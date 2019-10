Afričan, ki bo poskusil premakniti mejo človeštva

Več kot 800 maratonov se vsako leto odvije na različnih celinah. Med njimi je tudi ljubljanski maraton, ki bo 27. oktobra s prenosom na Planetu in naši spletni strani deležen že svoje 24. izvedbe. A še preden se bo množica tako vrhunskih tekačev kot rekreativcev podala na ljubljanske ulice, bo znano, ali imamo na planetu junaka, ki je 42.195 kilometra zmožen preteči v manj kot 120 minutah. Med 12. in 20. oktobrom bo namreč najboljši maratonec zadnjih let Eliud Kipchoge na posebnem dogodku na Dunaju v "laboratorijskih" razmerah poskušal premakniti eno od meja človeštva ter štoparico ob svojem maratonskem teku zaustaviti pod dvema urama.

Svetovni rekord ostaja 2;01,39, toda ... Foto: Reuters

Kako do zgodovinskega teka?

Medtem ko se Kipchoge za morebitni tek življenja pripravlja na visoki nadmorski višini v Kaptagatu v domači Keniji, pa na Dunaju že lep čas trajajo priprave na izziv "Ineos 1:59". Avstrijsko prestolnico je tekačev tabor izbral zaradi statistično ugodnih vremenskih razmer, ustreznega časovnega pasu in trase. Ta bo med drevesi parka Prater. Gre za sklenjeno progo, ki je sestavljena iz 4.300 metrov dolge ravnine, ki ob dveh krožiščih prinaša "krog" v dolžini približno 9.600 kilometrov. Kipchoge ga bo v celoti pretekel štirikrat in nato še dodatnih 3.840 metrov. Sprememba višine bo minimalna (0,06 odstotka), v kar 90 odstotkih preizkušnje pa bo tekel na popolni ravnini.

Kdaj po rekord, ki ne bo rekord?

Kenijski zvezdnik s svojim štabom ne želi prav nič prepustiti naključju, zato tudi uradnega termina preizkusa še ni. Izvedel ga bo namreč med 12. in 20. oktobrom, organizatorji pa so se za tako široko okno odločili, ker bodo na podlagi vremenske napovedi določili idealen termin. Tudi to je eden od razlogov, zakaj Mednarodna atletska zveza morebitnega svetovnega rekordna (IAAF) ne bo priznala. Oklepa se namreč pravil, v katerih je zapisano, da mora biti rekord v cestnem teku dosežen na uradnem dogodku pod njenim okriljem. Med drugim so sporni tudi drugi elementi "laboratorijskega" teka, kot so podajanje pijače z vozečega avtomobila, posebna obutev, izmenjujoči se narekovalci tempa …

Bo prihodnje letu v Tokiu branil olimpijsko zlato iz Ria. Foto: Reuters

Več od olimpijskega zlata

"Nekateri ljudje trdijo, da to ni mogoče. Spoštujem njihovo mnenje. Oni naj spoštujejo moje. S svojo ekipo verjamem, da je mogoče. Izkazalo se bo, da imamo prav," je odločen Kipchoge, ki je v atletskem svetu najprej zaslovel v teku na 5.000 metrov. Leta 2003 je bil tudi svetovni prvak ter nato srebrn in bronast na olimpijskih igrah. A prava zgodba o uspehu se je zanj začela ob prehodu med maratonce. Pohvali se lahko z osmimi zmagami na tako imenovanih "major" maratonih in zlato olimpijsko kolajno iz Ria 2016. Zdaj pravi, da bi mu tek pod dvema urama pomenil več od vsega naštetega. "Gre za pisanje zgodovine," zagotavlja Afričan, čigar tek bo v neposrednem prenosu predvajalo več kot 30 televizijskih postaj, veliko zanimanje pa vlada tudi za spletni prenos.

V Monzi mu je "zmanjkalo" 25 sekund. Foto: Getty Images Drugi poskus

Aktualni olimpijski prvak se sicer ne bo prvič preizkusil v tovrstnem ekshibicijskem dogodku, katerega namen je zgodovinski tek pod dvema urama. Čarobno mejo je namreč naskakoval že 6. maja 2017 na dirkaški stezi v Monzi, in sicer na dogodku pod okriljem ponudnika športne opreme Nike. Bil je blizu. Zelo blizu. 2;00:25 se je namreč izpisalo na velikem zaslonu, ko je opravil s kultno razdaljo. Usoden je bil padec tempa v zadnje delu. Vseeno tako hitro ni tekel še nihče. Tudi tega dogodka in posledično rekordnega časa IAAF ni priznal. Uradni svetovni rekord še naprej ostaja 2;01:39. Kipchoge ga je lani postavil v Berlinu. Pred dnevi se je, prav tako na ulicah nemškega glavnega mesta, rekordni znamki približal Kenenisa Bekele (2:01,41).

Ve, kaj pričakovati

"V Monzi sem bil kot boksar, ki stopi v ring in ne ve, kaj pričakovati. Zdaj sem pripravljen. Vem, kako bo vse skupaj videti. Treningi se sicer niso bistveno spremenili. Zaupam svojim trenerjem. No, drugačna pa je mentalna pripravljenost," pripoveduje vsega 56-kilogramski in 167 centimetrov visoki tekač, ki verjame, da bo, v primerjavi z Monzo, drugačen tudi utrip tekme. Računa namreč na podporo navijačev ob progi. Zbralo naj bi se jih veliko, saj je ogled brezplačen. Pomembno vlogo pa bodo odigrali tudi narekovalci tempa. Med "zajci" bodo tudi Bernard Lagat, Augustine Choge, Victor Chumo, Jack Rayner, Henrik, Filip in Jakob Ingebrigtsen, Brett Robinson … Delovali naj bi kot dobro uigran orkester.

Zvezdniška podpora

Poleg tekačev, ki bodo stali ob strani 34-letnemu Kenijcu, je projekt v vlogi ambasadorjev podprlo več znanih športnikov. Tako bodo pesti za tek pod 120 minutami med drugim stiskali tudi štirikratni dobitnik slovitega Toura ter dobitnik dveh olimpijskih odličij Christopher Froome, sicer kolesarja moštva Ineos, ki je tudi osrednji pokrovitelj projekta, senegalsko-francoski nekdanji nogometni zvezdnik in zdaj trener Patrick Vieira ter kot Avstrijec tudi eden od najboljših alpskih smučarjev vseh časov Hermann Maier, ki se lahko ob dveh zlatih olimpijskih kolajnah ter štirih velikih kristalnih globusih pohvali s kar 54 posamičnimi zmagami v svetovnem pokalu.