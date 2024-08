Dolina Krma za vzpon na Kredarico znova odprta

Planika in Kredarica sta zdaj znova dostopni tudi iz Krme. Foto: Matej Podgoršek Od prvega avgusta dalje sta ponovno odprti cesti v dolini Krma in Kot, so potrdili na Planinski zvezi Slovenije, a obiskovalce naprošajo, da ob obisku Triglavskega narodnega parka parkirajo motorna vozila na za to določenih mestih. Priporočajo uporabo parkirišč pred vstopom v alpske doline. Ob obisku doline Krma Triglavski narodni park priporoča parkiranje pred vstopom v dolino, v Zgornji Radovni, na lokaciji Kurja vas, v neposredni bližini Pocarjeve domačije. Dolina Krma je priljubljeno izhodišče za vzpon na Kredarico in Planiko, saj je od tu tura do teh dveh koč pod Triglavom najkrajša.

Parkiranje v dolini Krma je dovoljeno izključno na označenih mestih: pri Kovinarski koči v dolini Krma, na ovinku pri koritu za vodo, na koncu Zasipske planine in na koncu doline Krma. Parkiranje v dolini Kot je dovoljeno pri Lengarjevem rovtu in pri mostiču 500 metrov pred Lengarjevim rovtom.

Zaprte planinske poti

Pot ob Rinki na Okrešelj in naprej na Kamniško sedlo je znova zaprta. Foto: Matej Podgoršek Zaradi neurij pred tednom dni so še naprej zaprte nekatere pešpoti. Pod grebenom Košute med planino Pungart in planino Spodnja Dolga njiva, saj je med planino Tegošče in planino Spodnja Dolga njiva neurje na več mestih odneslo planinsko pot. Že drugič v zadnjem mesecu planinska pot Logarska dolina – Okrešelj – Kamniško sedlo zaradi obsežnega aktivnega podora. Zaradi aktivnega kamnitega plazu je zaprta tudi pot od kmetije Suhadolnik v dolini Kokre do Cojzove koče na Kokrskem sedlu. Za vzpon do Cojzove koče izberite pot iz Kamniške Bistrice, najbolje peš kar od planinske koče v Kamniške Bistrice, makadamska cesta do V koncu je sicer odprta, a precej zdelana.