Tudi letos si želijo čim manj odpadkov

Konec oktobra bodo že 24. leto zapored ljubljanske ulice preplavili tekači. Organizatorji največje slovenske tekaške prireditve pa so se tudi letos zavezali, da bi bilo čim manj odpadkov - Zero Waste.

Mesto Ljubljana, zelena prestolnica Evrope 2016, je prva evropska prestolnica na poti družbe brez odpadkov, ki se je s sprejetjem načrta Zero Waste zavezala, da bo spodbujala organizacijo dogodkov brez odpadkov.

Temu sledijo tudi organizatorji oziroma Organizacijski odbor Volkswagen 24. Ljubljanskega maratona. Tudi oni so se zavezali, da bodo na dogodku spodbujali preprečevanje nastajanja odpadkov, ponovno uporabo stvari in ločevanje odpadkov.

Tekači bodo na maratonu odpadke zbirali ločeno. Ob tekaški trasi in pri okrepčevalnicah bodo stali zabojniki za embalažo in biološke odpadke, na startu in cilju pa tudi zabojniki z modrim pokrovom za odpadni papir in kartonsko embalažo. Na startu maratona in polmaratona bo na voljo tudi zabojnik za odrabljena oblačila.

Foto: Vid Ponikvar