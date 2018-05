Velika vrnitev Krke, nervoza pri Ljubljančanih

Po visoki zmagi Petrol Olimpije na prvi tekmi finala državnega prvenstva so številni pričakovali, da bodo Ljubljančani vlogo favorita upravičili tudi v drugem obračunu v Novem mestu. A so se na gostovanju pri Krki opekli. Košarkarji iz dolenjskega glavnega mesta so zrežirali preobrat, pokazali večjo mero borbenosti, potem ko so zaostajali že za 14 točk. Serija je zdaj izenačena na 1:1

Ker je v igri naslov državnega prvaka in ker je nasproti stal rival Olimpija, bi pričakovali, da bo dvorana Leona Štuklja v Novem mestu pokala po šivih. A je bilo kar nekaj sedežev še prostih. Morda so navijači po visokem porazu na prvi tekmi v Ljubljani nekoliko manj verjeli, da bi njihovi ljubljenci prišli do zmage.

Zato pa so kožo drago poskušali prodati novomeški košarkarji. Po prvi četrtini so vodili s 23:22, v drugi pa je Olimpija pobegnila na kar 14 točk prednosti pri 40:26. Videti je bilo, da bodo gostje prišli do druge zmage, a so se domači sprva približali na -4, na odmor pa je Olimpija šla pri rezultatu 47:39.

"Če daš vse od sebe, se to vrne"

Foto: Urban Urbanc/Sportida "Nisem razmišljal o slabem scenariju. V glavi sem imel, da moramo igrati vsako svojo potezo maksimalno zavzeto. To je bila naša obveza. Če daš vse od sebe, se to vrne," je dejal košarkar Krke Marko Jošilo. In vrnilo se jim je.

Nasveti Simona Petrova so njegovim izbrancem ob polčasu zalegli, saj so ujeli priključek s favoriziranimi Ljubljančani pri 55:55, ko je bil uspešen razigrani nekdanji zmajček Paolo Marinelli.

Nezbrani in nervozni košarkarji Olimpije, veliko veselje košarkarjev Krke

Foto: Urban Urbanc/Sportida Ob koncu zadnje četrtine se je tehtnica dokončno prevesila na stran domačih. Želja po zmagi je bila večja, pri Olimpiji pa je bilo vse več nervoze.

"17 izgubljenih žog. Ko jih imaš toliko na tako izenačeni tekmi, kot je danes bila, je težko držati tekmečev napad. Tudi sam takrat slabše igraš v napadu," je bil nejevoljen trener Olimpije Zoran Martić.

"V prvem delu smo v obrambi naredili preveč napak, zato pa smo v drugem polčasu pokazali drugačen obraz. V takšni končnici se lahko tekma obrne na eno ali na drugo stran. Tokrat se je na našo," je razlagal Petrov.

Serija se je zdaj izenačila na 1:1. Naslednja tekma bo v petek v Ljubljani, kot pravijo v novomeškem taboru, pa so zdaj možnosti za naslov, če se izrazimo v odstotkih, 50:50.

Krka : Petrol Olimpija 80:72 (22:23, 39:47, 57:63)



Dvorana Leon Štukelj, gledalcev 1000, sodniki: Krejić (Kranj), Vučković (Maribor), Španič (Postojna).

Krka: Marinelli 15 (3:3), Osolnik 1 (1:3), Bratož 9 (5:6), Cinac 14, Dimec 17 (5:6), Jošilo 15 (4:8), Zagorac 2, Kovačevič 7 (0:2).

Petrol Olimpija: Kastrati 6, Tratnik 6, Oliver 14 (1:2), Špan 15, Badžim 3 (1:2), Morgan 11 (1:3), D. Lorbek 7, Hrovat 6 (2:2), Begić 7 (3:4), Sanon 3 (1:1).

Prosti meti: Krka 18:28, Petrol Olimpija 9:14.

Met za tri točke: Krka 6:20 (Cinac 2, Marinelli 2, Jošilo, Kovačevič), Petrol Olimpija 5:20 (Kastrati 2, Oliver, Špan, D. Lorbek).

Osebne napake: Krka 20, Petrol Olimpija 26.

Pet osebnih: Sanon (38.), Hrovat (40.).