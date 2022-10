Etiopijec Adihana Gebretsadik in njegova rojakinja Siranesh Dagne Yirga sta z osebnima rekordoma slavila na maratonski razdalji Volkswagen 26. Ljubljanskega maratona. Gebretsadik je z 2:06:09 postavil drugi najboljši čas ljubljanskega maratona, Siranesh pa je z 2:21:08 poskrbela za rekordno žensko ljubljansko znamko. "Izjemna rezultata za proračun, ki smo ga letos za elitne tekače skoraj prepolovili," je bil ob predstavah afriških tekačev prešerne volje Gabrijel Ambrožič, ki je zadolžen za povabljene atlete. Ob tem je znova poudaril, da je temeljna naloga prireditve ohraniti zlato značko in krepko zvišati število tekačev, tudi tistih na najdaljši razdalji.

Po letu 2019 je na najdaljši razdalji največje slovenske tekaške prireditve znova padel rekord. Tokrat v ženski konkurenci. Zanj je s časom 2:21:08 poskrbela Etiopijka Siranesh Dagne Yirga, ki je za tri minute in pol izboljšala osebni rekord (aprila je v Madridu zmagala z 2:24:37) in za 18 sekund prejšnjo najboljšo ljubljansko znamko.

Lep čas je kazalo tudi, da bi na Volkswagen 26. ljubljanskem maratonu lahko padel še moški rekord, a lastnik tega ostaja Etiopijec Sisay Lemma Kasaye, ki je pred štirimi leti ciljno črto prečkal s časom 2:04:58. Je pa njegov rojak Adihana Gebretsadik uro ustavil pri 2:06:09 in za 14 sekund izboljšal osebni rekord iz leta 2012.

Gabrijel Ambrožič je bil po predstavah vabljenih tekačev precej prešerne volje. Foto: Ana Kovač

Če je bil Gabrijel Ambrožič, ki je zadolžen za povabljene elitne atlete, pred tednom ob vprašanjih, kakšen čas pričakujejo, zadržan (pri moških okoli 2:07:00, 2:08:00, pri ženskah 2:22:00), je bil po predstavah afriških tekačev lahko zelo prešerne volje.

"Ko smo se spomladi pogovarjali o maratonu, smo bili nekoliko zadržani in se zaradi situacije s covid-19 odločili proračun v vseh sklopih zreducirati. Tudi proračun za elitne atlete je bil prepolovljen. Temu primerno smo znižali število atletov. Ti, ki smo jih dobili, so bili na meji glede na naš proračun. Ko smo se z menedžerji zadnji teden pogovarjali in so delali testiranja, so rekli, da so bila ta zelo dobra. In res, rezultata, ki smo ju zabeležila, sta odlična," pravi Ambrožič, ki je dogajanje na progi spremljal iz avtomobila.

Siranesh Dagne Yirga se je podpisala pod najboljšo žensko znamko ljubljanskega maratona vseh časov. Foto: Ana Kovač

"Ženske so imele odličnega narekovalca tempa, tri punce je peljal zelo dolgo in to kar daleč, na koncu je šla zmagovalka sama na rekord, kar ji je uspelo. Pri moških smo imeli izrazitega favorita, zmagovalca izpred treh let, na katerega smo resno računali, a je že na 12 kilometrov začutil bolečino v kolku ... Ker smo naredili taktiko, pisano njemu na kožo, je bil tempo zelo dober, tako da smo imeli na 30 kilometru tempo za tek okoli 2:04:00. Tudi dva kilometra pozneje je bil v igri še vedno za nov moški rekord, narekovalec tempa je odlično opravil svojo nalogo, a zadnje štiri, pet kilometrov je Gebretsadik začel malo padati, Dunajska cesta ga je pobrala. Na koncu sem si želel, da bi tekel pod 2:06:00, a mu je nekoliko zmanjkalo. Končali smo malo nad tem časom, kar je evropsko gledano dober rezultat. Izjemno dobri rezultati glede na vložen proračun," je dodal Ambrožič.

Najhitrejše maratonke 26. ljubljanskega maratona. Foto: Siniša Kanižaj/Sportida

Namesto v Južno Afriko v Ljubljano

Gebretsadik sprva Ljubljane ni imel v svojem koledarju. Pripravljal se je za nastop v Južni Afriki, a ko ni dobil vize, se je odločil priti v slovensko prestolnico. "Najboljši čas zame, hvala organizatorjem. Na progi je bilo dobro, do 25 kilometra smo bili skupaj, pozneje sem ostal sam. Vesel sem," je nekaj malega v polomljeni angleščini po zmagi dejal 30-letni Etiopijec. Še manj angleških besed pozna njegova rojakinja Yirga, ki je zadovoljstvo pokazala le s sramežljivim nasmeškom.

Se najdete na fotografijah? (foto: Vid Ponikvar, Siniša Kanižaj/Sportida):

1 / 78 2 / 78 3 / 78 4 / 78 5 / 78 6 / 78 7 / 78 8 / 78 9 / 78 10 / 78 11 / 78 12 / 78 13 / 78 14 / 78 15 / 78 16 / 78 17 / 78 18 / 78 19 / 78 20 / 78 21 / 78 22 / 78 23 / 78 24 / 78 25 / 78 26 / 78 27 / 78 28 / 78 29 / 78 30 / 78 31 / 78 32 / 78 33 / 78 34 / 78 35 / 78 36 / 78 37 / 78 38 / 78 39 / 78 40 / 78 41 / 78 42 / 78 43 / 78 44 / 78 45 / 78 46 / 78 47 / 78 48 / 78 49 / 78 50 / 78 51 / 78 52 / 78 53 / 78 54 / 78 55 / 78 56 / 78 57 / 78 58 / 78 59 / 78 60 / 78 61 / 78 62 / 78 63 / 78 64 / 78 65 / 78 66 / 78 67 / 78 68 / 78 69 / 78 70 / 78 71 / 78 72 / 78 73 / 78 74 / 78 75 / 78 76 / 78 77 / 78 78 / 78

Ljubljanski maraton v sliki, foto: Ana Kovač:

1 / 20 2 / 20 3 / 20 4 / 20 5 / 20 6 / 20 7 / 20 8 / 20 9 / 20 10 / 20 11 / 20 12 / 20 13 / 20 14 / 20 15 / 20 16 / 20 17 / 20 18 / 20 19 / 20 20 / 20

Najhitrejši Slovenec na maratonu je bil Rok Puhar (2:20:49), ki je absolutno zasedel 6. mesto, najhitrejša Slovenka pa Katja Martinšek (3:07:01), ki je prav tako končala na 6. mestu.



Rok Puhar:





Ohraniti "zlati label" in močno zvišati število maratoncev

Če je tokrat v Ljubljani teklo nekaj čez 1.500 maratoncev, si v prihodnosti v Ljubljani želijo doseči številko 5.000 maratoncev, število tekačev obeh dni (vključno z mladinskimi sobotnimi teki) pa vrniti proti tistemu iz rekordnega leto 2015, ko je ljubljanske ulice zavzelo več kot 24.000 ljubiteljev teka. Letos se je tekov v obeh dneh udeležilo dobrih 13.700 tekačev.

Temeljna naloga je, da ohranijo zlati label in da na ljubljanske ceste privabijo precej več tekačev – vsaj pet tisoč na maratonski razdalji (danes jih je teklo dobrih 1.500) in 25 tisoč v obeh dneh. Foto: Ana Kovač

"Nova strategija maratona je narejena. Temeljna opredelitev v tej je, da v Ljubljani ohranimo zlato oznako maratona visoke evropske ravni. Seveda nismo primerljivi z Londonom ali pa Valencio, smo pa z Amsterdamom, Češko in podobno ... V prihodnje je treba zvišati tudi množičnost, saj smo zelo skromni po številu maratoncev. Moja številka glede maratoncev je zelo jasna, želel bi si deset tisoč tekačev samo v maratonu, a s številko se vsi niso strinjali, tako da smo si zadali pet tisoč. To je velik preskok od malo več kot 1.500 maratoncev, kolikor jih je bilo na štartu tokrat. Za ta preskok moramo miselno spremeniti določene stvari, predvsem tudi trženjsko okrepiti aktivnosti. Ob elitnem delu si želimo okrepiti tudi družinski del, kombinacija elitnega in množičnega dela, ki jo zasleduje večina maratonov. Ponavljam pa, da je temelj, da zadržimo elitno značko oziroma zlato, kot se bo znova imenovala po novem letu," o željah za prihodnost pravi Ambrožič.

Pa tiste, vezane na nove rekorde? "Pri ženskah bom rekel, da si želimo časa pod 2:20:00, okoli 2:19:00. Pri moških pa je cilj čas okrog 2:04:00. Nesporno bomo imeli drugo leto, če bo vse normalno, višji proračun in pripeljali še boljše tekače, zagotovo bomo naredili vse, da bomo še izboljšali čase in se približali želenim rezultatom."