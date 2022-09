Naj planinska in naj visokogorska planinska koča leta 2022 po izboru bralcev Siol.net, Mihov dom na Vršiču (1085 m) in Krekova koča na Ratitovcu (1642m), imata poleg odlične kulinarike, gostoljubnega sprejema in urejenosti, v tej poletni sezoni še najmanj dve skupni točki: rekorden obisk in pomanjkanje vode. Oskrbnikom nagrajenih koč smo v torek podelili plakete in jim zaželeli uspešno delo tudi v prihodnje.

Bralci Siol.net ste za naj planinsko in naj visokogorsko planinsko kočo že drugič izbrali Mihov dom na Vršiču in Krekovo kočo na Ratitovcu.

Oskrbniki nagrajenih koč so zdaj že dodobra vajeni sprejemanja plaket za naziv naj planinska koča. Anica in Lojze Lotrič, ki za gostoljubje na Krekovi koči skrbita že krepko čez 20 let, sta s svojim osebjem nagrado prejela lani, Aleš Štefe in Petra Bratuša iz Mihovega doma pa že v koronskem letu 2020, trikrat pa še v obdobju, ko sta skrbela za Valvasorjev dom pod Stolom.

V obeh domovih se letos lahko pohvalijo z rekordno sezono, žal pa oba druži tudi ena manj imenitna skupna točka: pomanjkanje vode.

Anica in Lojze Lotrič sta oskrbnika Krekove koče na Ratitovcu. Za prijazno besedo in dobro voljo v koči skrbita že krepko čez 20 let. Foto: Bojan Puhek

Krekova koča stoji tik pod Gladkim vrhom, na višini 1642 metrov, na vršnem slemenu Ratitovca. Foto: Bojan Puhek

V osmi sezoni izbora Naj planinska koča, v kateri je sodelovalo 155 planinskih koč, smo letos korenito spremenili sistem ocenjevanja. Ljubitelji gora tokrat niste samo glasovali, ampak ste planinske koče ocenjevali po treh kriterijih, in sicer po urejenosti, gostoljubju in ponudbi. Zmagali sta koči, ki sta v skupnem seštevku prejeli najvišje število točk oziroma najvišjo skupno oceno. Letos je lahko en uporabnik za posamezno planinsko kočo med celotnim glasovanjem lahko glasoval samo enkrat.

Oskrbnik Mihovega doma na Vršiču Aleš Štefe, predsednik PD Kranjska Gora Marko Kopač, oskrbnica Petra Bratuša in Jože Rovan, predsednik PZS. Foto: Bojan Puhek

Foto: Bojan Puhek

Mihov dom na Vršiču (1085 m) leži na kranjskogorski strani Ruske ceste nad Veliko Pišnico, na polovici poti od jezera Jasna do prelaza Vršič. Foto: Bojan Puhek

Rekordna sezona, povečan obisk tujcev in nepričakovan strošek

"Odvisno bo od septembra, a do zdaj smo imeli rekordno sezono," je ob pogledu na letošnje poletje zadovoljen Lojze Lotrič, ki ženi Anici že 23 let pomaga pri oskrbovanju Krekove koče na Ratitovcu (1.642 metrov), ki blizu in daleč slovi po svojih izjemnih flancatih.

"Za tako dober obisk je verjetno najbolj zaslužno lepo vreme, ljudje pa nas verjetno radi obiščejo tudi zaradi dobre hrane – pri nas je ne zmrzujemo, vse kuhamo in porabimo sproti –, v velikem številu pa so se vrnili tudi tujci. Toliko kot jih je bilo letos, jih še ni bilo. Za nas je to kar presenečenje, tega nismo bili vajeni. Ogromno je bilo Francozov, Čehov, Slovakov, Hrvatov, Avstrijcev in Nemcev," je povedal Lotrič.

Ekipa, ki skrbi za gostoljubje, dobro hrano in čistočo v Krekovi koči v družbi predstavnikov Planinske zveze Slovenije (predsednika PZS Jožeta Rovana, načelnika Gospodarske komisije PZS Mirka Jeršiča in tiskovne predstavnice PZS Barbare Gradič Oset) ter predstavnic spletnega portala Siol.net Tee Anderlič iz marketinga ter Petre Mavrič in Alenke Teran Košir iz športnega uredništva. Foto: Bojan Puhek

Ob sončnih koncih tedna se je na Ratitovcu zvrstilo tudi več kot tisoč planincev, kar pomeni, da so kuharice napekle prav toliko flancatov, saj ti ostajajo njihova prodajna uspešnica. Na dan jih spečejo med 50 in 800, v navalu še precej več.

Krekova koča je letos doživela energetsko obnovo – zamenjavo strehe, ki so jo delno financirali iz razpisa gospodarskega ministrstva za obnovo ali energetsko sanacijo planinskih koč – in spremembo lastništva. Planinsko društvo za Selško dolino Železniki, ki že dolga leta skrbi za kočo, člani društva tudi pomagajo zakoncema Lotrič, je zdaj tudi uradno njen lastnik.

Fotogalerija z Ratitovca (foto: Bojan Puhek):

Čeprav bi raje razmišljali o drugačnih investicijah, so se letos znašli pred nepričakovanim finančnim zalogajem – menjavo kabla za tovorno žičnico, s katero oskrbujejo kočo.

"Pred tremi tedni se je strgal kabel in zdaj čakamo na menjavo. Kabel je naročen, izvajalec je izbran, računamo, da se bodo dela začela konec septembra. Do takrat si bomo pri oskrbovanju pomagali s traktorjem, tako kot pred uvedbo žičnice, ki do nas dostopa iz Pečane na bohinjski strani. Zavedamo se, da to ekološko ni najbolje, zato upamo, da okvaro žičnice čim prej saniramo," si želi 71-letni Lotrič, sicer predsednik PD Selška dolina Železniki, v katerega je vključenih med 450 in 500 članov.

Flancati so postali sinonim za Ratitovec. Foto: Bojan Puhek

Za konec se še pošali, da se člani društva v Krekovi koči tako dobro počutijo, da ne izključujejo možnosti, da bi na stara leta kočo preoblikovali kar v dom za starostnike.

Rekorden obisk, pomanjkanje vode in naval tujcev med tednom

Rekorden obisk letošnje poletje beležijo tudi na Mihovem domu na Vršiču, kjer letos glavno težavo predstavlja veliko pomanjkanje vode, še posebej ob koncih tedna, ko je gneča v koči, ki leži ob cesti, ki pelje na Vršič, največja.

Del ekipe, ki skrbi za kulinariko in postrežbo na Mihovem domu na Vršiču: Jože, Petra, Aljaž in Aleš Štefe. Foto: Bojan Puhek

A če izvzamemo vodne tegobe, se v Mihovem domu, ki ga dodatno krasi zgledno negovano cvetje, ne morejo pritoževati. Oskrbnik Aleš Štefe, ki je tudi najemnik doma, ki sicer sodi pod okrilje Planinskega društva Kranjska Gora, in njegova partnerka Petra Bratuša vztrajata pri domači kulinariki, kar cenijo tudi obiskovalci doma.

Med njimi je vse več tujcev, še posebej med tednom, ko ti celo prevladujejo, in planincev, ki so ju obiskovali že prej na Valvasorjevem domu pod Stolom, kjer sta delovala prej in kar trikrat prejela naziv naj planinska koča.

Foto: Bojan Puhek

"To, da naju obiskujejo najini gostje iz prejšnje koče, nama največ pomeni, saj pomeni, da delava dobro in da greva v pravo smer," je ob prejemu plakete povedal Štefe, ki je prav pred desetimi leti začel okušati oskrbniško vlogo.

Foto: Bojan Puhek

V tem času se je ogromno naučil, tudi tega, da človek slej ko prej potrebuje počitek, da se med ljudi lahko vrne svež, spočit in dobre volje. Zato si bosta s Petro prizadevala, da najdeta še en par, s katerim bi si lahko razdelila delo. Dom bo najmanj do konca tega meseca odprt vsak dan, nato pa ob koncih tedna.

Fotogalerija z Mihovega doma na Vršiču (foto: Bojan Puhek):

Osma sezona akcije Naj planinska koča, ki jo na Siol.net izvajamo skupaj s Planinsko zvezo Slovenije, je potekala od 30. maja do 5. septembra, v njej pa je sodelovalo 155 planinskih koč.