25 planinskih koč v Sloveniji je dočakalo obnovo ali energetsko sanacijo

Po uspešni prijavi na razpis ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, namenjen energetski in okoljski sanaciji, je 25 planinskih koč v Sloveniji dočakalo obnovo ali energetsko sanacijo, so sporočili iz Planinske zveze Slovenije.

Na razpis ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo leta 2021, namenjen energetski in okoljski sanaciji, se je prijavilo več kot 30 investitorjev oz planinskih koč, so sporočili iz Planinske zveze Slovenije.

Zaradi omejenih sredstev je bilo na obeh rokih odobrenih skupno 26 projektov, en projekt pa je kasneje odstopil od izvedbe. Glavnina naložbenih del je bila izvedena v letošnjem poletju in jesenskem času, pretežni del projektov se z začetkom novembra 2022 končuje, so še sporočili iz PZS.

Frischaufov dom na Okrešlju, ki je konec leta 2019 zgorel v požaru, naj bi vrata za planince odprl leta 2023. Foto: PD Celje matica

Namen razpisa v višini pet milijonov evrov je bil povečati energetsko učinkovitost in zmanjšati okoljski vpliv planinskih objektov ter izpustov ogljikovega dioksida, ki ga ustvarjajo planinski objekti skozi ves življenjski cikel. Investicije so bile tako usmerjene predvsem v izvedbo izolacij, tako strešnih kot stenskih, nekje tudi talnih, ter zamenjavo stavbnega pohištva.

Precej investicij je vključevalo tudi zamenjavo naprav za proizvodnjo toplote, od tega veliko toplotnih črpalk za sanitarno vodo, ter različne ukrepe za zmanjšanje porabe vode.

Nekatere koče so vgradile ali sanirale male čistilne naprave, postavile lastno sončno elektrarno, zamenjale staro in dotrajano električno napeljavo ter dimniške tuljave (predvsem kot upravičen ukrep večje požarne varnosti).

Tudi na Uskovnici imajo nov planinski dom, ki so ga pri PD Srednja vas v Bohinju zgradili na istem mestu, kot je stal prejšnji. Foto: PD Srednja vas v Bohinju

Med investitorji oz. prejemniki sredstev sta tudi planinski koči Frischaufov dom na Okrešlju in Mozirska koča na Golteh, ki sta pred leti pogoreli v požaru. Zaradi zahtevnosti gradnje in velikega finančnega vložka bosta koči za planince ponovno odprti predvidoma v letu 2023.

Koča, ki ni pogorela, a je bila na istem mestu praktično povsem na novo zgrajena, pa je Planinska koča na Uskovnici, ki pa je zopet odprta že od junija letošnjega leta naprej.

Tudi Krekova koča, skupaj z Mihovim domom na Vršiču zmagovalka izbora Naj planinska koča, je letos doživela energetsko obnovo – zamenjavo strehe, ki so jo delno financirali iz razpisa gospodarskega ministrstva za obnovo ali energetsko sanacijo planinskih koč. Foto: Bojan Puhek

Planinsko društvo LPP je bilo uspešno na razpisu in je za obnovo Koče na Planini pri Jezeru pridobilo 204 tisoč evrov nepovratnih sredstev.

"Na koči smo še pred sezono menjali stavbno pohištvo, kasneje naredili novo macesnovo fasado z 20 cm izolacije, izolirali podstrešje v mansardi, menjali kurilno napravo z energetsko učinkovitejšo, prenovili smo solarni sistem, vgradili prezračevalni sistem, menjali opremo v čistilni napravi, vgradili protipožarne senzorje, vgradili opremo za varčevanje z vodo in kupili stiskalnico. Prav tako smo obnovili brunarico, ki jo bomo v času sezone tržili za spanje.

Planinsko društvo LPP je za obnovo Koče na Planini pri Jezeru na razpisu pridobilo 204 tisoč evrov nepovratnih sredstev. Foto: PD LPP

Oktobra smo prenovili gostinske prostore, razsvetljavo v gostinskih sobah, predelali sanitarije in največjo sobo v koči predelali v tri dvoposteljne sobe, po katerih je veliko povpraševanje. Vse spremembe smo načrtovali skupaj z izbrano arhitektko. Predvidevamo, da bomo v energetsko sanacijo vložili tudi nekaj več kot sto tisoč evrov lastnih sredstev in tako v naslednji sezoni mogoče izvedli še nekaj olepševalnih del ter tako po skoraj 40 letih vstopili v novo sezono z energetsko in vsebinsko prenovljeno kočo," pojasnjuje predsednik PD LPP Tomaž Rusimovič.

Ob tem je dodal, da je bilo po besedah oskrbnika letos za 30 odstotkov več prometa kot lani ter da so bili v veliki večini obiskovalci koče tujci.

Planinsko društvo Luče je za energetsko sanacijo Koče na Loki pod Raduho na razpisu pridobilo sto tisoč evrov nepovratnih sredstev. Foto: PD Luče

Na razpisu je bilo uspešno tudi Planinsko društvo Luče, ki je za energetsko sanacijo Koče na Loki pod Raduho na razpisu pridobilo 100 tisoč evrov nepovratnih sredstev.

"Od poletja naprej ima naša koča novo izolirano leseno fasado, izolirano podstrešje in sončno elektrarno. Vrednost investicije je bila 145 tisoč evrov in DDV, odobrena sredstva ministrstva so bila dobrih sto tisoč evrov. Preostanek smo pokrili z donacijami in s kreditom," je pojasnil predsednik PD Luče Bogomir Pečovnik. Dodal je še, da imajo v koči najemnika, zato o prometu koče ne more govoriti, ocenjuje pa, da je bilo v koči veliko planincev in da lahko potrdi, da je bilo v manj kot mesecu dni 600 vpisov v knjigo na vrhu Raduhe.

