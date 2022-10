Če razmišljate o planinski turi, morate biti na nekaj zelo pozorni

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Z jesenjo se spreminjajo odpiralni časi slovenskih planinskih koč. Vodnikov dom na Velem polju bo odprt še do 8. oktobra. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Z jesenjo in krajšimi dnevi se spreminja tudi delovni čas planinskih koč. Večina visokogorskih koč je že zaprtih, vrata sredogorskih pa bodo do pozne pomladi večinoma odprta med konci tedna in prazniki, sporočajo s Planinske zveze Slovenije. Preverite, kje vas oskrbniki pričakujejo vse dni v letu.

Julijske Alpe

V Julijskih Alpah vas vse dni v letu pričakujejo oskrbniki Doma na Komni, edine visokogorske koče, ki je odprta vse leto, z izjemo novembra, Blejske koče, koče na Uskovnici, Planinskega doma v Tamarju in Erjavčeve koče na Vršiču, ki je zaprta samo ob ponedeljkih.

Z izjemo oskrbniške ekipe Vodnikovega doma na Velem polju, ki vas pričakuje še do 8. oktobra, in Planinskega doma pri Krnskih jezerih (odprt še do 16. oktobra) boste v visokogorju Julijskih Alp zaman iskali odprto kočo, opozarjajo na Planinski zvezi Slovenije.

Na Kredarici vas bosta zasilno oskrbela vremenoslovca, ki vam lahko posteljeta posteljo v neogrevani sobi, v večini primerov pa postrežeta tudi s čajem in enolončnico.

Na Kredarici vas zunaj sezone sprejmeta meteorologa. Foto: Ana Kovač

V najvišjem slovenskem gorstvu tako lahko prenočite le še v zimskih sobah Staničevega doma, Zasavske koče na Prehodavcih, na planini Pri Jezeru, na Krnu, Kriških podih ter pod Špičkom. Zunaj koncev tedna pa tudi na Planini Razor in tik pod vrhom Črne prsti.

Odprti so tudi vsi bivaki – izjema je le Bivak pod Luknjo, ki je v času obratovanja Aljaževega doma še zaprt.

Če se boste na planinski izlet ali turo odpravili ob (podaljšanem) koncu tedna, se lahko okrepčate in odpočijete na Planini za Liscem pod Črno prstjo, na Vogarju, Ratitovcu, pod Vršičem (toplo zakurjena sta Mihov dom in Koča na Gozdu), v Krnici ter na Petrovem Brdu.

V primeru lepega vremena sta oktobra odprti tudi koči na Planini Razor nad Tolminom in na Črni prsti. Pred obiskom oz. prenočevanjem na PZS priporočajo, da se o obratovanju predhodno pozanimate pri oskrbnikih.

Karavanke

Valvasorjev dom, koče na Golici, Zelenici, Ljubelju, Uršlji gori in Naravskih ledinah ter Poštarski dom pod Plešivcem in Planinski dom Kumer nudijo – z nekaterimi izjemami ob ponedeljkih in torkih – vsakodnevno zatočišče.

Priljubljene postojanke na Kofcah, Slemenu, Uršlji gori, pri izviru Završnice, na Robleku, Peci in Košenjaku oskrbniki odklenejo ob koncih tedna ter praznikih.

Dom na Kofcah bo odprt od koncih tedna in praznikih. Foto: Bojan Puhek

Kamniško-Savinjske Alpe

Med Kamniškimi in Savinjskimi gorami je stanje podobno kot drugod v slovenskih Alpah. Edino na Mali (Veliki) planini vas bodo celo zimo stregli prav sleherni dan, še nekaj tednov pa tudi na Loki pod Raduho.

Nad Jezerskim vas ob sobotah in nedeljah pričakuje ekipa Češke koče, medtem ko je Kranjska koča na Ledinah že zaprta.

Na Klemenči jami in Grohotu pod Raduho ostajajo koče odprte le še nekaj koncev tedna. Na Dobrči in Kriški gori bo v kuhinji zadišalo že v četrtek, na Smrekovcu, pod Storžičem, v Kamniški Bistrici in na Kališču pa šele v petek.

Češka koča bo odprta le še ob koncu tedna. Foto: Klemen Korenjak

Na Kamniškem sedlu, Menini planini in pod Hudičevim borštom vas bodo veseli le, če bodo vremenske in plazovne razmere dovoljevale varen obisk.

Nekaj zimskih sob je tudi v Grintovcih – na kamniški strani sta odprti zimski sobi na Kokrskem in Kamniškem sedlu, nad Jezerskim pa na Ledinah in pri Češki koči. Odprta sta tudi oba bivaka – pod Grintovcem in Skuto.

Pohorje, predalpski svet in preostali predeli Slovenije

Na Pohorju, v predalpskem svetu in preostalih predelih Slovenije v obratovanju koč ni večjih sprememb. Večina jih obratuje ob koncih tedna ter praznikih, v nekatere pa vas vonj planinskih dobrot vabi prav vsak dan, sporočajo iz krovne organizacije slovenskih planincev.

