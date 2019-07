Zvezdniška združitev zapečatila Dragićevo usodo?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

MVP 2017 Russell Westbrook in MVP 2018 James Harden bosta znova združila moči. Tokrat pri teksaškem moštvu Hoston Rockets, kamor se je slednji preselil že pred sedmimi leti. Zdaj se mu bo pridružil še nekdanji svetovni in olimpijski prvak Westbrook, ki je kar 11 let igral v Oklahomi.

Kot poroča ESPN, je bil prav Harden tisti, ki je vodstvo Houstona spodbujal h kupčiji z OC Thunder. Posel je zdaj sklenjen. Westbrook se seli v Houston. V nasprotno smer bo potoval Chris Paul. Oklahoma City pa je v tej kupčiji Houstonu prevzela še dva nabora v prvih krogih za prihodnje nabore.

Z epilogom Westrbookove zgodbe, ki je s številnimi namigovanji v zadnjem tednu dvigala nemalo prahu, je odjeknila še ena prestopna bomba na letos nadvse pestri tržnici lige NBA. Obenem pa se je na ta način zmanjšala možnost za "prisilno" selitev Gorana Dragića, ki ima z Miamijem še enoletno pogodbo, a je bil ob številnih kupčijah pogosto v čakalnici za selitev v novo okolje. Je zdaj njegova usoda zapečatena in bo novo sezono vendarle pričakal kot član Miamija?