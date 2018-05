V živo: huda bitka v Stožicah, Olimpija pa v manjši prednosti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V odločilni peti tekmi velikega finala v dvorani Stožice v Ljubljani bo padla odločitev o slovenskem košarkarskem prvaku, za katerega se potegujeta Petrol Olimpija in Krka. Odločilna tekma se je začela ob 18. uri.

Olimpija sedemnajstič ali Krka osmič? Odločitev o slovenskem prvaku bo padla danes, po odločilni peti tekmi finalne serije, ki se je v ljubljanskih Stožicah začela ob 18. uri.

Največja slovenska dvorana je sicer gostila že prvo tekmo, ki jo je gladko dobila Olimpija, sicer tudi branilec naslova. Sledil pa je močan dolenjski povratni udarec z dvema zaporednima zmagama. Krka je imela v nedeljo na voljo celo prvo zaključno žogo, ki pa je ne izkoristila.

Trener Krke Simon Petrov danes ne more računati na Domna Bratoža, ki je bil na četrti tekmi izključen in zato danes nima pravice nastopa. Moštvi sta v tekmo vstopili silovito, Olimpija je hitro povedla z 8:2, nato so Novomeščani vzpostavili ravnovesje.

Finale državnega prvenstva: