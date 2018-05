Zlati reprezentant zahteva odgovor

Ali si sploh želijo zmage, se je po prvi finalni tekmi javno spraševal center Krke Saša Zagorac. Njegov trener Simon Petrov verjame, da bo njegov varovanec dobil pritrdilen odgovor. Previdnost pa je po visoki zmagi zaznati tudi v taboru Petrola Olimpije.

V taborih Krke in Petrola Olimpije so pred drevišnjo drugo tekmo velikega finala, ki se bo v dvorani Leona Štuklja začela ob 18. uri, enotni: prva tekma, ki so jo z visoko razliko dobili Ljubljančani (90:69), je pozabljena. Do precejšnjih odstopanj pa prihaja pri pričakovanjih scenarija drugega dejanja. Dolenjci so trdno odločeni popraviti slab vtis, ki so ga v soboto pustili v Stožicah, "zmaji" pa so trdo odločeni stopnjevati visok ritem ter si pred petkovo tekmo v Tivoliju priigrati prvo zaključno žogo za drugi zaporedni naslov prvaka, skupno pa že sedemnajstega po osamosvojitvi.

Zagorac v pričakovanju odgovora

Med najbolj nejevoljnimi po prvi tekmi je bil eden od dveh evropskih prvakov v dresu Krke Saša Zagorac. "Ali sploh želimo zmagati? Kot kaže, ne. S takšno igro bo vsega skupaj hitro konec," je bil nejevoljen Ljubljančan. Njegov trener Simon Petrov mu je hitro ponudil odgovor. "Njegova kritika je povsem na mestu. Razumem ga. Njegovo vprašanje je primerno končnemu rezultatu. Prehitro smo ostali brez energije. A v Novem mestu pričakujem povsem drugačen obraz," pred tekmo v dvorani Leona Štuklja razmišlja trener Novomeščanov, ki so sicer v šestih tekmah v tej sezoni le enkrat premagali Olimpijo.

Kakšen bo novomeški odgovor na ljubljansko premoč na prvi tekmi? Foto: Urban Urbanc/Sportida

"Močnejša Krka"

"Ni bilo potrebe po povišanih tonih. Vedeli smo, da finalna serija ne bo lahka. Obenem pa sem prepričan tudi, da se ne bo kar na hitro končala. Prva tekma? Šli smo iz napake v napako, tako v napadu kot tudi obrambi. To seveda ne prinaša rezultata. Verjamem, da bo Krka na drugi temi čvrstejša pod obročem, predvsem pa pametnejša v napadu. Od vsakega pričakujem, da bo izpolnjeval svoje naloge. Vseh dvanajst fantov mora opraviti svoj posel. Kdo bo dajal koše, bo pokazala tekma. Odvisno od situacije. Velik del nalog pa se skriva v obrambi. Dvomim, da nas lahko Olimpija preseneti s čim novim. Pomembno pa je, da jim odvzamemo njihove prednosti," pred večerno tekmo dodaja Petrov.

Martič opozarja

Bolj zadovoljen je bil po sobotni tekmi seveda Zoran Martič, ki je v slabih šestih tednih vknjižil še deseto zaporedno zmago. V svojem slogu jo je znal "secirati", izpostavil pa je predvsem prvi del tekme, ki je minil v znamenju novomeške prevlade. "To naj bo opozorilo. Videli smo, kaj se zgodi, če pristop ni pravi. Dolgo časa smo potrebovali, da smo začeli igrati svojo igro. Ko smo jo, smo zasluženo zmagali. A to je bila šele prva tekma. Prepričan sem o tem, da se bo Krka predstavila v precej bolj čvrsti podobi. Podobno je bilo že v njihovi polfinalni seriji s Primorsko," prepričanje o samoumevnosti druge zmage iz ljubljanske slačilnice preganja Martič, ki tokrat ne bo mogel računati na Mitcha McCarrona, kar pomeni, da bo priložnost za igro dobil obetavni Hrvat Roko Badžim. Predvsem pa bo trener branilec naslova znova stavil na boljšo pokritost vseh igralnih mest in ustrezne zamenjave, s katerimi je nato sposoben držati visok ritem vseh 40 minut.

Krka – večni trn v ljubljanski peti

"Prva zmaga nas res ne sme zavesti. To je ena zmaga. Potrebujemo še dve," je trenerju pred potjo na Dolenjsko prikimal ljubljanski kapetan Domen Lorbek, sicer trdno odločen pokal prinesti v Ljubljano. Ob tem je zanimivo, da je Olimpija v osmih dosedanjih finalnih serijah s Krko končno zmago slavila le dvakrat, nazadnje leta 2002. Kar šestkrat, prvič že leta 2003, nato pa v seriji od leta 2010 do 2014, pa je bila boljša Krka. Prav leta 2014 so bili Novomeščani tudi nazadnje finalisti slovenskega prvenstva.