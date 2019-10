Topli jesenski dnevi kar kličejo po rekreaciji na prostem. Nekaj tednov pred ljubljanskim maratonom je edina prava izbira, ko se odločamo med različnimi dejavnostmi na prostem, tek . Glavni cilj vsakega tekača je priti čim prej na cilj in s pravimi tekaškimi copati bomo pri tem lahko veliko uspešnejši.

Pa imamo pravo tekaško obutev, s katero bomo lahko dosegli zavidljive tekaške rezultate? Izbor prave tekaške obutve ni lahka naloga. Da se boste lažje odločili, vam pomagamo z vprašanji, ki si jih moramo zastaviti vsakič, ko kupujemo nove tekaške copate. Ni dovolj, da so nam copati samo prav, ampak moramo vedeti tudi, kaj se dogaja s stopalom med tekom.

KRATEK NAKUPOVALNI VODIČ ZA LAŽJO IZBIRO

Intersport vedno poskrbi za široko paleto tekaške obutve. Vsak tekač, ne glede na način teka, teren in zgradbo stopala, lahko v Intersportu izbere pravo obutev, s katero bo uspešno pretekel ljubljanski maraton.

Tekaški copati za pronatorje Pri pronatorjih se gleženj zelo izrazito nagiba navznoter. Zato je bolje, da izberejo takšno obutev, ki je na notranji strani podplata pod stopalnim lokom izraziteje podprta.

Trail ali hribovski tekaški copati Hribovski tekaški copati imajo bolj grobo površino podplata, ki preprečuje zdrs na blatu in spolzkih terenih. Podplat je pri večini teh copatov trši. Imajo boljšo zaščito v sprednjem delu pri prstih, da si med tekom ne poškodujemo nohtov ali prstov na nogi. Izbiramo lahko med modeli s tršo notranjo stranjo in bolj nevtralnimi modeli brez dodatne učvrstitve, ki bi pomagala pronatorjem. Namenjeni so teku po neurejenih stezah, koreninah, grobem terenu.

Nevtralni tekaški copati Primerni so za tekače, ki nimajo prekomernega posedanja gležnjev navznoter, torej niso prekomerni pronatorji. Teh tekačev je največ, kar polovica. Nimajo dodatne podpore pod stopalnim lokom, sicer so pa enako mehki kot stabilni tekaški copati. Uporabljamo jih za vse običajne tekaške terene.

Tekmovalni tekaški copati Tekmovalni oziroma "race" tekaški copati so najbolj minimalistični med vsemi. Vsebujejo bistveno manj tehnologije kot copati iz drugih kategorij. Namenjeni so fizično dobro pripravljenim tekačem. Primerni so za hitre treninge oziroma tekme, polmaratone ali desetkilometrske teke. Nimajo toliko blaženja, saj tekmovalni tekači potrebujejo bistveno večjo odzivnost copatov. Vsaka tekaška blagovna znamka ima en tekmovalni model copatov.

Poznate svoje stopalo?

Zgradba in širina naših stopal se med posamezniki močno razlikujeta. Poznati moramo obliko svojega stopala. Ko kupujemo tekaške copate, moramo imeti prijeten občutek takoj, ko jih obujemo.

Če imamo široko stopalo, ne moremo nositi ozkih copatov, saj bomo po nekaj kilometrih v sprednjem delu stopala začutili stiskanje. Stiskanje živcev lahko privede do mravljinčenja.

Copati nas na zgornjem robu ob gležnjih ne smejo žuliti, pozorni moramo biti tudi na sprednjo širino copatov.

Poznate svoj način teka?

Vsak tekač ima svoj način teka. Tako se tudi nagibanje stopala med posamezniki močno razlikuje.

Če vemo, na kakšen način se stopalo dotakne tal med tekom, lahko ugotovimo, ali potrebujemo copat z mehanizmi za uravnavanje pronacije ali ne.

ali ne. Pomembna je tudi vzdolžna čvrstost . Če imamo težave s stopalnim lokom oziroma s plantarno fascijo, izberemo bolj čvrste copate, sicer lahko kupimo tudi bolj upogljive copate.

. Če imamo težave s stopalnim lokom oziroma s plantarno fascijo, izberemo bolj čvrste copate, sicer lahko kupimo tudi bolj upogljive copate. Pomemben je tudi naklon peta – prsti, ki pri klasičnih copatih znaša približno en centimeter.

Pomočnik za nakupovanje

Pri izbiri pravih tekaških copatov nam je lahko v veliko pomoč 3D-meritev stopala Safesize, ki temelji na istočasni statični in dinamični analizi stopal. Omogoča nam tridimenzionalno merjenje in vizualizacijo notranjih čevljev.

Meritev Safesize je izjemno natančna – izmeri dolžino, širino in višino stopala. S tako narejenim osebnim profilom posameznik lahko vedno spremlja razvoj oziroma deformacijo stopala in spremlja, katere copate je v preteklosti že uporabljal.

Najboljša lastnost meritve Safesize pa je v tem, da naprava ni omejena le na eno znamko, temveč svetuje primerne modele vseh znamk, ki so v danem trenutku na trgu.

Meritev Safezise je na voljo brezplačno v prodajalni Intersport v ljubljanskem BTC-ju.

Kdaj je čas za menjavo tekaških copatov?

Vzdržljivost tekaškega copata je odvisna od vrste materiala, pogostosti uporabe in namembnosti, naprednosti tehnologije, ki jo copat vsebuje, teže tekača, tekaške tehnike, terena, na katerem teče, in vremenskih razmer. Najhitreje se obrabijo na asfaltu. Copate menjamo, ko v njih pretečemo od 500 do 800 kilometrov oziroma najpozneje po enem letu redne uporabe.

Po prave tekaške copate raje popoldan

Za nakup si vzemimo čas in že pred obiskom trgovine zberimo nekaj informacij glede posameznih modelov. Stare tekaške copate lahko prinesemo s seboj. Nakup opravimo popoldne oziroma po treningu, ko je stopalo že utrujeno, da se tako izognemo nakupu preozkih copatov.

Ali ste vedeli? PRONATORJI: Pri pronatorjih se gleženj zelo izrazito nagiba navznoter. Zato je bolje, da izberejo takšno obutev, ki je na notranji strani podplata pod stopalnim lokom izraziteje podprta. "NEVTRALCI": Nevtralni tekači imajo zelo veliko svobodo pri izbiri tekaške obutve. Najbolje se sicer pri njih običajno obnesejo tako tekaški copati, ki imajo zmerno podporo pod stopalnim lokom, kot tisti, ki so brez nje. SUPINATORJI: Za tekače, pri katerih se stopalo zelo malo ali sploh ne nagiba navznoter v pronacijo, je bolje, da izberejo takšno tekaško obutev, pri kateri je podplat bolj mehak in nima dodatnih učvrstitev pod stopalnim lokom.

Pomagaj in prihrani

Sedaj imate priložnost, da nekomu v stiski pomagate, sami pa pri nakupu novih tekaških copat prihranite. Prinesite svoje, še uporabne tekaške copate, ki jih ne potrebujete več. Nekdo jih morda potrebuje in se jih bo razveselil. V zahvalo za dobro delo prejmete kupon s 30% popustom za nakup novih tekaških copat po redni ceni.

Zbrani copati morajo biti:

čisti

nepoškodovani

primerni za uporabo

lepo ohranjeni

Poleg zbranih copat, bomo akcijo v Intersportu nadgradili še z donacijo sredstev ter vse skupaj predali društvu Vesele nogice.

V društvu za pomoč osebam z motnjami v razvoju "Vesele nogice" si terapevti in starši prizadevajo, da otrokom s posebnimi potrebami omogočajo čim bolj aktivno in polno življenje. In prav ukvarjanje s športom je eno pomembnejših poglavij v tej zgodbi.