur, odvisno od izhodišča, in ponuja izjemno izkušnjo za izkušene planince. Višje ko se vzpenjamo, bolj postaja teren kamnit in zahteven, na izpostavljenih odsekih si pomagamo z jeklenicami. Varovalna oprema je pri tem pohodu nujna.

Kokrska Kočna

Z vrha se odpre razgled na sosednjo Jezersko Kočno. Foto: Shutterstock

Kokrska Kočna se vzpenja 2484 metrov visoko v Kamniško-Savinjskih Alpah in je ena izmed tistih gora, ki s svojimi zahtevnimi potmi ponuja pravi gorski izziv. Pohod na vrh ni za vsakogar, saj so poti dolge, strme in zahtevajo veliko previdnosti ter izkušenosti. Trud, ki ga izkušeni planinci vložite, na koncu bogato nagradi. Odprejo se razgledi, ki vas bodo pustili brez besed. Na eni strani se mogočno dviga sosednja Jezerska Kočna, na drugi pa Grintovec, najvišji vrh Kamniško-Savinjskih Alp.

Kokrska Kočna je popolna izbira za izkušene planince, ki iščejo zahtevnejši izlet in znajo uporabljati varovalno opremo.

