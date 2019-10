Česa pred ljubljanskim maratonom ne smete pozabiti #video

24. izvedba Volkswagen ljubljanskega maratona, ki se ga bo v obeh dneh udeležilo blizu 22.000 tekačev je tik pred vrati. Kaj je še treba postoriti, kje je prevzem štartnega kompleta, kje oddati prtljago, kje najti dodatno uro spanca, kje bo možno prečkati traso, če ste se odločili za navijaško vlogo, kje na spletu lahko spremljate vmesne čase in še in še ... Vse podatke smo za vas zbrali na enem mestu.

Zadnja oktobrska sobota bo, kot je že običaj na ljubljanskem maratonu, rezervirana za otroke, v nedeljo pa bodo na svoj tekaški račun prišli odrasli.

24. vseslovenski tekaški praznik se bo v soboto, 26. oktobra, začel s tekom Lumpijev, otrok, rojenih leta 2014 in mlajših, na 200-metrski razdalji. Otroci bodo tekli med 10.45 in 12. uro, nato pa jih bodo na daljši razdalji nasledili šolarji in dijaki. Tekaško dogajanje prvega dne bo sklenil Fun tek, zabavna tekaška prireditev na nekaj več kot treh kilometrih, ki ima humanitarni značaj.

Foto: Bor Slana

Glikogenske zaloge boste lahko polnili vse sobotno popoldne na Testeninki, in sicer med 13. in 20. uro na Gospodarskem razstavišču, kjer bodo ob 18. uri uradno odprli maraton in predstavili vrhunske tekače. Glede na nabor novega rekorda trase ni pričakovati, si pa organizator želi rekorda v ženski konkurenci. Kenijka Visilina Jepkesho je lani maraton v Ljubljani pretekla v času 2;22:58.

Prav na Gospodarskem razstavišču (Marmorna dvorana) lahko že od včeraj pa vse do nedelje prevzamete štartne številke s čipom in pripadajočo opremo (tekaško majico, torbo in bon za Testeninko). Danes in jutri bo razstavišče odprto od 9. do 19. ure, v nedeljo pa boste štartni komplet lahko prevzeli med 6.30 do 9.30. Prevzem štartnega kompleta bo mogoč zgolj s potrdilom o prijavi (v pisni ali elektronski obliki) in osebnim dokumentom.

Visilina Jepkesho je lani s časom 2;22:58 postavila rekord ljubljanskega maratona. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Če ste se za nastop na tekmovanju odločili v zadnjem hipu, še nič ni zamujeno. Štartnino (v zadnjem roku je ta 70 evrov, plačilo pa je možno zgolj z gotovino) lahko plačate še v soboto, medtem ko v nedeljo, na dan maratona, prijave ne bodo več možne.

Tekaški vrhunec bomo dočakali v nedeljo, 27. oktobra, ko bodo na sporedu teki na 10, 21 in 42 kilometrov. Dobra novica za tekače je, da bomo v noči na nedeljo urine kazale premaknili za eno uro nazaj (s 3. na 2. uro), kar nam bo prineslo dodatno uro spanca, deloma slaba pa to, da se bo živo srebro v času štarta povzpelo do 16 stopinj Celzija, pozneje pa kar do 2 stopinj, kar je za tek vse prej kot ugodna temperatura. Če se bodo napovedi vremenoslovcev uresničile, bo to najbolj vroč ljubljanski maraton v zgodovini.

Foto: Vid Ponikvar

Do zdaj si je ta naziv lastil maraton leta 2005, ko je živo srebro ob sedmi uri zjutraj kazalo že 14 stopinj, ob 14. uri pa se je termometer ustavil pri skoraj 19 stopinjah Celzija (18,8 stopinje Celzija).

Štart teka na 10 kilometrov bo ob 8.30, štart polmaratoncev in maratoncev, ki se bodo pomerili za naslov državnega prvaka, pa dve uri pozneje (10.30). Paraplegiki na 21 kilometrov se bodo s štartne črte odcepili pet minut prej (10.25). Štart bo na Slovenski cesti med hotelom Cubo in Uršulinsko cerkvijo, cilj pa na Kongresnem trgu.

Uvodne metre in zaletne tekaške korake bo kot vedno popestrila tolkalna zasedba Strojmachine, na trasi pa vas bodo poleg navijačev spodbujale tudi številne godbe.

Tekače boste lahko v živo spremljali na povezavi.

Limitni časi

Limitni čas teka 10 kilometrov je ura in 30 minut. Če boste počasnejši od limitnega časa, boste tek zaključili v pomožnem cilju pri Kavarni Evropa na Gosposvetski cesti. Limitni čas za maratonce je pet ur, a tudi po tem času boste še vedno lahko tekli proti cilju, le ne več po sredini cestišča, ampak ob strani, ter ob upoštevanju cestnoprometnih predpisov. Če boste imeli na vmesnem času na 20 kilometrov slabši čas od 2:30 (bruto), vas bodo organizatorji preusmerili v cilj, uvrščeni pa boste na rezultatni seznam teka na 21 kilometrov.

Obvezno si preberite, kam se je dobro postaviti na štartu, v katero časovno cono najbolj sodite.

Foto: Vid Ponikvar





Aktualni števec prijav lahko preverite na uradni spletni strani ljubljanskega maratona.



>>> Zgodbe različnih tekačev z zanimivimi zgodbami smo vam predstavljali v rubriki Obrazi ljubljanskega maratona. Na vse razdalje je trenutno prijavljenih 21.966 tekačev. Na 10, 21 in 42 kilometrov (vse trase so letos uradno izmerjene in certificirane) jih je prijavljenih skoraj 17.700. Skoraj 6.500 tekačev je prijavljenih na sobotne šolske teke, več kot 1.700 otrok pa se bo pomerilo na Lumpi teku.

Foto: Vid Ponikvar

Garderobe, sanitarije in prhe

Svojo prtljago boste lahko pustili v garderobnem šotoru na Trgu republike, tam bodo tudi slačilnice, kjer se boste lahko preoblekli. Prtljago boste lahko oddali izključno v torbi (z napisano štartno številko), ki jo boste dobili ob prevzemu startnih številk, vreč ali drugih torb organizator ne bo sprejemal. Torbo boste lahko prevzeli izključno ob predložitvi štartne številke.



Poskrbljeno bo tudi za prhe, in sicer v bazenu Tivoli na Celovški 25, sanitarije pa bodo v plastičnih prenosnih straniščih na štartu ob Slovenski cesti (proti Aškerčevi cesti) in na vseh vstopnih točkah do štartnih con, na Kongresnem trgu in Trgu republike in na trasi maratona na vsaki okrepčevalnici in vodni postaji.

Foto: Vid Ponikvar

Tekmovalci bodo imeli v okrepčevalnem šotoru na Trgu republike na razpolago vodo v plastenkah in okrepčila: juho, čaj, energetik, sladkor v kockah, sol, sadje (banane in mandarine), čokolado in piškote. Voda za osvežitev, pitna voda v plastenkah in kozarcih, energetik (Enervit, Isostar), sladkor v kockah, sol, čokolada, sadje, bodo na voljo tudi na sami trasi.

Medalje in fotokotički

Letos bodo medalje poleg maratoncev in polmaratoncev prejeli tudi tekači na deset kilometrov. Vsi, ki bi želeli, lahko za plačilo petih evrov daste nanje vgravirati ime, priimek in čas. Graviranje (kako bo videti, si lahko ogledate v videoposnetku) bo na Trgu republike poleg tiskanja diplom.

Priložnosti za odlično fotografijo bodo ob in na trasi iskali tudi številni fotografi. Na Siol.net, kjer bomo sproti objavljali fotografije, se boste v nedeljo zvečer lahko poiskali v fotogaleriji velikanki.

Obvestilo o zaporah

Konec tedna bodo zaradi teka v Ljubljani številne zapore, več o njih si lahko preberete na povezavi, kjer so našteti tudi prehodi, kjer lahko prečkate traso.