Na dostopu do jugovzhodne stene Planjave so se pojavile neprimerne oznake, kar na Planinski zvezi Slovenije ostro obsojajo.

S Planinske zveze Slovenije sporočajo, da najostreje obsojajo vsakršno neprimerno in neusklajeno označevanje novih poti v naravnem okolju. Ob tem planince prosijo, da jih o neprimernostih obveščajo. Razlog za njihovo sporočilo je samovoljno in samosvoje označevanje dostopa do jugovzhodne stene Planjave.

"Pred dnevi nas je planinka opozorila na nove oznake na dostopu do jugovzhodne stene Planjave. Po skalah so označbe, ki vsekakor niso primerne za gorski svet. Četudi pot ni registrirana planinska pot, to ne spremeni dejstva, da gre za samovoljen poseg v naravno okolje," so sporočili iz Planinske zveze Slovenije, kjer najostreje obsojajo vsakršno neprimerno in neusklajeno označevanje novih poti v naravnem okolju.

Za planinske poti, in teh je v Sloveniji več kot deset tisoč kilometrov, namreč (prostovoljno) skrbi skoraj 900 markacistov in inštruktorjev markacistov. Med njihove naloge spada tudi urejanje in čiščenje poti ter označevanje s Knafelčevo markacijo z značilno belo piko in rdečim kolobarjem.

"Njihovo delo je neprecenljivo in vredno pohvale, zato nas toliko bolj boli, kadar na urejenih ali na neurejenih poteh opazimo nasilno označevanje novih poti. Takšno početje še posebej obsojamo tudi z vidika varnosti, saj lahko marsikaterega, predvsem manj izkušenega obiskovalca gora, še posebej tujca, spravijo v življenjsko ogrožajoč položaj, saj ga lahko oznake zavedejo, da gre za urejeno pot," opozarjajo na PZS.

Zavedati se je treba, da so nekatere neoznačene poti v gorskem svetu namenjene zgolj izkušenim obiskovalcem, ki so vešči orientacije in gibanja v takšnem okolju, in namenoma ostajajo takšne, dodajajo na PZS.

Če opazite poškodbo ali neustrezno urejenost planinske poti ...

Planince pozivajo, da naj, če bodo ob svojih obiskih gora in narave nasploh opazili kakšne poškodbe planinskih poti ali njihovo neustrezno urejenost, kot so slabe in uničene markacije, izpuljeni klini ali natrgane jeklenice, zaraščenost, podrto drevje in podobno, to sporočijo na elektronski naslov poskodbe.poti@pzs.si.

Prosijo še, da v sporočilu navedete, na kateri poti ste opazili pomanjkljivost, jo na kratko opišite oz. priložite fotografijo.

