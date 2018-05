Je Krka v Ljubljano sploh prišla po zmago?

Z zanesljivo zmago v Stožicah (90:69) so košarkarji Petrola Olimpije povedli v finalu državnega prvenstva, kjer branilce naslova izziva Krka. Ta bo svojo priložnost iskala na drugi tekmi v torek. "Tam bomo morali pokazati drugačen obraz, sicer bo vsega skupaj hitro konec," pravi Saša Zagorac, ki se sprašuje, ali je s Krko sploh prišel po zmago.

Silovito zabijanje Erjona Kastratija, zdaj člana Olimpije, nekoč pa Krke, v 32. minuti je še krepko pred zadnjo sireno naznanilo končni razplet. V medijski senci zaključnega turnirja evrolige v Beogradu ter večernega nogometnega obračuna med Mariborom in Olimpijo so ljubljanski košarkarji pred dobrimi 2.000 gledalci v Stožicah vknjižili deseto zaporedno zmago ter v finalni seriji proti Krki povedli z 1:0. Na tekmi, na kateri je bila prisotna četrtina evropskih prvakov (Saša Zagorac in Žiga Dimec v dresu Krke, Klemen Prepelič pa kot gledalec v prvi vrsti ob parketu), je Olimpija s pridom izkoristila širši igralski kader in bogatejšo napadalno paleto, Krko pa je ob nestabilnosti in obrambnih vrzelih pokopal tudi izrazito slab met za tri točke.

Klemen Prepelič je bil tokrat v vlogi gledalca. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Zagorac: Očitno nismo prišli po zmago

"Morda smo na začetku res malce presenetili Olimpijo, a na koncu se sprašujem, ali smo sploh prišli po zmago. Kot vse kaže, nismo. Težko komentiram. Upam, da se bomo pobrali. Če bomo igrali na takšen način, bo serije hitro konec," je bil po tekmi razočaran Zagorac, medtem ko je trener Olimpije Zoran Martič v slačilnici miril svoje varovance: "Zmaga je zaslužena, čeprav smo potrebovali kar nekaj časa, da smo začeli igrati svojo igro. A to je šele prva zmaga. Ne pozabimo, kako hitro se je Krka pobrala po prvem porazu proti Sixtu Primorski. Ostati moramo zbrani."

Krka nevarna le v uvodnih minutah

Začetek tekme ni napovedoval tako izrazite domače prevlade. Kar tri minute in pol je namreč Olimpija potrebovala za prvi koš. Krka je sprva povedal s 6:0 in po petih minutah po šesti točki Marka Jošila vodila že z desetimi točkami naskoka (13:3). Za nameček so gostitelji ostali še brez avstralskega organizatorja igre Roberta McCarrona, ki si je v eni od prvih akcij poškodoval komolec. A z nekaj menjavami je Zoran Martič hitro spremenil potek tekme. Novomeški napadalni navdih je usahnil, Ljubljančani pa so razširili igro. Z delnim rezultatom 12:3 so ob ostrih napadalnih ritmih Jana Špana in ob prevladi Mirze Begića pod košem do konca prve četrtine ujeli prvake 2. lige ABA, nato pa v nadaljevanju kmalu prvič povedli (19:18).

Zoran Martič je vknjižil deseto zaporedno zmago. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Iz slačilnice so prišli močnejši

Do konca prvega polčasa je Krka še nekako držala stik z gostitelji (39:33), čeprav so njeni igralci zgrešili vseh deset metov za tri točke. Po koncu glavnega odmora so zmaji prestavili v višjo prestavo. V obrambi so povsem zajezili Krko, v napadu pa se povsem razigrali. Do izraza je prišel večji nabor kakovostnih igralcev, predvsem pa je Martič našel udarno peterko. Ta je že do polovice tretje četrtine prednost povišala na 16 (53:37). Tudi ob menjavah je ljubljanski ritem ostajal visok, tako da je prednost hitro poskočila na +21 (64:43). Novomeščani so odgovorili z delnim rezultatom 9:0, a je dal razpoloženi Špan s košem pred iztekom tretje četrtine vendarle vedeti, da Olimpija ne namerava zapraviti priigrane prednosti.

Dokončali delo

V zadnji četrtini je Olimpija s svojimi najbolj udarnimi možmi vajeti igre trdno držala v svojih rokah. Že dodobra načeto Krko so napadali z vseh strani. Ob visokem zaostanku je gostujoči trener Simon Petrov na parket poslal mlajšo zasedbo, nosilce pa z mislimi že poslal na drugo tekmo finalne serije (na tri zmage), ki jo bo v torek gostila novomeška dvorana Leona Štuklja. V Stožicah se je končalo s +21, k čemur je največ prispeval Špan (21 točk), sledili pa so mu Devin Oliver (15), Jordan Morgan in Domen Lorbek (12), medtem ko je pri Krki Žiga Dimec 13 točkam dodal osem skokov.