Polmaratonski zmagi na EP Italiji in Norveški, Kobe 52., Finkova 57.

Sedemindvajsetletni Crippa, ki ga je italijanski par posvojil pri njegovih petih letih, je Italiji priboril drugo zlato na EP, pred tem je že zmagal na 10.000 m na prvenstvu v Münchnu leta 2022. Njegov moštveni kolega Pietro Riva je osvojil srebro z le sekundo zaostanka, medtem ko so še trije Italijani, Pasquale Selvarolo, Eyob Faniel in Yohanes Chiappinelli, končali med deseterico najboljših ter tako svoji državi priborili tudi ekipno zmago. Tretji je bil v Eritreji rojeni Nemec Amanal Petros, ki je kot begunec prišel v Nemčijo pri 17 letih, za Crippo je imel le štiri sekunde zaostanka.

Foto: Guliverimage

V ženskem polmaratonu je zmagala Grovdalova, vsestranska 33-letna tekačica, ki je leta 2016 že osvojila evropski bronasti kolajni na 10.000 metrov in leta 2018 na 3000 metrov z zaprekami. Na evropskih prvenstvih v krosu je osvojila tudi rekordnih devet posamičnih kolajn. Romunka Joan Chelimo Melly, rojena v Keniji, je le osem dni po tem, ko je postala upravičena do nastopa za vzhodnoevropsko državo, osvojila srebro (1:08,55). Bron je pripadel Britanki Calli Hauger-Thackery, rojeni v Avstraliji, ki je zaostala le tri sekunde.

Prvič je na velikih tekmovanjih nastopila 27-letna Finkova, ki dela tudi kot zobozdravnica. Decembra lani je na maratonu v Valencii z osebnim rekordom 2:33:42 postala druga v slovenski zgodovini na 42 km. Hitrejša je bila le Helena Javornik leta 2004 v Amsterdamu (2:27:33).

Upa, da bo lahko službo usklajevala z atletiko

"Začela sem bolj zadaj, potem pa sem iz kilometra v kilometer dohitevala in prehitevala tekmice, zato sem zadovoljna. Temperatura je bila blizu 30 stopinj Celzija in je bilo zelo soparno. Kar izziv je bilo teči v takem vremenu, proga pa mi je ustrezala. Obenem pa čedalje težje usklajujem delo in tek. Končujem pripravništvo in se pripravljam za strokovni izpit. Upam, da bom potem dobila službo, v kateri bom lahko usklajevala delo z atletiko," si je zaželela Finkova.

Primož Kobe Foto: www.alesfevzer.com

Kobe je čutil, da noge niso prave

Velki bolj izkušen je 43-letni Kobe. Novomeščan je resneje začel trenirati šele leta 2010 in že v tistem letu nastopil na evropskem prvenstvu v Barceloni, tekmoval pa je tudi že med drugim na olimpijskih igrah in bil v Londonu 46. Za Romanom Kejžarjem (2:11:50) je drugi najhitrejši slovenski maratonec (2:13:36).

"Nisem zadovoljen, že na začetku sem čutil, da noge niso prave. Do osmega kilometra je še šlo, potem pa me je samo odrezalo. Nisem se nadejal nastopa na EP in zato tudi nisem načrtoval forme. Po maratonu v Bostonu sem nadaljeval stadionske teke, za drugo polovico leta pa načrtujem nastop na maratonu in odmeven izid. Šele pred kratkim sem izvedel, da se bom prek lestvice uvrstil na EP, in sem začel specialne treninge, ampak časa je bilo premalo. Vesel sem, da kljub težavam nisem odstopil ter sem dosegel spodoben izid ter nisem bil čisto na repu," pa je povedal Kobe.

* Izidi, končne odločitve:

* moški:

- polmaraton, 21 km:

1. Yemaneberhan Crippa (Ita) 1:01:03

2. Pietro Riva (Ita) 1:01:04

3. Amanal Petros (Nem) 1:01:07

...

52. Primož Kobe (Slo) 1:07:30

* ženske:

- polmaraton, 21 km:

1. Karoline Bjerkeli Grovdal (Nor) 1:08,09

2. Joan Chelimo Melly (Rom) 1:08,55

3. Calli Hauger-Thackery (VBr) 1:08,58

...

57. Anja Fink (Slo) 1:16:24

Preberite še.