Čez obraz, ki ga vsi poznate: spektakularna nova smer v Julijskih Alpah

Luka Lindič in Ines Papert sta preplezala in opremila novo smer v Julijskih Alpah, ki sta jo poimenovala Invisible Transformation, so sporočili iz Planinskega muzeja Slovenije. Smer je še posebno zanimiva, ker poteka čez obraz znamenite ajdovske deklice v severni steni Prisanka, skalnega obraza dekleta, ki ima pomembno mesto v zgodovini slovenske kulturne dediščine.