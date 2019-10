Pozor, ljubljanski maraton konec tedna zapira ceste

Da se konec tedna v središču in okolici Ljubljane ne boste znašli pred zaporo in da ne bo slabe volje, preverite, katere ceste in ulice bodo zaprte in kje je najbolje parkirati.

Organizatorji Volkswagen 24. Ljubljanskega maratona, na katerem bo v soboto, 26. oktobra, in nedeljo, 27. oktobra, teklo več deset tisoč tekačev, obveščajo, da bodo v prihodnjih dneh popolne zapore:

Kongresnega trga: od četrtka, 24. oktobra, od 8. ure do nedelje, 27. oktobra, do 24. ure

od četrtka, 24. oktobra, od 8. ure do nedelje, 27. oktobra, do 24. ure Šubičeve ulice (od Prešernove ceste do Slovenske ceste): od sobote, 26. oktobra, od 5. ure do nedelje, 27. oktobra, do 24. ure

od sobote, 26. oktobra, od 5. ure do nedelje, 27. oktobra, do 24. ure Slovenske ceste (od Gosposvetske ceste do Aškerčeve ceste - z izjemo dovoza v GH Kong. trg): od petka, 25. oktobra, od 15. ure do nedelje, 27. oktobra, do 24. ure

od petka, 25. oktobra, od 15. ure do nedelje, 27. oktobra, do 24. ure Slovenske ceste (od Tivolske ceste do Gosposvetske ceste): v soboto, 26. oktobra, od 10.30 do nedelje, 27. oktobra, do 20. ure

v soboto, 26. oktobra, od 10.30 do nedelje, 27. oktobra, do 20. ure Bleiweisove ceste iz smeri Delavski dom od Šubičeve ulice dalje v smeri Viča: v nedeljo, 27. oktobra, od 10. do 14. ure

v nedeljo, 27. oktobra, od 10. do 14. ure Aškerčeve ceste (od Slovenske ceste do Groharjeve ceste - zaradi postavitve štartnih boksov): v nedeljo, 27. oktobra, od 5. do 16. ure

v nedeljo, 27. oktobra, od 5. do 16. ure GH KONGRESNI TRG: v soboto, 26. oktobra, od 10. do 18. ure in v nedeljo, 27. oktobra, od 7. do 16. ure

v soboto, 26. oktobra, od 10. do 18. ure in v nedeljo, 27. oktobra, od 7. do 16. ure parkirna mesta po trasi šolskih tekov: od petka, 25. oktobra, do sobote, 26. oktobra, do 19. ure

od petka, 25. oktobra, do sobote, 26. oktobra, do 19. ure parkirna mesta po trasi maratona in polmaratona: v nedeljo, 27. oktobra, od 8. do 16. ure

v nedeljo, 27. oktobra, od 8. do 16. ure parkirna mesta na Vegovi ulici: od petka, 25. oktobra, od 8. ure do nedelje, 27. oktobra, do 24. ure

od petka, 25. oktobra, od 8. ure do nedelje, 27. oktobra, do 24. ure parkirna mesta na Vodnikovem trgu: v nedeljo, 27. oktobra, od polnoči do polnoči

v nedeljo, 27. oktobra, od polnoči do polnoči parkirna mesta v mestnem središču: v nedeljo, 27. oktobra, od polnoči do polnoči

Zapore za traso šolskega teka v soboto, 26. oktobra, od 10.30 do 18. ure:

Sobota je med drugim rezervirana za najmlajše tekače. Foto: Sportida

Promocijski tek za 1. in 2. razred OŠ (600 m): Slovenska cesta, Cankarjeva cesta, Beethovnova ulica, Šubičeva ulica, Slovenska cesta.

Slovenska cesta, Cankarjeva cesta, Beethovnova ulica, Šubičeva ulica, Slovenska cesta. Promocijski tek za 3.-5. razred OŠ (1.350 m): Slovenska cesta, Gosposvetska cesta, Župančičeva ulica, Tomšičeva ulica, Beethovnova ulica, Šubičeva ulica, Slovenska cesta.

Slovenska cesta, Gosposvetska cesta, Župančičeva ulica, Tomšičeva ulica, Beethovnova ulica, Šubičeva ulica, Slovenska cesta. Šolski tek za OŠ (6.-9., 1.800 m) : Slovenska cesta, Dvorakova ulica, Vošnjakova ulica, Župančičeva ulica, Tomšičeva ulica, Beethovnova ulica, Šubičeva ulica, Slovenska cesta.

: Slovenska cesta, Dvorakova ulica, Vošnjakova ulica, Župančičeva ulica, Tomšičeva ulica, Beethovnova ulica, Šubičeva ulica, Slovenska cesta. Šolski tek za SŠ in FUN TEK (3.150 m) : Slovenska cesta, Gosposvetska cesta, Župančičeva ulica, Tomšičeva ulica, Beethovnova ulica, Šubičeva ulica, Slovenska cesta, Dvorakova ulica, Vošnjakova ulica, Župančičeva ulica, Tomšičeva ulica, Beethovnova ulica, Šubičeva ulica, Slovenska cesta.

: Slovenska cesta, Gosposvetska cesta, Župančičeva ulica, Tomšičeva ulica, Beethovnova ulica, Šubičeva ulica, Slovenska cesta, Dvorakova ulica, Vošnjakova ulica, Župančičeva ulica, Tomšičeva ulica, Beethovnova ulica, Šubičeva ulica, Slovenska cesta. Lumpi tek na 200 m: Slovenska cesta (Konzorcij), Kongresni trg.

Zapore za nedeljske teke, 27. oktober, od 8. do 16. ure:

V nedeljo bo v središču ali na obrobju Ljubljane teklo okoli 14 tisoč tekačev ... Foto: Ana Kovač

Za traso rekreativnega teka: Slovenska cesta, Dunajska cesta, Ul. 7. Septembra, Slovenčeva ulica, Podmilščakova ulica, Parmova ulica, Bežigrad, Dunajska cesta, Slovenska cesta, Kongresni trg (cilj)

Slovenska cesta, Dunajska cesta, Ul. 7. Septembra, Slovenčeva ulica, Podmilščakova ulica, Parmova ulica, Bežigrad, Dunajska cesta, Slovenska cesta, Kongresni trg (cilj) Za traso polmaratona: Slovenska cesta, Dunajska cesta, Ul. 7. Septembra, Slovenčeva ulica, Podmilščakova ulica, Samova ulica, Drenikova ulica, Aljaževa ulica, Goriška ulica, Cesta Ljubljanske brigade, Ul. Jožeta Jame, Pečnikova ulica, Regentova cesta, Vodnikova cesta, Šišenska cesta, Večna pot, Pot Roberta Blinca, Pot za Brdom, Cesta na Brdo, Rožna dolina, C. II, Šestova ulica, Tržaška cesta, Aškerčeva cesta, Slovenska cesta, Kongresni trg (cilj)

Slovenska cesta, Dunajska cesta, Ul. 7. Septembra, Slovenčeva ulica, Podmilščakova ulica, Samova ulica, Drenikova ulica, Aljaževa ulica, Goriška ulica, Cesta Ljubljanske brigade, Ul. Jožeta Jame, Pečnikova ulica, Regentova cesta, Vodnikova cesta, Šišenska cesta, Večna pot, Pot Roberta Blinca, Pot za Brdom, Cesta na Brdo, Rožna dolina, C. II, Šestova ulica, Tržaška cesta, Aškerčeva cesta, Slovenska cesta, Kongresni trg (cilj) Za traso maratona: Slovenska cesta, Dunajska cesta, Ul. 7. Septembra, Slovenčeva ulica, Podmilščakova ulica, Samova ulica, Drenikova ulica, Aljaževa ulica, Goriška ulica, Cesta Ljubljanske brigade, Ul. Jožeta Jame, Pečnikova ulica, Regentova cesta, Vodnikova cesta, Šišenska cesta, Večna pot, Pot Roberta Blinca, Pot za Brdom, Cesta na Brdo, Rožna dolina, C. II, Šestova ulica, Tržaška cesta, Aškerčeva cesta, Groharjeva cesta, Riharjeva ulica, Kolezijska ulica, Gerbičeva ulica, Koprska ulica, Cesta v Mestni log, Kopačeva ulica, Hladnikova cesta, Jurčkova cesta, Peruzzijeva ulica, Ob Dolenjski železnici, Orlova ulica, Ižanska cesta, Hradetskega cesta, Litijska cesta, Kajuhova ulica, Šmartinska cesta, Savska cesta, Štajerska cesta 1. rondo, Štajerska cesta 2. rondo, Štajerska cesta 3. rondo, Božičeva ulica, Baragova ulica, Dunajska cesta, Tavčarjeva ulica, Miklošičeva cesta, Pražakova ulica, Slomškova ulica, Resljeva cesta, Kopitarjeva ulica, Vodnikov trg, Ciril Metodov trg, Stritarjeva ulica, Miklošičeva cesta, Dalmatinova ulica, Slovenska cesta, Kongresni trg (cilj).

Slovenska cesta, Dunajska cesta, Ul. 7. Septembra, Slovenčeva ulica, Podmilščakova ulica, Samova ulica, Drenikova ulica, Aljaževa ulica, Goriška ulica, Cesta Ljubljanske brigade, Ul. Jožeta Jame, Pečnikova ulica, Regentova cesta, Vodnikova cesta, Šišenska cesta, Večna pot, Pot Roberta Blinca, Pot za Brdom, Cesta na Brdo, Rožna dolina, C. II, Šestova ulica, Tržaška cesta, Aškerčeva cesta, Groharjeva cesta, Riharjeva ulica, Kolezijska ulica, Gerbičeva ulica, Koprska ulica, Cesta v Mestni log, Kopačeva ulica, Hladnikova cesta, Jurčkova cesta, Peruzzijeva ulica, Ob Dolenjski železnici, Orlova ulica, Ižanska cesta, Hradetskega cesta, Litijska cesta, Kajuhova ulica, Šmartinska cesta, Savska cesta, Štajerska cesta 1. rondo, Štajerska cesta 2. rondo, Štajerska cesta 3. rondo, Božičeva ulica, Baragova ulica, Dunajska cesta, Tavčarjeva ulica, Miklošičeva cesta, Pražakova ulica, Slomškova ulica, Resljeva cesta, Kopitarjeva ulica, Vodnikov trg, Ciril Metodov trg, Stritarjeva ulica, Miklošičeva cesta, Dalmatinova ulica, Slovenska cesta, Kongresni trg (cilj). … ta dan bo najtežje dobiti parkirno mesto, prav tako bo voznike pričakalo največ cestnih zapor in prepovedi. Foto: Klemen Korenjak Za promet so zaprti naslednji priključki s severne obvoznice oz. avtoceste: - izvoz Bežigrad (Dunajska cesta) iz obeh smeri, - izvoz Dravlje - Šiška (Vodnikova cesta) iz smeri Kosez.

- izvoz Bežigrad (Dunajska cesta) iz obeh smeri, - izvoz Dravlje - Šiška (Vodnikova cesta) iz smeri Kosez. Za promet se zapirajo še naslednje servisne ceste: Štukljeva ulica od križišča z Vojkovo ulico do Dunajske ceste, Bevkova cesta med Dunajsko in Slovenčevo ulico. Južna servisna cesta med Slovenčevo in Dunajsko cesto ter servisna cesta med Verovškovo in Slovenčevo ulico ter Majorja Lavriča ulica (severna servisna cesta) med Celovško in Vodnikovo.

Predvidena časovnica zapor Časovnica predvidenih zapor prometa je narejena, upoštevajoč lanske dosežene rezultate na 21 kilometrov in 42 kilometrov. Ob zapisani uri naj bi najpočasnejši tekač pretekel zapisani kilometer. Približno 30 minut pozneje se bo na tem koncu sprostil promet. Opozorilo: Dunajska cesta v odseku, na katerem potekata teka na 21 kilometrov in 42 kilometrov, ostane zaprta do konca. Časovnica za polmaraton in maraton. Časovnica desetkilometrska razdalja.

Kje boste lahko prečkali traso? Prečkanje trase je v skladu s potekom maratona predvideno v naslednjih križiščih:

Slovenska - Tivolska - Trg OF, Bežigrad - Dunajska cesta - Linhartova ulica (po 10. uri), Samova ulica - Dunajska cesta - Topniška ulica, Posavskega ulica - Dunajska cesta - Dimičeva ulica, povezovalna cesta med Slovenčevo in Dunajsko - Dunajska cesta - Cesta Janeza Porente, Slovenčeva ulica - Bevkova cesta, Goriška ulica - Litostrojska ulica, Pečnikova ulica - Celovška cesta - Ulica Jožeta Jame, Plešičeva ulica - Regentova cesta - Korenčanova ulica, Regentova cesta - Majorja Lavriča ulica, Draga - Šišenska ulica - Pod hribom, Gregorinova ulica - Rožna dolina cesta II, Barjanska cesta - Cesta v Mestni log, Zaloška cesta - Kajuhova ulica. Točno lokacijo križišč lahko vidite na spodnji sliki:

Obvozi, medkrajevni promet:

v nedeljo, 27. oktobra, od polnoči do 16. ure: Iz smeri Notranjske in Primorske: Severna obvoznica, izvoz Celovška cesta, Celovška in smer AP.

Iz smeri Notranjske in Primorske: Severna obvoznica, izvoz Celovška cesta, Celovška in smer AP. v nedeljo, 27. oktobra, od polnoči do 16. ure: Iz smeri Štajerske: Vzhodna AC, izvoz Rudnik in Dolenjska cesta, Roška cesta, Njegoševa cesta, Masarykova cesta, AP ali Severna obvoznica, izvoz Celovška, Celovška in v smeri AP. Iz smeri Dolenjske: izvoz Rudnik, Dolenjska cesta, Roška cesta, Njegoševa cesta, Masarykova cesta, AP.

Iz smeri Štajerske: Vzhodna AC, izvoz Rudnik in Dolenjska cesta, Roška cesta, Njegoševa cesta, Masarykova cesta, AP ali Severna obvoznica, izvoz Celovška, Celovška in v smeri AP. Iz smeri Dolenjske: izvoz Rudnik, Dolenjska cesta, Roška cesta, Njegoševa cesta, Masarykova cesta, AP. Preusmeritve avtobusov oziroma obratovanje avtobusov v petek, 25., v soboto, 26. oktobra, in nedeljo, 27. oktobra 2019, bo objavljeno na spletni strani JP LPP d.o.o.

Nemoten dostop do UKC bo ves čas maratona iz smeri:

Rudnik: AC Ljubljana JUG po Dolenjski cesti, na Roško cesto, na Njegoševo cesto.

Trnovo: AC Ljubljana CENTER po Barjanski cesti, na Zoisovo cesto, Karlovško cesto, na Roško cesto, po Njegoševi cesti.

Šiška: po Celovški cesti, Tivolski cesti, Trg OF, Masarykovi cesti, na Njegoševo cesto.

Bežigrad: odvisno, kje za Bežigradom stanujete, poglejte seznam možnih prečenj, do Topniške ulice, potem pa po Šmartinski cesti, na Njegoševo cesto.

Fužine: po Zaloški cesti, na Njegoševo cesto.

Vič in Rožna dolina: po AC v smeri Ljubljana CENTER, nato po Barjanski cesti, na Zoisovo cesto, Karlovško cesto, na Roško cesto, po Njegoševi cesti ali po AC v smeri AC Ljubljana JUG po Dolenjski cesti, na Roško cesto, na Njegoševo cesto ali po Cesti 27. aprila, Erjavčevi cesti, Prešernovi cesti, Šubičevi cesti, Bleiweisovi cesti, Tivolski cesti, Trg OF, Masarykovi cesti, na Njegoševo cesto.

Center: na levi strani Dunajske (gledano proti Bežigradu) po Prešernovi cesti, Šubičevi cesti, Bleiweisovi cesti, Tivolski cesti, Trg OF, Masarykovi cesti, na Njegoševo cesto ali po Gosposvetski cesti, Tivolski cesti, Trg OF, Masarykovi cesti, na Njegoševo cesto.



To je le nekaj možnih dostopov do UKC, poskusite pa si pomagati še s karto možnih prehodov.

Parkiraj in uporabi brezplačen prevoz Foto: Ana Kovač V času Volkswagen 24. Ljubljanskega maratona (sobota, 26. oktober, in nedelja, 27. oktober) so za tekače in po enega spremljevalca zagotovili brezplačen prevoz z mestnim avtobusom (z vsemi avtobusnimi linijami), ob predložitvi voucherja, štartne številke ali akreditacije.



Parkirate lahko na P+R parkiriščih na Dolgem mostu, Barju in v Stožicah in se z avtobusom pripeljete v center. Posebej v nedeljo, 27. oktobra, (od 7. do 10. ure) bodo s parkirišč P+R Stožice, Barje in Dolgi most organizirane krožne vožnje avtobusov: P + R iz Stožic (posebna linija VW 24. LM) vas pripelje do Trga OF, vstop v Stožicah bo na končni postaji številke 20, nazaj do Stožic bo vstopna postaja na postaji LPP (Trg OF).

P + R iz Barja (posebna linija VW 24. LM) vas pripelje do Aškerčeve ceste, vstop na Barju bo na postaji ob parkirišču, nazaj do Barja bo vstopna postaja na Barjanski cesti (nasproti francoske ambasade).

P + R z Dolga mostu (redni liniji 6 in 6B) vas pripeljeta do Zoisove ulice.



Povratne vožnje po maratonu do 16.30 niso mogoče, saj avtobusi ne vozijo. Preusmeritev avtobusov

Zapora garažne hiše Kongresni trg



Zaradi Volkswagen 24. Ljubljanskega maratona bo v soboto, 26. oktobra, od 10. do 18. ure in v nedeljo, 27. oktobra, od 7. do 16. ure popolnoma zaprta garažna hiša "Kongresni trg". V tem času ne bosta možna ne uvoz ne izvoz iz garaže.

