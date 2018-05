Trener Reala razložil, zakaj se je Dončiću zgodil takšen dan in kakšna šola je bil zanj #video

Pred nami je le še sklepno dejanje košarkarske Evrolige. V nedeljskem finalu se bosta pomerila lanski zmagovalec Fenerbahče in Real Madrid. Rudy Fernandez poudarja, da je čas, da se Turkom maščujejo za lanski poraz v polfinalu. Takrat je Luka Dončić pregorel v preveliki želji, trener Pablo Laso pa je poudaril, zakaj je bilo tako. Preizkušeni trenerski maček Željko Obradović je čestital našemu košarkarju.

Fenerbahče in Real Madrid sta v petkovem polfinalu preskočila Žalgiris oziroma CSKA in se bosta v nedeljskem finalu ob 20. uri pomerila za laskavo lovoriko.

Ekipi sta se v tej sezoni rednega dela že pomerili dvakrat, obe pa sta slavili zmago na gostovanju. In oba obračuna sta bila izjemno razburljiva, saj je bila končna razlika v Instabulu le dve točki v korist Špancev, ti pa so na domačih tleh izgubili za tri točke.

"Lani je bil Luka nekako takšen: 'O, kako lepo je vse skupaj.' Letos ve, kaj se dogaja."

Foto: Reuters Sicer pa imajo pri Realu s Fenerbahčejem še neporavnane račune. Lani so Turki v polfinalu Evrolige premagali Madridčane in na koncu osvojili Evropo. "Lani se nam ni izšlo. Čas je za revanšo," je jasen Rudy Fernandez.

Tista tekma se ni izšla po načrtih Reala kakor tudi ne takrat 18-letnega Luke Dončića, ki se mu ni uspelo vpisati med strelce. Letos je naredil neverjeten preskok, njegov trener Pablo Laso pa je opisal, zakaj je bilo lani tako: "Normalno je, kar se je zgodilo Luki. V članski ekipi je začel igrati pri 16 letih in bil že v osrednjem moštvu. Lanska sezona je že bila odlična, letos še boljša. Vsak posameznik z leti raste. Ko govorimo o rasti, govorimo o boljši obrambi, boljšem metu … Lani je bil Luka nekako takšen: 'O, kako lepo je vse skupaj.' Letos ve, kaj se dogaja na zaključnem turnirju. Bolj razume igro in kaj se dogaja okoli njega. Zato je bolj pripravljen. Čas to naredi in kot posameznik postaneš izkušenejši. In to govorimo za nekoga, ki šteje šele 19 let."

Obradović: Luki čestitke za vse, kar je do zdaj naredil. Sloukas: Čudež je, kako je napredoval.

TRenerski lisjak Žejko Obradović izpostavlja Lukovo pamet Foto: Reuters Ko je Laso še igral, ga je pri Real Madridu vodil Željko Obradović, ki mu bo zdaj nasproti stal v velikem finalu. In tudi on je spregovoril o slovenskem košarkarskem diamantu: "Večkrat sem rekel, da je Luka zelo pametna oseba, pameten košarkar. Srečo je imel, da je bil v Realu, imel za trenerja Pabla, ki mu je dal priložnost. Ob sebi je imel veliko odličnih košarkarjev, kar mu je pomagalo pri razvoju. Čestitke za vse, kar je do zdaj naredil. Vse odgovore za prihodnost ima sam."

Čeprav Luka v sebi nosi ogromno kakovosti, s katero lahko preobrne dogajanje na tekmi ali jo celo odloči, on ni ekipa Reala v celoti, poudarja košarkar Fenerbahčeja Kostas Sloukas: "Čudež je, kako je napredoval. Razvil se je v zelo kakovostnega košarkarja. Eden od najboljših v Evropi je. Real ima zame najboljšo ekipo v Evroligi, zlasti če so vsi zdravi. In zdaj so. V napadu so zelo dobri, pametni, izkušeni. Težko jih je zaustaviti in ne le enega. Upam, da nam bo uspelo zaustaviti vseh 12 igralcev."

Prednost Fenerbahčeja bodo glasni navijači, Laso opozarja na delo na parketu

Košarkarji Fenerbahčeja bodo imeli na tribuni bistveno več privržencev ob strani, o čemer smo se lahko prepričali že v polfinalu proti Žalgirisu. A poudarja Laso, da se tekma igra na parketu in da je na igrišču deset košarkarjev, pet na vsaki strani. In oni odločijo, kako se bo tekma razpletla.

Navijači Fenerbahčeja pred tekmo

Njegov trenerski kolega Obradović je legenda. Izkušeni trenerski maček je kar devetkrat osvojil Evroligo, prav toliko lovorik pa ima tudi Real Madrid kot klub.

"Verjamem, da imamo moč, ki prinaša rezultat. Lani, ko smo osvojili prvi naslov, smo se pogovarjali za naš naslednji korak. Želja je bila, da sestavimo konkurenčno moštvo, s katerim bi se uvrstili na zaključni turnir. Izgubili smo kar nekaj pomembnih mož, med drugim Bogdana Bogdanovića. A so ti, ki jih imam v ekipi, pokazali pravi značaj. Zato smo v finalu. Igramo proti ekipi, ki je pisala zgodovino košarke. Kljub poškodbam, ki so jih imeli, so med sezono igrali dobro."