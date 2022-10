Ljubljanski maraton kljub dežju in volitvam pritegnil skoraj 14 tisoč tekačev #video

Ljubljano so že šestindvajsetič preplavili tekači. Volkswagen ljubljanskega maratona se je v dveh dneh udeležilo skoraj 14 tisoč tekačev in tekačic.

Ljubljano so že šestindvajsetič preplavili tekači. Volkswagen ljubljanskega maratona se je v dveh dneh udeležilo skoraj 14 tisoč tekačev in tekačic. Foto: Siniša Kanižaj/Sportida

Tekaški živžav se je začel že v soboto, ko so si tekaške copate in štartne številke nadeli otroci in mladostniki (skupaj jih je teklo več kot pet tisoč), vrhunec je dogajanje doseglo v nedeljo, ko so bili na sporedu teki na 10, 21 in 42 kilometrov.

S kraljevsko razdaljo (42 km) se je spopadlo skoraj 1.400 tekačev, od tega 262 predstavnic nežnejšega spola. Foto: Ana Kovač

Prijavljenih je bilo več kot deset tisoč tekačev, na koncu jih je s štartne črte odrinilo okoli 8.500, medtem ko je jih približno 1.500 (bržkone zaradi slabega vremena, zjutraj je v prestolnici močno deževalo) ostalo doma. To je sicer precej več kot lani, ko so zaradi covid-19 zabeležili precej manj prijav (5.327 prijavljenih, s tem da sobotnega programa ni bilo), a še vedno manj kot leta 2015, ko je v Ljubljani teklo rekordnih 24.372 tekačev.

Foto: Grega Valančič/Sportida

O tekaških trendih in ambicijah ljubljanskega maratona smo se pogovarjali z vodjo tekmovanja Barbaro Železnik. Pogovor bomo objavili v ponedeljek dopoldne.

Foto: Ana Kovač

En maratonski krog in spremenjen termin startov

Dvainštiridesetkilometrska razdalja je bila tokrat spet speljana v enem krogu, je bila pa razlika v terminu startov, saj so letos na traso najprej odrinili tekači na 21 in 42 kilometrov, šele tri četrt ure za njimi (9.45) so se s štartne črte odlepili tekači, ki so se odločili za najkrajšo razdaljo (10 km).

Motivi udeležencev so bili različni, od postavljanja osebnih rekordov kot pika na i tekaški sezoni, do premagovanja takšnih in drugačnih osebnih izzivov in druženja s tekaškimi somišljeniki.

Pahor še zadnjič kot tekač v predsedniški vlogi

Tako kot je že tradicionalno, se je ljubljanskega maratona udeležil tudi predsednik države Borut Pahor, ki je še zadnjič prečkal cilj kot predsednik Slovenije.

Predsednik države Borut Pahor je na ljubljanskem maratonu še zadnjič tekel v predsedniški vlogi. Foto: Ana Kovač

Nad vzdušjem ob trasi (21 km je pretekel v času 1:51:02) je bil navdušen. "Rad bi se zahvalil vsem ljudem ob progi, ki so res spodbujali vse, deležen sem bil zelo prijaznih pozdravov. Videl sem tudi plakat 'Pahor, hvala za vse', takrat se mi je kar zarosilo oko. Hvala vsem za prijaznost," se je zahvalil Pahor, ki je tudi tokrat tekel s svojo "zastavo slavnih", na kateri so zbrani podpisi številnih vrhunskih slovenskih športnikov.

V cilju zbranim novinarjem je povedal, da je glas na predsedniških volitvah oddal že sredi tedna, svojemu nasledniku in naslednici pa zaželel, naj povezuje slovensko narodno in državljansko skupnost.

Tekel je tudi predsedniški kandidat Anže Logar. Foto: Ana Kovač

Na volilno nedeljo ni bilo večjih težav pri dostopu do volišč, za kar so skrbeli številni prostovoljci, varnostniki, policija in gasilci, je povedala direktorica maratona Barbara Železnik. Na 14 največjih križiščih niso zabeležili nobene težave, promet je bil v celoti sproščen do 8.45 in po 15. uri.

Tekač, ki je bil kot otrok na invalidskem vozičku: Kmalu bom zrel za 21 km

Na desetkilometrski razdalji se je preizkusil tudi Tim Marovt, 20-letnik iz Slovenskih Konjic, ki je pri 12 letih zaradi surferske mileopatije (več o tem si lahko preberete v intervjuju z Marovtom) pristal na invalidskem vozičku, danes ne samo hodi, ampak tudi teče.

Dvajsetletni Tim Marovt je kot otrok pristal na invalidskem vozičku, a se ga je z voljo in vztrajnostjo znebil. Danes hodi in celo teče. V Ljubljani je pretekel "desetko", napoveduje pa, da bo kmalu zrel za mali maraton (21 km). Foto: Grega Valančič/Sportida

"Ljubljanski maraton je bil zame zadnja tekma v tem letu, zdaj se bom spet posvetil moči in treningom v fitnesu. Na progi je bilo super, hvala vsem, ki ste me spodbujali. Hvala, z navijači je res vse lažje. Vsaka tekma je zame izziv in vedno poskušam biti hitrejši, kar mi tudi uspeva. Tudi vedno lažje je, saj imam več izkušenj in vem, kakšen tempo moram zastaviti. Počasi bom zrel tudi za 21 kilometrov. Verjetno to še ne bo naslednje leto, ampak enkrat v bližnji prihodnosti pa zagotovo," je napovedal Marovt. Danes je za deset kilometrov potreboval 1:59:58.

Bodibilder Marcel Kogovšek je "desetko" pretekel v kombinezu samoroga. Foto: Ana Kovač

Bodibilder v kombinezonu samoroga

"Desetke" se je udeležil tudi Marcel Kogovšek, ki je izstopal zaradi svoje pojave in oprave. Tekel je namreč v enodelnem pajacu samoroga, ki je pritegnil obilo pozornosti, kar je razvidno tudi iz posnetka naše fotografinje Ane Kovač.

"Uf, zelo sem utrujen," je priznal. "Za mano so tri tekme v bodibildingu, kar pomeni, da sem bil tri tedne zapored dehidriran, in res nisem pripravljen na tek. Desetko sem pretekel v uri in 36 minutah. Zakaj sem oblečen v samoroga? Ko smo se v nedeljo peljali proti Ljubljani, sem opazil znake za ljubljanski maraton in sem se pošalil, da bom tudi jaz udeležil teka. Ampak res samo za šalo. Začeli smo se šaliti, da bi tekel oblečen v dinozavra, pa sem se na koncu odločil za samoroga. Na hitro sem se odločil," je povedal mišičasti mladenič, ki si želi kariero ustvariti v bodibildingu.

"Treniram šele pet let in ocenjujem, da bom potreboval še pet, deset let, da bom konkurenčen, potem pa bo vse skupaj postalo zelo zabavno. Upam, da mi uspe priti čim dlje," si želi naš sogovornik.

Foto: Ana Kovač

Mravlce v slogu mota: Zmagovalec je tisti, ki nikoli ne odneha

Med opaznejšimi na progi so bile tudi tekačice iz skupine Mravlce, ki so tekle pod sloganom Zmagovalec je tisti, ki nikoli ne odneha. Kot je povedala njihova trenerka Urška Malovrh, jih je na ljubljanskem maratonu teklo vseh devet, kar je bil tudi njihov cilj. "Da, to je bilo letos naš cilj, da se ljubljanskega maratona udeleži naša cela ekipa. Od devetih so kar štiri v Ljubljani tekle prvič," jo je dopolnila tekaška somišljenica Metka Žumer.

Dekleta trenirajo dvakrat tedensko, občasno tudi ob koncih tedna, večkrat jih v tekaškem ritmu zanese tudi na Bled. "Tečemo rekreativno, z nasmehom na obrazu, najbolj pomembno je, da se zabavamo. Smo skupina žensk v zrelih letih, ki po obdobju, ki je posvečeno otrokom, zdaj več pozornosti in časa namenimo sebi," je pojasnila Malovrhova, ki vse bolj pogleduje proti trail tekom, ki so zadnja leta vse bolj priljubljeni.

Tekači dobrega teka so se s svojo slikovito opravo letos poklonili trail tekom. Foto: Ana Kovač Trail tekom so se s svojo opravo poklonili tudi tekači iz društva Vitezi dobrega teka z Markom Roblekom (zadnje tedne ste ga na naši spletni strani lahko spremljali v spletni tekaški oddaji Gremo na tek), ki vsako leto znova navdušijo z izbiro stajlinga, ki jo vsako leto posvetijo aktualni tematiki.

Foto: Ana Kovač

Cestnemu teku ostaja zvesta Marija Mija Švara, ki ima pred seboj vsaj še eno dolgo tekaško "nalogo". V cilj je namreč pritekla precej prej, kot je načrtovala. Na poti se je uštela in namesto maratonske razdalje odtekla polmaraton.

"Na progi je bilo super, ampak sem jezna, ker sem se pripravljala na 42 kilometrov in imam zdaj še precej energije. Ne vem, kako sem zgrešila pot. Želela sem odteči še svoj zadnji, pravljični sedmi maraton, pa ... Zdaj sem tukaj, na cilju pol krajše razdalje, čeprav sem letos želela končati z maratonskimi tekmi," je razlagala vitalna 73-letnica.

Verjamemo, da bo sedmico tudi kmalu odkljukala. "Morda mi res vesolje sporoča, naj še vztrajam na maratonih, a trenutno sem res jezna, veliko treninga je bilo, želela sem ga odteči v rožnatem oktobru, pa se ni izšlo."

Na svidenje na naslednjem maratonu.

Polmaratona sta se udeležila tudi davčni strokovnjak nekdanji prvi mož Finančne uprave RS Ivan Simič ... Foto: Ana Kovač

... in Mariborčanka Štefka Vegan, ki je zaradi klopne bolezni pred 15 leti ohromela, nato pa – kot pravi – napredovala do invalidskega vozička. Foto: Ana Kovač

Maratona se je udeležil tudi osebni trener Jan Kovačič, ki je 42 kilometrov pretekel v izjemnem času 3:34:49. Foto: Ana Kovač

Dogajanje je spremljal tudi Roman Kejžar, še vedno slovenski rekorder v maratonu. Foto: Ana Kovač

Navijali sta tudi nekdanja atletinja Alenka Bikar in maratonka Helena Javornik. Foto: Ana Kovač

Tekaško dogajanje je pritegnilo tudi pozornost pevke Eve Boto. Foto: Ana Kovač

