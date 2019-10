Šport je dejavnost, pri kateri prihaja tudi do poškodb. Ena izmed športnih dejavnosti, kjer pogosto prihaja do tega, je tudi tek. Zato je še toliko bolj pomembno, kako se ga lotimo.

Poškodbe pri teku lahko nastanejo kot posledica nesreč, lahko pa zaradi napačnega treninga ali prevelike količine treninga. Ene najpogostejših poškodb pri teku so tekaško koleno, vnetje ahilove tetive, poškodba pokostnice, zvini …

Po besedah Gašperja Predaniča, osebnega trenerja in nekdanjega atleta, je predvsem težava, ker veliko tekačev napačno dojema tek.

"Ker sem bil atlet in mi je jasno, kaj atletika je oziroma kaj atlet potrebuje, da dosega optimalne rezultate. Velika večina tekačev se ne zaveda, da tek zajema več stvari. Na svojih seminarjih večkrat povem, da je tek gibljivost, stabilnost, moč, elastičnost, hrana, zelo pomembna je tudi tehnika teka, vsaj 60 odstotkov. Če so vsi ti segmenti vsaj malo razdeljeni in niso nametani v en koš ter če stvari malo razumeš, potem se lahko greš te stvari."

Ni vse samo v dobrih tekaških copatih

Na vse skupaj vpliva tudi današnja industrija, ki govori v prid raznovrstnih stvari, da bi se te čim več prodajale. Vemo, da je danes na trgu poplava tekaških copatov in da je izbira velika.

"Po navadi tekač stavi samo na enega zlatega konja, in to so dobri športni copati. Potem si pravi, da bo naredil veliko število kilometrov … In kaj se zgodi? Pri dolgih tekih, kjer pride do preobremenitve, mišice ugasnejo in se na podlagi tega začne celoten sistem rušiti. Vse skupaj pade na sklepe in vezi. Torej pride do preobremenitev in podobnih stvari," nam je razkril Predanič, ki v današnjem sodobnem svetu opozarja na še eno zelo pomembno stvar sedenje.

Zaradi dolgotrajnega sedenja nam ugašajo mišice

"Veliko ljudi danes sedi in sedeča populacija je tista, ki gre v nasprotni smeri učinka teka, saj je dejansko tek pokončna dejavnost. Ker veliko sedimo, pomeni, da nam ugašajo stabilizatorji trupa, ne moremo pravilno uporabljati zadnjih mišičnih skupin, kar je pri teku najbolj pomembno. Torej to pomeni, da šele pravi trenažni proces tekača pripelje do nekega rezultata."

Ljudje se ne znamo ustaviti

Po prvem uspelem teku se po navadi ljudje ne znamo ustaviti. Konec koncev je človeška narava psihologije takšna, da želimo vedno napredovati. "Dejstvo je, da ima vsak željo iti še na en maraton. Zaradi napredka, ki ga želimo imeti, in nerazumevanja, kaj moramo za to narediti, se po navadi pojavijo težave," nam je še pojasnil naš sogovornik.