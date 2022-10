Državni prvak se vrača po najtežjem obdobju v življenju

Udeležba na ljubljanskem maratonu je bila za Domna Hafnerja, 28-letnega atleta iz Atletskega kluba Železniki še toliko bolj pomembna, saj se na tekmovanja vrača po štiriletni prepovedi nastopanja zaradi uporabe prepovedanih snovi (darbepoetin).

Domen Hafner se je na tekmovanja vrnil po štiriletni prepovedi nastopanja zaradi uporabe prepovedanih snovi (darbepoetin). Foto: Siniša Kanižaj/Sportida

"Mislil sem, da se bom vrnil že spomladi, a sem bil pol leta poškodovan in ni šlo. Moj današnji cilj je bila zmaga. Pogledal sem, če sta na startni listi Primož Kobe in Mitja Krevs, in ko sem videl, da ju ni bilo, sem si rekel, gremo, in bil povsem sproščen. Začeli smo precej počasi, tako da sem v bistvu celo traso pretekel sam.

Foto: Ana Kovač

Za Madžara, ki je na koncu zmagal, sem najprej mislil, da teče na 42 kilometrov, imel je zelo hiter tempo, tekel je s prvo skupino, a sem si rekel, da grem raje počasneje in sigurno zmagam na državnem prvenstvu. Ko sem na desetem kilometru opazil, da okoli mene ni več nikogar, sem vedel, da moram samo priti do cilja in da bo to. Vreme je bilo super, idealno za tek, čeprav je morda malce drselo. Vračam se po težkih štirih letih, nismo se predali, še bolj smo trenirali, imeli smo še več motivacije, da se vrnemo. Dokazali smo, da zmoremo, zdaj pa samo še naprej.

Novembra in decembra se bom skušal udeležiti čim več tekem, če že celo leto nismo nič tekli, drugo leto pa bom najverjetneje štartal na maraton, udeleževal sem bom tudi tekme na stadionu in cestnih tekih na pet in deset kilometrov," je napovedal novi državni prvak, ki je bil, tako kot večina, s katerimi smo se pogovarjali v cilju maratona, navdušen nad vzdušjem ob trasi.

Anja Fink je nova državna prvakinja v polmaratonu. Lani je postala državna prvakinja v maratonu. Foto: Ana Kovač

Dolenjka v Ljubljani postavlja osebne rekorde

V ženski konkurenci se je nove zmage na ljubljanskem tekaškem prazniku veselila Anja Fink. Petindvajsetletnica je na lanski izvedbi Ljubljanskega maratona z osebnim rekordom slavila med Slovenkami na kraljevski, maratonski razdalji, tokrat pa je postala absolutna zmagovalka na polmaratonski razdalji. Tudi tokrat z novim osebnim rekordom.

Dolenjka je ciljno črto prečkala s časom 1:12:45 ter za dobro minuto in pol prehitela najbližjo zasledovalko Nejo Kršinar (1:14:19). Na tretjem mestu državnega prvenstva je končala Jasmina Pitamic Vojska (1:19.15).

Najhitreje tri Slovenke na polmaratonu. Foto: Ana Kovač

"Ljubljana je zame res super za postavljanje osebnih rekordov (smeh, op. a.) zaradi super vzdušja, trasa pa je tudi dokaj ravninska, tako da se vedno rada vračam sem. Lahko, da je dež odnesel kakšnega navijača ob progi, a vzdušje je bilo dobro. Vreme je bilo za nas tekače idealno, saj ni bilo vetra, pa tudi temperatura je bila super. Od uradnega časa (1:15:15, op. a.) sem res tekla dve minuti hitreje, sicer sem pa pred tremi tedni v Novem mestu tekla že pod 1:14:00," se je smejalo Finkovi, ki je na kratko obrazložila še svojo taktiko, s katero je pritekla do naslova državne prvakinje na polmaratonu.

"Držala sem se skupine moških tekačev do nekje desetega kilometra, potem pa sem malo popustila, tudi Neja je vedno super konkurenca in se 'preganjava'."

Preberite še: