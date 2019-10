Tudi največja tekaška prireditev v Sloveniji se spopada z manjšim številom prijav

Podoba, ki ji bomo spet priča zadnji oktobrski konec tedna ... Foto: Vid Ponikvar

Zadnja oktobrska nedelja je v domovih številnih slovenskih gospodinjstev že od začetka leta obkrožena na koledarju. Že tradicionalno je takrat na sporedu ljubljanski maraton, z naskokom najbolj obiskana tekaška prireditev v Sloveniji.

Čeprav 24. izvedba na prvi pogled ne prinaša bistvenih novosti, pa je novega pravzaprav kar precej. Od sodobnih štartnih številk s QR-kodo do 20 fotokotičkov na trasi, medalj za tekače na 10 kilometrov, novega imena za organizacijskim krmilom ...

Namesto Razdriha na čelu organizacijskega odbora Ferjančič

Začnimo na organizacijski ravni. Organizacijsko kolesje v vlogi predsednika organizacijskega odbora namesto Andreja Razdriha po novem vrti Danilo Ferjančič, predsednik uprave Porsche Slovenija, generalnega sponzorja, ki si je, kot je napovedal na majski novinarski konferenci, zadal, da na kraljevsko razdaljo maratona privabi deset tisoč (!) maratoncev.

Danilo Ferjančič je na mestu predsednika organizacijskega odbora ljubljanskega maratona nasledil Andreja Razdriha. Foto: STA

Naloga bo več kot zahtevna, če ne kar neizvedljiva. Letos je na kraljevski razdalji prijavljenih le nekaj več kot dva tisoč maratoncev in maratonk, kar je manj kot lani, ko se jih je za najdaljšo razdaljo odločilo nekaj več kot 2.400.

Skupno je na vse tri razdalje (10, 21 in 42 km) prijavljenih dobrih tri tisoč tekačev manj kot lani.

Dobrih tri tisoč manj prijav kot lani

Uradna majica Volkswagen 24. ljubljanskega maratona. To je tudi razlog, da se bo na maraton letos mogoče prijaviti tudi na tekaškem sejmu pred maratonom (24., 25. in 26. 10., ne pa na dan maratona), s tem, da bodo zamudniki za štartnino 70 evrov (zgolj z gotovino) dobili tudi vso pripadajočo opremo, s tekaško majico vred, kar prejšnja leta ni bilo v navadi.

"Upad prijav, ki ga opažajo na vseh tekaških prireditvah v Sloveniji, pripisujemo poplavi tekaških prireditev in nasičenosti s tekaškimi programi," je razlog za upad zanimanja poiskal direktor maratona Gojko Zalokar iz Timinga Ljubljana.

To bo voda na mlin tistim tekačem, ki gneče ne prenašajo najbolje.

Dvig štartnine naj ne bi odigral bistvene vloge pri upadu števila prijav.

"Štartnino smo sicer letos res dvignili (za pet evrov, osnovna štartnina v predprijavi se je s 35 evrov dvignila na 40 evrov, op. a.), a to ne bi smel biti razlog za upad števila prijav, saj je standard na tekmi precej višji kot drugod," ugotavlja Zalokar, ki si želi, da bi bil maraton še naprej finančno brez izgub.





Štartne številke s kodo QR in 20 fotokotičkov

Tekači bodo letos tekli s sodobnimi štartnimi številkami, ki bodo vsebovale individualne kode QR. Prek njih bodo tekači, če bodo to seveda želeli, lahko dostopali do (svojih) fotografij, ki jih bodo na 20 točkah ob progi posneli fotografi italijanske fotoagencije.

Cenik fotografij bo znan naknadno, prav tako bodo organizatorji v prihodnjih dneh razkrili lokacije fotokotičkov, kjer boste lahko še posebej pozorni na svoj izraz na obrazu in pravilen tekaški korak.

Zlati znak IAAF je pohvala in obveza



Ljubljanski maraton se od letošnjega leta ponaša z zlatim znakom Mednarodne atletske zveze (Road Race Gold Label IAAF), ki med drugim zahteva zagotovitev zdravniške službe na vsake tri kilometre proge, več odvzetih vzorcev za dopinški pregled, TV-signal maratona v pet tujih držav, najmanj 12 vabljenih tekačev s seznama 150 tekačev (prihajati morajo iz najmanj petih različnih držav, eden mora biti iz Evrope) in podobno.

Rok Puhar, trenutno najboljši slovenski maratonec, je napovedal boj za naslov državnega prvaka v maratonu. Med prijavljenimi je tudi lanski zmagovalec maratona Matic Modic in olimpijec Primož Kobe. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Boj za naslov državnega prvaka

Tek na 42 kilometrov bo letos štel za državno prvenstvo (gostiteljstvo si ljubljanski maraton izmenjuje z maratonom Treh src v Radencih). Tekači, ki se želijo potegovati za naslov državnega prvaka, se morajo na tekmo prijaviti prek Atletske zveze Slovenije, organizatorji jim bodo omogočili štart takoj za cono vabljenih tekačev.

Bržkone brez rekorda

Da bi presegli lanski rekord proge, Etiopijec Sisay Lemma Kasay je s časom 2;04:58 lani Ljubljano postavil ob bok zmagovalnim časom mest, ki organizirajo maratone pod okriljem Mednarodne atletske zveze (gre za 12. izid med svetovnimi maratoni vseh časov), se menda ni bati, pa čeprav bo proga zaradi manjših kozmetičnih sprememb na trasi (Rožna dolina in Rudnik) malenkost hitrejša.

Etiopijec Sisay Lemma Kasay je s časom 2;04:58 rekorder ljubljanskega maratona. Letos je v Berlinu tekel še hitreje in s časom 2:03;36 zasedel 3. mesto. Foto: Ana Kovač

Bolj verjetno je, da se bo zmagovalni čas vrtel okrog dveh ur in šestih minut, so nam zatrdili na Timingu Ljubljana, ki je uradni časomerilec proge.

Etiopijec Kelkile Gezahegn, ki bo v Ljubljani najverjetneje nosil štartno številko 1, ima osebni rekord 2:05;56 (dosegel ga je lani), Kenijec Mark Korir pa je je svoj najboljši čas (2:05;49) odtekel leta 2015. To sta za zdaj maratonca z najboljšim časom med prijavljenimi.

Večja je verjetnost, da bi rekord padel v ženski konkurenci. Čas, ki ga bo treba premagati, je 2:22;25. Lastnica rekorda je Kenijka Visiline Jepkesho, ki je rekord postavila lani. Med za zdaj prijavljenimi maratonkami ima najboljši čas Etiopijka Shankule Beriso. Leta 2016 je 42 kilometrov pretekla v času 2:20;48.

Na štartu kraljevske razdalje bo tudi lanska zmagovalka, gorska tekačica Barbara Trunkelj. Foto: Ana Kovač

Na štartu bosta tudi lanska zmagovalka maratona Barbara Trunkelj (2:50;37), ki se sicer bolj kot cestnim posveča gorskim tekom, in veteranka Helena Javornik (osebni rekord - 2:27;33).

Vse dogajanje 24. ljubljanskega maratona boste tisti, ki boste ostali doma, lahko spremljali na naši spletni strani Siol.net in na Planetu (med 8.20 in 14.00).





Uradno izmerjene in certificirane vse tri proge

Vse tri trase (na 10, 21 in 42 kilometrov) so uradno izmerjene in cetrtificirane. Vse tri (10, 21 in 42 km) proge so letos uradno izmerjene in certificirane (meritve so opravljene s certificiranim instrumentom IAAF, ki omogoča kar največjo mogočo natančnost in zanesljivost meritve), zato pripomb, kakršno je na primer lani imel Rok Puhar, ki je dejal, da je proga za 21 kilometrov predolga, ne bi smelo biti.

Vsi tekači bodo štartali na Slovenski cesti med Dramo in hotelom Cubo. Merjenje časa za tekače na 10 kilometrov se bo začelo pred Cubom, za maratonce in polmaratonce pa se bo štoparica prižgala že pred Dramo.

Denarne nagrade tudi prvi slovenski maratonski peterki

Kar zadeva denarne nagrade, bodo te podelili zmagovalni trojki na maratonu in polmaratonu ter prvim petim Slovencem v ženski in moški konkurenci na 42-kilometrski razdalji.

Organizator je letos zagotovil tudi medalje za udeležence teka na 10 kilometrov.

Medalje tudi za tekače na "desetki"

Spominske medalje bodo letos razdelili tudi tekačem na deset kilometrov (tek je vključen v serijo evropskih tekov Garmin Run Series), ne samo polmaratoncem in maratoncem, kot je to običajno.

Če si bo kdo zaželel bolj personificirane kolajne, bodo za to poskrbeli na Trgu republike. Graviranje vas bo stalo pet evrov.

Program Volkswagen 24. ljubljanskega maratona:



Sobota, 26. oktober 2019 11.00: Lumpi tek, 200 metrov (Cicibančki, rojeni leta 2015 in mlajši)

12.30: Promocijski tek OPP, 600 metrov (učenci in učenke OPP)

12.50: Promocijski tek, 1. in 2. razred – 600 metrov, od 3. do 5. razreda – 1.350 metrov

13.45: Osnovnošolski tek, od 6. do 9. razreda, 1.800 metrov

16.00: Srednješolski tek, 3.150 metrov

17.00: Fun tek Nedelja, 27. oktober 2019 8.30: 10 kilometrov

10.25: Handbike polmaraton (21.098 m)

10.30: Polmaraton (21.098 m)

10.30: Maraton (42.195 m)

