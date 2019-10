Kraljica višine, ki so ji Rusi ukradli sanje. Pa ni bila nič kriva.

Ko so v torek, dan za spektakularnim finalom ženskega skoka, podelili medalje najboljšim, je bil protokol nekoliko drugačen. Najboljša je le prejela zlato medaljo, himne svoje države pa ni mogla poslušati. Na štadionu Khalifa International namreč uradno ni tekmovala za Rusijo, ampak nastopala pod nevtralno zastavo.

"Seveda bi si želela, da je drugače, ampak s tem se moram sprijazniti," je ob tem povedala Marija Lasickene, ki je postala prva atletinja s tremi naslovi svetovne prvakinje v nizu. S tem, da ob najlepših trenutkih na športni poti ne more uživati ob poslušanju himne svoje države, se nekako še lahko sprijazni, a s tem, da ne bi mogla nastopiti na tekmovanju, o katerem sanja praktično vsak športnik, se ne bo. Ne več.

"Ne bom dopustila, da bi ostala še brez drugih olimpijskih iger"

Enkrat se je že, ko je morala izpustiti olimpijske igre pred tremi leti v Riu de Janeiru, kjer bi bila z naskokom prva favoritinja za zlato. Drugič, prihodnje leto so olimpijske igre v Tokiu, se ne bo. Ravno nekaj dni pred vrhuncem letošnje atletske sezone, ki ga spremljamo v Dohi, so s Svetovne protidopinške agencije (Wada) sporočili, da ima ruska protidopinška agencija (Rusada) na voljo tri tedne časa, da pojasnijo nepravilnosti glede dopinškega sistema, ki ga podpira država. Pri Wadi namreč sumijo, da so Rusi podatke prikrojili in številne prikrili. Če se to ne bo zgodilo in pri Wadi ne bodo zadovoljni s tem, kar bodo dobili, bo Rusom in Rusinjam grozilo, da na naslednjih olimpijskih igrah ne bodo smeli nastopiti.

Dobila je še tretjo zlato medaljo na svetovnem prvenstvu, a himne Rusije ni slišala. Foto: Getty Images

"Ne bom dopustila, da bi zaradi nekaj nesposobnih in nepoštenih uradnikov ostala še brez drugih olimpijskih iger," je bila 26-letna atletinja kritična do odgovornih v ruski atletiki in ruskem športu ter dodala, da je pripravljena iti zelo daleč. "Če bo tako, se bom preselila v tujino in trenirala tam. Mogoče je, da se bo to zgodilo. Nikakor nočem izpustiti še drugih olimpijskih iger," je dodala Lasickenejeva.

Na zadnjih olimpijskih igrah je ni bilo, ker se je znašla na seznamu potencialnih dopinških prekrškaric. Zaradi tega, ker je pač sobivala v sistemu, v katerem so se dogajale številne nečednosti. Medtem so jo pri Mednarodnem olimpijskem komiteju (Mok) in tudi IAAF oprali vseh sumov. Večkrat je dokazala, da z dopingom nima nič, tako da trenutno lahko nastopa, a se boji, kaj bo prinesla prihodnost.

Zlato, zlato, zlato, zlato ...

Preteklost ji je ob bolečem letu 2016, v katerem je ostala brez olimpijskih sanj, prinesla marsikaj lepega in predvsem zlatega. Številne lovorike je osvajala že v mlajših kategorijah, bila med drugim tudi mladinska evropska prvakinja in bronasta z mladinskega svetovnega prvenstva, potem je z zlato serijo začela navduševati tudi na največjih članskih tekmovanjih. Za začetek je bila najboljša na dvoranskem svetovnem prvenstvu v Sopotu leta 2014. Istega leta je na evropskem prvenstvu v Zürichu osvojila srebro. To je tudi edino veliko tekmovanje na članski ravni, na katerem ni stala na najvišji stopnički.

Pohvali se lahko s številnimi zlatimi medaljami s svetovnih in evropskih prvenstev na prostem in v dvorani. Foto: Reuters

Sledila je zlata doba. Zlato, zlato, zlato, zlato, zlato, zlato in zdaj še enkrat zlato. Na evropskem dvoranskem prvenstvu v Pragi 2015, na svetovnem prvenstvu na prostem v Pekingu istega leta, na svetovnem prvenstvu v Londonu dve leti pozneje, na lanskih dvoranskem svetovnem prvenstvu v Birminghamu in evropskem prvenstvu na prostem v Berlinu, na letošnjem dvoranskem evropskem prvenstvu v Glasgowu in zdaj še v Dohi. Tretji naslov svetovne prvakinje je osvojila precej suvereno in letvico nedotaknjeno pustila na vseh višinah do zadnje, ko je na 208 centimetrih naskakovala nov ruski rekord.

Senzacionalna najstnica, ki bi skoraj premagala svojo vzornico

Jaroslava Mahučkina Foto: Getty Images Jaroslava Mahučkina, že letos pa bila glavna ovira ruske šampionke na poti do tretjega naslova svetovne prvakinje v skoku v višino. Ukrajinka, ki je sredi septembra dopolnila komaj 18 let, je senzacija ženskega skoka v višino. V finalu je dvakrat popravila svetovni mladinski rekord. Najprej, ko je preskočila 202 centimetra, potem pa še z 204 centimetri. Za Lasickenejevo je zaostala le zarto, ker je na poti do končne višine večkrat podrla letvico.



Mahučkina je eden največjih upov svetovne atletike. Letos je sploh prvič nastopila na velikem članskem tekmovanju, nase pa v Dohi opozorila že v začetku maja, ko je na prvem mitingu diamantne lige 2019 zmagala in postala najmlajša zmagovalka v zgodovini tekmovanja. Stara je bila 17 let in 226 dni. V mlajših kategorijah je osvojila vse, kar se je osvojiti dalo. Večkrat. "Moj velik vzor je Marija Lasickenejeva," je še lani govorila, že letos pa bila glavna ovira ruske šampionke na poti do tretjega naslova svetovne prvakinje v skoku v višino. Ukrajinka, ki je sredi septembra dopolnila komaj 18 let, je senzacija ženskega skoka v višino. V finalu je dvakrat popravila svetovni mladinski rekord. Najprej, ko je preskočila 202 centimetra, potem pa še z 204 centimetri. Za Lasickenejevo je zaostala le zarto, ker je na poti do končne višine večkrat podrla letvico.

Trikratna svetovna prvakinja, a brez ruskega rekorda

"Danes želim samo uživati," je povedala po novem naslovu svetovne prvakinje. O težavah ruskega športa ni hotela govoriti preveč, a ob tem dala vedeti, da na naslednjih olimpijskih igrah vsekakor namerava nastopiti. "Seveda se pripravljam na Tokio. Letošnje svetovno prvenstvo je del priprav na olimpijske igre. Res verjamem in si želim, da bi tam nastopila. Naredila bom vse, da bo tako," je še enkrat ponovila 180 centimetrov visoka atletinja, ki je v ponedeljek postala najuspešnejša skakalka v višino v zgodovini svetovnih prvenstev, a, zanimivo, ni ruska rekorderka.

Med letoma 2016 in 2018 je nanizala 45 nastopov brez poraza. Foto: Reuters

Njenih 206 centimetrov, kolikor jih je preskočila letos in tudi pred dvema letoma, je centimeter manj od njene rojakinje Ane Čičerove, olimpijske prvakinje iz leta 2012 in svetovne prvakinje iz leta 2011, ki je na velikih tekmovanjih osvojila še nekaj medalj. Tudi takšnih, ki jih je pozneje izgubila. Zato, ker so ji leta 2016 dokazali, da je bila osem let pred tem pozitivna na dopinškem testu. Tudi zaradi tega danes 37-letna Rusinja v Dohi ne sme nastopati, skorajda zagotovo pa je ne bomo videli niti na naslednjih igrah.

Nanizala je 45 tekem brez poraza

Tudi če bi, skoraj zagotovo ne bi ogrožala Lasickenejeve v lovu na olimpijsko zlato. Nova in tudi stara svetovna prvakinja je namreč praktično nepremagljiva. Letos je v 13 nastopih izgubila le enkrat, ko je nepričakovano pristala na tretjem mestu na revialnem dvoboju ZDA in Evrope v Minsku pred tremi tedni. Lani ji je v 16 nastopih "spodrsnilo" le enkrat, ko je bila julija na mitingu diamantne lige v Rabatu tretja. Takrat je končala neverjetno serijo nepremagljivosti, ki je trajala od julija 2016 oziroma natanko 45 tekem. Vmes je dvakrat zmagala v skupnem seštevku diamantne lige, kar ji je, še tretjič v nizu, uspelo tudi letos.

V prihodnosti lahko pričakujemo, da bo napadla tudi svetovni rekord Bolgarke Štefke Kostadinove iz leta 1987. Foto: Reuters

Vsekakor ena najboljših, če ne celo najboljša v zgodovini ženskega skoka v višino, ki pa bo, če želi postati prava kraljica višine, potrebovala tudi olimpijski naslov. Seveda ne bi škodil niti svetovni rekord. Ta je še vedno v lasti legendarne Bolgarke Štefke Kostadinove, ki je daljnega leta 1987 na svetovnem prvenstvu v Rimu preskočila 209 centimetrov. "Seveda je cilj tudi svetovni rekord, a najprej si želim zlate olimpijske medalje," je pred časom povedala Lasickenejeva in dala jasno vedeti, kaj so njene sanje. Enkrat so Rusi že poskrbeli, da je ostala brez njih. Vsi atletski navdušenci zagotovo stiskajo pesti, da se to ne bi zgodilo še drugič …